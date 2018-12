Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8c8459e-9b90-4449-9481-76880c0345bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az EU alapjogi ügynöksége szerint sokan nem jelentik a rendőrségnek még a súlyos eseteket sem, mert úgy érzik, úgysem változna semmi.","shortLead":"Az EU alapjogi ügynöksége szerint sokan nem jelentik a rendőrségnek még a súlyos eseteket sem, mert úgy érzik, úgysem...","id":"20181210_FRA_Meg_mindig_jelen_van_az_antiszemitizmus_Europaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b8c8459e-9b90-4449-9481-76880c0345bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b360483-5a46-4150-85d6-691576460487","keywords":null,"link":"/vilag/20181210_FRA_Meg_mindig_jelen_van_az_antiszemitizmus_Europaban","timestamp":"2018. december. 10. 12:29","title":"Az európai zsidók 90 százaléka szerint erősödött az antiszemitizmus az elmúlt években","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"973a8a95-ca8a-4d57-a392-ffdcdaed2aed","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pedig a látogatószám így is érezhetően csökken. A Tádzs azonban nagyon rossz állapotban van, erről viszont nem csak a turisták tehetnek.","shortLead":"Pedig a látogatószám így is érezhetően csökken. A Tádzs azonban nagyon rossz állapotban van, erről viszont nem csak...","id":"20181211_Otszorosere_emeltek_az_indiak_belepojegyeit_a_Tadzs_Mahalba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=973a8a95-ca8a-4d57-a392-ffdcdaed2aed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0718fff-2e8d-4313-a59b-68f695798d5d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Otszorosere_emeltek_az_indiak_belepojegyeit_a_Tadzs_Mahalba","timestamp":"2018. december. 11. 10:53","title":"Ötszörösére emelték az indiak belépőjegyenek árát a Tádzs Mahalba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hatóságok a paprikaspray-t fújó fiatalt és az éjszakai klub tulajdonosait, valamint üzemeltetőit is meggyanúsították. ","shortLead":"A hatóságok a paprikaspray-t fújó fiatalt és az éjszakai klub tulajdonosait, valamint üzemeltetőit is meggyanúsították. ","id":"20181211_Nyolc_embernek_lehetett_koze_az_olasz_szorakozohelyen_kirobbant_panikhoz_amelyben_hat_ember_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83201bad-a293-4f9c-b239-daad8c2bfb20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a39fbff-6e03-4e3a-a1c7-ff490622a662","keywords":null,"link":"/vilag/20181211_Nyolc_embernek_lehetett_koze_az_olasz_szorakozohelyen_kirobbant_panikhoz_amelyben_hat_ember_meghalt","timestamp":"2018. december. 11. 09:57","title":"Nyolc embert gyanúsítanak az olasz szórakozóhelyen kirobbant tömegpánikkal kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Volt, akit azzal fenyegetett, kizárja az ülésről, ha nem vált stílust.","shortLead":"Volt, akit azzal fenyegetett, kizárja az ülésről, ha nem vált stílust.","id":"20181210_Fejezze_be_az_obegatast__masfel_percben_mutatjuk_hogy_utasit_rendre_Kover_Laszlo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=570550e6-1d75-4e99-b279-0107ad2f1270&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed267ed7-2cc5-42b5-9abc-95378ab59acf","keywords":null,"link":"/itthon/20181210_Fejezze_be_az_obegatast__masfel_percben_mutatjuk_hogy_utasit_rendre_Kover_Laszlo","timestamp":"2018. december. 10. 14:31","title":"\"Fejezze be az óbégatást\" - másfél percben mutatjuk, hogyan utasít rendre Kövér László","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palkovics László innovációs miniszter sem ment el szó nélkül a rabszolgatörvény mellett. ","shortLead":"Palkovics László innovációs miniszter sem ment el szó nélkül a rabszolgatörvény mellett. ","id":"20181212_Palkovics_A_tobb_tulora_mindenkinek_elonyos_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8cc0c3-2f37-4902-87a0-f764e57c125a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Palkovics_A_tobb_tulora_mindenkinek_elonyos_lehet","timestamp":"2018. december. 12. 08:47","title":"Palkovics: A több túlóra mindenkinek előnyös lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazság pillanata januárban mindenképpen eljön, mert az emberek majd azt látják, hogy továbbra is ötnapos a munkahét, két szabadnap van egy héten, fő szabály szerint szombaton és vasárnap. A hónap elején megjön a fizetés, a rendkívüli munkavégzést a pótlékokkal együtt szintúgy kifizetik, tehát amit az ellenzék mondott, abból semmi sem bizonyult igaznak – így foglalta össze a „túlóratörvény” módosítását Kósa Lajos, a hvg.hu-nak adott exkluzív interjújában.","shortLead":"Az igazság pillanata januárban mindenképpen eljön, mert az emberek majd azt látják, hogy továbbra is ötnapos...","id":"20181212_Kosa_Lajos_az_igazsag_pillanata_januarban_mindekeppen_eljon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b62d5dda-9982-493e-a500-84dc610c73c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70f2124f-bd0c-4602-b697-0106253e9e68","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Kosa_Lajos_az_igazsag_pillanata_januarban_mindekeppen_eljon","timestamp":"2018. december. 12. 11:12","title":"Kósa Lajos: Az igazság pillanata januárban mindenképpen eljön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29cb668d-983a-4a5e-b264-95de4b673f7d","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy kutatás a munkahelyi faragatlanságot vizsgálta.","shortLead":"Egy kutatás a munkahelyi faragatlanságot vizsgálta.","id":"20181211_Viruskent_terjed_a_gorombasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=29cb668d-983a-4a5e-b264-95de4b673f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85ff9b74-e771-486f-a8af-5cbf8a0d5831","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181211_Viruskent_terjed_a_gorombasag","timestamp":"2018. december. 11. 07:09","title":"Vírusként terjed a gorombaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80c81d38-d356-4ebf-9cb0-b86ce7a2befb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181211_Gollamkent_medital_Theresa_May_a_Brexitrol_egy_parodiaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80c81d38-d356-4ebf-9cb0-b86ce7a2befb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"462cc3d2-9c28-45e1-aca6-c68129d023d5","keywords":null,"link":"/kultura/20181211_Gollamkent_medital_Theresa_May_a_Brexitrol_egy_parodiaban","timestamp":"2018. december. 11. 10:01","title":"Gollamként meditál Theresa May a Brexitről egy paródiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]