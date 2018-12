Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Váratlanul fog megjelenni a teremben.","shortLead":"Váratlanul fog megjelenni a teremben.","id":"20181212_Botrany_a_Parlamentben_Gyurcsany_lesbol_tamad","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ce73e0b2-b8e4-4deb-b6c8-f2609ec216ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"953c6039-dcc4-4f52-9935-e15ef8a2a34a","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Botrany_a_Parlamentben_Gyurcsany_lesbol_tamad","timestamp":"2018. december. 12. 12:52","title":"Botrány a Parlamentben: Gyurcsány lesből támad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Palkovics László innovációs miniszter sem ment el szó nélkül a rabszolgatörvény mellett. ","shortLead":"Palkovics László innovációs miniszter sem ment el szó nélkül a rabszolgatörvény mellett. ","id":"20181212_Palkovics_A_tobb_tulora_mindenkinek_elonyos_lehet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5a03f0e8-d656-49f4-a087-13ebdcf5a458&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a8cc0c3-2f37-4902-87a0-f764e57c125a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_Palkovics_A_tobb_tulora_mindenkinek_elonyos_lehet","timestamp":"2018. december. 12. 08:47","title":"Palkovics: A több túlóra mindenkinek előnyös lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf9ec8ba-c3a1-424d-9158-7476ad8c985b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kongresszusi meghallgatásán több témáról is faggatták az amerikai szenátorok Sundar Pichait, köztük arról is, kémkedik-e a felhasználók után a Google. A vezérigazgató azonban úgy csinált, mintha nem is értené a kérdést.","shortLead":"Kongresszusi meghallgatásán több témáról is faggatták az amerikai szenátorok Sundar Pichait, köztük arról is...","id":"20181212_google_sundar_pichai_helyelozmenyek_felhasznalo_kovetese_helyelozmenyek_telefon_nyomon_kovetese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf9ec8ba-c3a1-424d-9158-7476ad8c985b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9045b2dc-00ae-4bd3-8cb3-91fa84983285","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_google_sundar_pichai_helyelozmenyek_felhasznalo_kovetese_helyelozmenyek_telefon_nyomon_kovetese","timestamp":"2018. december. 12. 09:33","title":"Na, ez az ijesztő: a Google főnöke nem volt hajlandó megmondani, lekövetik-e felhasználók telefonjait vagy sem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4c4ca1-ba13-4482-ac80-9aad1c8f1573","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tóth Csaba politológus, az ELTE-ÁJK oktatója, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója gyorselemzéssel jelentkezett, miután a Fidesz csak egy botrányos parlamenti ülésen tudta átnyomni a rabszolgatörvényt.","shortLead":"Tóth Csaba politológus, az ELTE-ÁJK oktatója, a Republikon Intézet stratégiai igazgatója gyorselemzéssel jelentkezett...","id":"20181212_Elemzes_az_ellenzek_vegre_nem_volt_ciki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=eb4c4ca1-ba13-4482-ac80-9aad1c8f1573&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cd25d8d-766e-4a3c-945a-ac1cccd32c76","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Elemzes_az_ellenzek_vegre_nem_volt_ciki","timestamp":"2018. december. 12. 15:30","title":"Elemzés: az ellenzék végre nem volt ciki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az illető betegszabadságot vett ki, hogy találkozhasson a volt macedón miniszterelnökkel.","shortLead":"Az illető betegszabadságot vett ki, hogy találkozhasson a volt macedón miniszterelnökkel.","id":"20181212_A_macedon_vamugy_egyik_dolgozojaval_ebedelt_Budapesten_Gruevszki","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7fad14aa-6ae7-4046-9c08-7379d4a533e0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58adf935-28e5-4f61-a912-41059086d77b","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_A_macedon_vamugy_egyik_dolgozojaval_ebedelt_Budapesten_Gruevszki","timestamp":"2018. december. 12. 20:10","title":"A macedón vámügy egyik dolgozójával ebédelt Budapesten Gruevszki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126e286a-f7eb-43c1-80e8-59d9a6f73044","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szabó Tímea parlamenti tiltakozása kihozta a hímsovinisztát a Magyar Fórum szerzőjéből.","shortLead":"Szabó Tímea parlamenti tiltakozása kihozta a hímsovinisztát a Magyar Fórum szerzőjéből.","id":"20181213_Vane_lejjebb_mi_jut_eszebe_a_kereszteny_jobboldalnak_ha_egy_no_sipot_vesz_a_szajaba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=126e286a-f7eb-43c1-80e8-59d9a6f73044&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83069fe0-9e41-4f62-b754-12a19c939244","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Vane_lejjebb_mi_jut_eszebe_a_kereszteny_jobboldalnak_ha_egy_no_sipot_vesz_a_szajaba","timestamp":"2018. december. 13. 11:01","title":"Van-e lejjebb: mi jut eszébe a keresztény jobboldalnak, ha egy nő sípot vesz a szájába?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"527200f2-5dda-44ae-b9be-068fecd227b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kiderült, van még ott annyi zöld, hogy egy 54 lakásos komplexum elférjen rá.","shortLead":"Kiderült, van még ott annyi zöld, hogy egy 54 lakásos komplexum elférjen rá.","id":"20181212_NERcegek_epithetnek_lakoparkot_a_Janoskorhaz_fole_2_milliardot_kereshetnek_vele","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=527200f2-5dda-44ae-b9be-068fecd227b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14153498-2bf7-4d62-bfe3-a6bdcfd361bd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181212_NERcegek_epithetnek_lakoparkot_a_Janoskorhaz_fole_2_milliardot_kereshetnek_vele","timestamp":"2018. december. 12. 09:42","title":"NER-cégek építhetnek lakóparkot a János-kórház fölé, 2 milliárdot kereshetnek vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Persze előbb ő is tájékozódik.","shortLead":"Persze előbb ő is tájékozódik.","id":"20181213_Gundel_Takacs_Gabor_felmeri_hol_tart_ma_az_altalanos_tajekozottsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46fca3d5-b48f-4c58-aac0-ebea433738b8","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Gundel_Takacs_Gabor_felmeri_hol_tart_ma_az_altalanos_tajekozottsag","timestamp":"2018. december. 13. 06:35","title":"Gundel Takács Gábor felméri, hol tart ma az általános tájékozottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]