[{"available":true,"c_guid":"879e4a94-fd9b-4bb7-8fcb-3174f6aebfe7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Úgy tűnik, hátrafelé tesz egy lépést az Apple, és visszahozza az egyik, korábban már eltemetett jellemzőt jövő évi iPhone-jaiba, igaz, felfrissített formában.","shortLead":"Úgy tűnik, hátrafelé tesz egy lépést az Apple, és visszahozza az egyik, korábban már eltemetett jellemzőt jövő évi...","id":"20181205_apple_touchid_ujjlenyomat_olvaso_iphone_2019_visszaterhet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=879e4a94-fd9b-4bb7-8fcb-3174f6aebfe7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"caa7cb79-4596-42be-b2ba-608f4a4615bf","keywords":null,"link":"/tudomany/20181205_apple_touchid_ujjlenyomat_olvaso_iphone_2019_visszaterhet","timestamp":"2018. december. 05. 12:03","title":"2018-ban lemondtak róla, 2019-ben visszahozhatják az iPhone-okba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707fbbe2-e2cb-4207-9095-4ed8b6768033","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem a Mikulás jókedvű manói gyártják jókedvükben az éneklő Ariel babákat az Északi-sarkkörön, hanem olyan kínai munkások, akik havonta 175 órát túlóráznak. ","shortLead":"Nem a Mikulás jókedvű manói gyártják jókedvükben az éneklő Ariel babákat az Északi-sarkkörön, hanem olyan kínai...","id":"20181206_36_forintot_kapnak_a_gyari_munkasok_a_majdnem_13_ezer_forintos_Disneybabak_utan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=707fbbe2-e2cb-4207-9095-4ed8b6768033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd59e314-a2c5-4381-8a5d-430f99e2bfbb","keywords":null,"link":"/kkv/20181206_36_forintot_kapnak_a_gyari_munkasok_a_majdnem_13_ezer_forintos_Disneybabak_utan","timestamp":"2018. december. 06. 14:11","title":"3,6 forintot kapnak a gyári munkások a majdnem 13 ezer forintos Disney-babák után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ef2f0a8-93c2-4d49-99af-f6084f6f7faa","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Vámos György szerint a gazdaság növekedése, a bérek emelkedése, illetve a kormány családpolitikai intézkedései miatt több pénz van a családoknál.","shortLead":"Vámos György szerint a gazdaság növekedése, a bérek emelkedése, illetve a kormány családpolitikai intézkedései miatt...","id":"20181206_Rekord_kiskereskedelmi_forgalom_varhato_karacsonykor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9ef2f0a8-93c2-4d49-99af-f6084f6f7faa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2c8477c-72a7-4efc-bb58-4e347e338ffc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181206_Rekord_kiskereskedelmi_forgalom_varhato_karacsonykor","timestamp":"2018. december. 06. 07:23","title":"Rekord kiskereskedelmi forgalom várható karácsonykor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e875989d-7341-4f22-9a2f-604a42895100","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiskunfélegyházi térség 38 általános és középiskolájába érkezett Alpha 1 Pro oktatási célokra is kiváló az eszközök csütörtöki átadóján elhangzottak szerint. ","shortLead":"A kiskunfélegyházi térség 38 általános és középiskolájába érkezett Alpha 1 Pro oktatási célokra is kiváló az eszközök...","id":"20181206_alpha_1_pro_robot_altalanos_iskola_kozepiskola_magyar_oktatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e875989d-7341-4f22-9a2f-604a42895100&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf161e03-9118-494c-a6bf-5cbdf54f3ca2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181206_alpha_1_pro_robot_altalanos_iskola_kozepiskola_magyar_oktatas","timestamp":"2018. december. 06. 21:03","title":"Programozható robotot kapott 38 magyar iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7372579f-17a5-4aba-ab20-4946262bac1c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Amerika egykori elnöke, az idősebb Bush 94 éves korában hunyt el november 30-án.","shortLead":"Amerika egykori elnöke, az idősebb Bush 94 éves korában hunyt el november 30-án.","id":"20181205_Elbucsuztattak_George_H_W_Busht_Washingtonban__fotok_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7372579f-17a5-4aba-ab20-4946262bac1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bdd645-8193-4bac-86a0-566264a036ff","keywords":null,"link":"/vilag/20181205_Elbucsuztattak_George_H_W_Busht_Washingtonban__fotok_video","timestamp":"2018. december. 05. 19:29","title":"Elbúcsúztatták George H. W. Busht Washingtonban – fotók, videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Emlékeztetni akarták Schmidt Máriát, hogy Izrael ellenzi a történelemhamisítást, de Orbán szövetségese kimentette a fő történészt.","shortLead":"Emlékeztetni akarták Schmidt Máriát, hogy Izrael ellenzi a történelemhamisítást, de Orbán szövetségese kimentette a fő...","id":"20181206_Figyelmeztetni_akartak_Izraelbol_Schmidt_Mariat_de_Netanjahu_kozbeszolt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e88813c2-b216-40a7-9378-ffb99d69240d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7bfbdc-b703-4c16-8ec7-011838562a77","keywords":null,"link":"/itthon/20181206_Figyelmeztetni_akartak_Izraelbol_Schmidt_Mariat_de_Netanjahu_kozbeszolt","timestamp":"2018. december. 06. 09:12","title":"Figyelmeztetni akarták Izraelből Schmidt Máriát, de Netanjahu közbeszólt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9","c_author":"Hamvay Péter","category":"hetilap","description":"Sok milliárd folyt el holokauszt témájú projektekre, ám csak az üres házak szaporodtak.","shortLead":"Sok milliárd folyt el holokauszt témájú projektekre, ám csak az üres házak szaporodtak.","id":"201849__antiszemitizmus__sorsok_haza__pava_utca__ures_hazak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87201573-5d6d-4d17-ba31-2e82876133c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e24e6553-c9e9-432a-8b66-7fd265d286fd","keywords":null,"link":"/hetilap/2018.49/201849__antiszemitizmus__sorsok_haza__pava_utca__ures_hazak","timestamp":"2018. december. 05. 00:00","title":"Üres házak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja Fazekas Ferenc, akinek a bámulásról és a bántásról is első kézből vannak élményei. Az orosházi Vasembernek ugyanis több mint kétszáz piercingje van: alig van olyan része az arcának, amit nem fed testékszer vagy tetoválás, és bár néha utánaköpnek az utcán, ő így látja magát szépnek: „Én nem akarok úgy meghalni, hogy eltűnök a színről, aztán vége. Nyomot akarok hagyni.”","shortLead":"Magyarország sosem fog felnőni ahhoz, hogy aki más, mint az átlag, azt ne bámulják vagy bántsák állandóan – mondja...","id":"20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8df27daf-a4d7-4f49-9b4c-479b23243290&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0f98403-17a6-4147-8d09-32a67bd92dc4","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Fazekas_Ferenc_Vasember_testmodosito_Oroshaza_Volt_egyszer_egy_Vadkelet","timestamp":"2018. december. 05. 20:00","title":"„Ha mások rám néznek, nem egy megbízható, szelíd embert látnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]