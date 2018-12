Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d405dc11-710d-46a9-b98a-e74494fa9bc1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A NASA robotgeológusa korábban is készített már szelfit magáról, de a mostanin a robot \"teste\" és a körülötte lévő munkaterület is látható. ","shortLead":"A NASA robotgeológusa korábban is készített már szelfit magáról, de a mostanin a robot \"teste\" és a körülötte lévő...","id":"20181212_nasa_insight_urszonda_mars_szelfi","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d405dc11-710d-46a9-b98a-e74494fa9bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5779ace-7fc4-4b0e-a549-fb473327c020","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_nasa_insight_urszonda_mars_szelfi","timestamp":"2018. december. 12. 11:33","title":"Lenyűgöző fotó: elkészítette az első igazi szelfit a Marson állomásozó InSight","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"787a38f1-dc48-4788-b046-722ca6fa7bd0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Késik Sneider Tamás bejegyzése, jogerősen még nem ő a Jobbik pártelnöke.","shortLead":"Késik Sneider Tamás bejegyzése, jogerősen még nem ő a Jobbik pártelnöke.","id":"20181212_Papiron_meg_Vona_a_Jobbik_elnoke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=787a38f1-dc48-4788-b046-722ca6fa7bd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23850ea9-47c5-4720-bb4a-68259ad4ed67","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Papiron_meg_Vona_a_Jobbik_elnoke","timestamp":"2018. december. 12. 10:30","title":"Papíron még Vona a Jobbik elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9e8338de-d8d9-4abb-8742-0b361ba8f879","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az NHKV Zrt. saját tőkéje egy év alatt 3,7 milliárd forintról mínusz 3,7 milliárd forintra esett. ","shortLead":"Az NHKV Zrt. saját tőkéje egy év alatt 3,7 milliárd forintról mínusz 3,7 milliárd forintra esett. ","id":"20181211_Vilaggazdasag_Veszteseggel_zarja_az_evet_a_nemzeti_kukaholding","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9e8338de-d8d9-4abb-8742-0b361ba8f879&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9be6e8b9-3e9d-4242-ad8e-10c7135aae5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Vilaggazdasag_Veszteseggel_zarja_az_evet_a_nemzeti_kukaholding","timestamp":"2018. december. 11. 09:02","title":"Világgazdaság: Veszteséggel zárja az évet a nemzeti kukaholding","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A norvég csapat könnyedén biztosította továbbjutását.","shortLead":"A norvég csapat könnyedén biztosította továbbjutását.","id":"20181212_Noi_kezilabda_Eb_Norvegia_gyozelem_Magyarorszag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6c09b902-1389-4eae-9832-3f09568cd308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a60d07bd-3f22-4b76-a613-25316370464a","keywords":null,"link":"/sport/20181212_Noi_kezilabda_Eb_Norvegia_gyozelem_Magyarorszag","timestamp":"2018. december. 12. 17:50","title":"Női kézilabda-Eb: győzött Norvégia, a magyaroknak hatalmas bravúr kell a továbbjutáshoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07556451-baa5-47b1-8946-a3bc90811f94","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gazdák töredéke lépett be szövetkezetbe mostanáig, pedig az uniós forrásokból is több jutna, de az Alaptörvényben is benne van a mezőgazdasági termelés integrációja. A tervezet, bár készen van, úgy tűnik, az idén sem kerül már a parlament elé.","shortLead":"A gazdák töredéke lépett be szövetkezetbe mostanáig, pedig az uniós forrásokból is több jutna, de az Alaptörvényben is...","id":"20181211_Irtoznak_a_gazdak_a_szovetkezestol_pedig_fejuk_felett_lebeg_a_torveny","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07556451-baa5-47b1-8946-a3bc90811f94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8694b15c-98dc-4ed3-aaf2-c606362b87a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Irtoznak_a_gazdak_a_szovetkezestol_pedig_fejuk_felett_lebeg_a_torveny","timestamp":"2018. december. 11. 07:16","title":"Irtóznak a gazdák a szövetkezéstől, pedig fejük felett lebeg a törvény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2d2fd23-a149-4641-8d42-e5427604d8d3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A botrányos jelenetek közepette a fideszes képviselők megszavazták a sokat bírált javaslatot. ","shortLead":"A botrányos jelenetek közepette a fideszes képviselők megszavazták a sokat bírált javaslatot. ","id":"20181212_Atment_a_kozigazgatasi_birosagokrol_szolo_javaslat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2d2fd23-a149-4641-8d42-e5427604d8d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2f19574-0ba3-41a4-a5ea-9d91409fa3ec","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Atment_a_kozigazgatasi_birosagokrol_szolo_javaslat","timestamp":"2018. december. 12. 12:36","title":"Átment a közigazgatási bíróságokról szóló javaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aef2df9-5d4b-4c10-8d17-37f28ae3120b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az alaplapgyártó belsős nyomozása megerősítette a vállalat korábbi állítását, miszerint nem találtak arra utaló jelet, hogy Kína rizsszemnyi chipeket tett volna a Supermicro alkatrészeire, hogy cégtitkokhoz jusson.","shortLead":"Az alaplapgyártó belsős nyomozása megerősítette a vállalat korábbi állítását, miszerint nem találtak arra utaló jelet...","id":"20181212_apple_lehallgatas_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_supermicro_szerver","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aef2df9-5d4b-4c10-8d17-37f28ae3120b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c580930-d7f5-4aa1-8c65-d2fb9b966e7a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181212_apple_lehallgatas_kemkedes_adatgyujtes_vallalati_titok_biztonsagi_incidens_kinai_kormany_poloska_supermicro_szerver","timestamp":"2018. december. 12. 17:03","title":"Mégsem kémkedtek az Apple-nél? Nem találják a kémchipeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ee7fd54-db28-467e-81a2-e90076f5d9c8","c_author":"Péli Gábor","category":"gazdasag","description":"Társadalmaink idővel bizonyára megtalálják azokat a tevékenységformákat, melyek a ma ismert munkaformákat felváltva hasznosnak minősülnek majd. De a szervezetek és a társadalmak lassan alkalmazkodnak az átfogó változásokhoz. Hozzászólás Scharle Ágota vitacikkéhez.","shortLead":"Társadalmaink idővel bizonyára megtalálják azokat a tevékenységformákat, melyek a ma ismert munkaformákat felváltva...","id":"20181211_Szabadido_eltartok_es_eltartottak_a_szep_uj_vilagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3ee7fd54-db28-467e-81a2-e90076f5d9c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e7abd73-6dd4-4b2b-9c9d-f1b414d0aca2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181211_Szabadido_eltartok_es_eltartottak_a_szep_uj_vilagban","timestamp":"2018. december. 11. 10:40","title":"Szabadidő, eltartók és eltartottak a szép új világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]