Szerdán tartottak volna közmeghallgatást a Péccsel szomszédos Kővágószőlősön az uránbányászatról. A Magyar Urán Kft. ugyanis azt tervezi, hogy újranyitja a Mecsekben található bányát, amelyet a ’90-es években zártak be. A lakosság véleményének megismerése az engedélyezési eljárás része, ezért is meglepő, hogy most a Szabad Pécs azt írja: a közmeghallgatás elmarad.

A lap szerint a Pécsi Járási Hivatal levélben értesítette az érintett önkormányzatokat, hogy a programot lefújják,

mivel a hatósági eljárásban a tényállás további tisztázása szükséges.

Új időpont még nincs, így nem tudni, mikor hallgatják meg a lakosság véleményét a tervezett uránbányáról.

2007-ben a Wildhorse nevű ausztrál cég uránkutatási engedélyt kért a Mecsekben. A Wildhorse évekig fontolgatta az uránbánya – és a húsz éve ugyancsak bezárt mecseki szénbányák – újbóli megnyitását, ám az ausztrál cég 2015-ben kivonult a megyéből, és vállalkozását eladta magyar befektetőknek – írja a Népszava. Ez a cég a Magyar Urán Kft., ami most arra készül, hogy engedélyt szerez az ércbányászatra.

A Magyar Urán Kft. abban gondolkodik, hogy évente egymillió tonna ércet hoz felszínre, és ez a munka, valamint az érc dúsítása 700 embernek biztosít állást. Viszont köztudott, hogy az uránbányászat veszélyes tevékenység, a korábbi pécsi bányák munkásai közül sokan rákot kaptak, a kőzet fúrása pedig vibrációs betegségeket okozott, ezért a helyi zöldek tiltakoznak a bánya újranyitása ellen. Az ellenzők a Facebookon igyekeznek elérni a helyieket, és rávenni őket, hogy legyenek jelen minél többen a meghallgatáson.

Mivel azonban a Magyar Urán Kft. telephelye Kővágószőlősön van, az engedélyezési eljárásban Pécs városa nem számít ügyfélnek. A Népszava szerint a város fideszes vezetése vonakodik nyíltan az ellenzők oldalára állni, amiben annak is szerepe lehet, hogy a kormány – burkoltan ugyan, de – támogatja a bányanyitást. Erre utal, hogy 2012-ben született egy kormányhatározat, ami alapján az állam felügyeli a bányaprojektet. A Magyar Urán Kft. 97 százalékos tulajdont jegyez a projektben ugyancsak komoly szerepet kapó Magyar Urán Zrt.-ben, s az utóbbi cégben az állam – az MVM-en keresztül – kisebbségi tulajdont szerzett. Ebből a zöldek arra következtetnek, hogy az állam lesz majd a bányanyitás fő finanszírozója.