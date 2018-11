2018 szeptemberében még arról beszélt az Magyar Állami Operaház főigazgatója Ókovács Szilveszter, hogy elkészülnek az Operaház felújítási munkálataival, és 2019-ben megnyílik az intézmény. Ám két hónapra rá az Atv stúdiójában már be kellett lássa, a 2019-es dátum nem tartható. "Mi egy kisebb beruházást terveztünk", mondta, és azzal indokolta meg a késést, történeti felújításra is sort kell keríteni, és emiatt a munka tovább fog tartani. „Vissza akarjuk helyezni (az Operaházat) abba a pompájába, ahogy Ybl megálmodta.”

Érdemes összevetni Ókovács mostani szavait a 2016-osokkal. Akkor azt mondta a főigazgató a hvg.hu-nak adott interjújában, "muszáj beruházni az egyik legfontosabb magyar műemlékre 30 évenként 20 milliárdot. Ki kell cserélni a teljes színpadi gépészetet, amely még NDK-s technológia, a színpadi felsőgépezetet is – ezek önmagában milliárdos tételek. Korszerűsíteni kell az elektromos rendszert – ezek most régi gázcsövekben futnak –, a teljes víz- és fűtési rendszert. A főigazgató célja javítani a korábban elrontott akusztikai viszonyokon is, ehhez át kell alakítani a nézőteret, más lesz a széksorok beosztása, az ülések alatt is terjed majd a hang, megszűnik a "szőnyegbolti", száraz hangzás. És nyílik 2017-ben az Eiffel Műhelyház, amivel a 133 éves Operának végre saját kézben lévő próbacentruma, integrált raktára, gyártóbázisa és utánpótlás-gondozó épülete lesz. Ez 14,5 milliárdba kerül, az építkezés elindult. Az Operaház felújítása 23,8 milliárd lenne (a döntés április-májusban meg kellene szülessen), de ebben benne van a Hajós utca túloldalán lévő, az Ybl-palotával föld alatt összekötött, 11 szintes Üzemház felújítása is, amellyel sziámi ikrekként él az Ybl-épület: nemcsak öltözők és kartermek vannak ott, de irodák és az Operaház kazánjai is."

Ókovács tehát ezt a komplex beruházást 23,8 milliárdra taksálta. A mostani felújításra 23,2 milliárdot kapott az intézmény, tehát azt a pénzt, amiről Ókovács nagyjából beszélt, ezek szerint ebből több minden valósul meg – de nem elképzelhetetlen, hogy később drágulni fog a projekt, erre láttunk már példát mondjuk az úszó-vb esetében.