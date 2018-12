Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"98456a9e-5a19-4186-8762-7b1804c5f546","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Kuttor Csaba a triatlonszövetség vezetését okolja.","shortLead":"Kuttor Csaba a triatlonszövetség vezetését okolja.","id":"20181205_Az_egyik_legjobb_triatlonos_szerint_valsagban_van_a_sportag_Magyarorszagon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=98456a9e-5a19-4186-8762-7b1804c5f546&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c124ab58-33fc-4a9e-8cfd-33e01f3e7441","keywords":null,"link":"/sport/20181205_Az_egyik_legjobb_triatlonos_szerint_valsagban_van_a_sportag_Magyarorszagon","timestamp":"2018. december. 05. 15:08","title":"Az egyik legjobb triatlonos szerint válságban van a sportág Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52c58d88-048a-48b6-846b-d0538a43f80a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kis-Benedek József szerint a NATO lépni fog Oroszország ellen.","shortLead":"Kis-Benedek József szerint a NATO lépni fog Oroszország ellen.","id":"20181206_Egy_magyar_szakerto_szerint_haboru_lehet_az_oroszamerikai_konfliktusbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=52c58d88-048a-48b6-846b-d0538a43f80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0e19515-be76-4462-9f66-ade1796ac728","keywords":null,"link":"/vilag/20181206_Egy_magyar_szakerto_szerint_haboru_lehet_az_oroszamerikai_konfliktusbol","timestamp":"2018. december. 06. 08:55","title":"Egy magyar szakértő szerint háború lehet az orosz-amerikai konfliktusból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Egyszavas válasz nincs, de a tudomány öt irányelvvel szolgál - mutat rá Daniel H. Pink Mikor? című könyvében.","shortLead":"Egyszavas válasz nincs, de a tudomány öt irányelvvel szolgál - mutat rá Daniel H. Pink Mikor? című könyvében.","id":"20181206_Hogyan_tartsunk_hatasos_pihenoket_napkozben_Mutatunk_ot_tippet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d29b9f36-b30b-47f7-954b-d6b60d24a7ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"473c76a6-62dd-4b68-8726-fe8a185682f3","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20181206_Hogyan_tartsunk_hatasos_pihenoket_napkozben_Mutatunk_ot_tippet","timestamp":"2018. december. 06. 13:15","title":"Hogyan tartsunk hatásos pihenőket napközben? Mutatunk öt tippet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb25e87-3fdc-4edf-a788-0e972964dbda","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar író, költő versével, novellájával, meséjével indulunk neki a napnak. Tartson velünk a 24 napon át, keresztül-kasul a magyar irodalom évtizedein és évszázadain!","shortLead":"Eljött a december, és hamarosan itt a karácsony. Szépirodalmi adventi kalendáriumunkban minden reggel egy-egy magyar...","id":"20181206_Adventi_irodalmi_naptar__december_6","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5bb25e87-3fdc-4edf-a788-0e972964dbda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d407476-9078-4065-a1f2-03453854eff3","keywords":null,"link":"/kultura/20181206_Adventi_irodalmi_naptar__december_6","timestamp":"2018. december. 06. 08:02","title":"Adventi irodalmi naptár - december 6.","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afc3ac58-8f16-42b7-8a95-2f7bdd7703fc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Nikola Gruevszki Magyarországra érkezése utáni napon is Belgrádba repült a gép.","shortLead":"A Nikola Gruevszki Magyarországra érkezése utáni napon is Belgrádba repült a gép.","id":"20181205_Atlatszo_Ugyanoda_ment_az_Orbant_is_repteto_luxusgep_mint_Gruevszki_erkezesekor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=afc3ac58-8f16-42b7-8a95-2f7bdd7703fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e628e3b9-2df1-4e0b-aa23-81ce5cb7fbad","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Atlatszo_Ugyanoda_ment_az_Orbant_is_repteto_luxusgep_mint_Gruevszki_erkezesekor","timestamp":"2018. december. 05. 16:50","title":"Átlátszó: Ismét Belgrádban járt az Orbánt is reptető luxusgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9476effb-fd10-4431-94eb-b930534f9ddd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vetítésen ott voltak többen a nők közül, akik szexuális zaklatással vádolták meg az R&B énekest.","shortLead":"A vetítésen ott voltak többen a nők közül, akik szexuális zaklatással vádolták meg az R&B énekest.","id":"20181205_Halalos_fenyegetes_miatt_kellett_evakualni_az_R_Kellydokumentumfilm_New_Yorki_vetiteset","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9476effb-fd10-4431-94eb-b930534f9ddd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbcec5bb-32bd-4966-8cfe-8b8537ad17ee","keywords":null,"link":"/elet/20181205_Halalos_fenyegetes_miatt_kellett_evakualni_az_R_Kellydokumentumfilm_New_Yorki_vetiteset","timestamp":"2018. december. 05. 09:11","title":"Halálos fenyegetés miatt kellett evakuálni az R. Kelly-dokumentumfilm New York-i vetítését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rektorhelyettes nem tartja kizártnak, hogy erre sor fog kerülni. ","shortLead":"A rektorhelyettes nem tartja kizártnak, hogy erre sor fog kerülni. ","id":"20181205_Karteritesi_pert_indithat_a_CEU_a_kormany_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e4299de-9c2a-4e1f-a2c6-b6d67a8868af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2fd060e-75d4-4314-8412-96cabf36218b","keywords":null,"link":"/itthon/20181205_Karteritesi_pert_indithat_a_CEU_a_kormany_ellen","timestamp":"2018. december. 05. 06:20","title":"Kártérítési pert indíthat a CEU a kormány ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) székhelye a magyar fővárosba költözik – közölte Varga Mihály. A pénzintézet kormányzótanácsa december 4-i ülésén egyhangúlag szavazott, 2019 végén érkeznek – és velük együtt jönnek a bevonható nemzetközi források.\r

","shortLead":"A Nemzetközi Beruházási Bank (IIB) székhelye a magyar fővárosba költözik – közölte Varga Mihály. A pénzintézet...","id":"20181205_Budapest_lesz_a_szekhelye_a_volt_KGSTbanknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93e644ee-56c2-4b33-b401-b4c76a6b554e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9d56e81-73c0-4a88-8fdb-3af6976b28b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181205_Budapest_lesz_a_szekhelye_a_volt_KGSTbanknak","timestamp":"2018. december. 05. 09:39","title":"Budapest lesz a székhelye a volt KGST-banknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]