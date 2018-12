Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e09ee54-dd60-4c48-830f-be156a8acb24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar kézbe magyar puskát: a most átadott karabélyok mindegyike hazai földön készült. A rendőrök is kapnak belőle. ","shortLead":"Magyar kézbe magyar puskát: a most átadott karabélyok mindegyike hazai földön készült. A rendőrök is kapnak belőle. ","id":"20181211_Itthon_osszerakott_fegyverek_kerulnek_a_magyar_katonak_kezebe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7e09ee54-dd60-4c48-830f-be156a8acb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c06f1635-f31a-444d-b9d0-d305386c168b","keywords":null,"link":"/itthon/20181211_Itthon_osszerakott_fegyverek_kerulnek_a_magyar_katonak_kezebe","timestamp":"2018. december. 11. 17:35","title":"Itthon összerakott fegyverek kerülnek a magyar katonák kezébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92bb0798-fe23-4ed4-a09b-2a0f73e12c07","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Nagyszabású dokumentumfilm készül az egyik legismertebb magyar Afrika-utazó és vadászíró, gróf Széchenyi Zsigmond életéről, ezzel állítva emléket születésének 120. évfordulójára. Az alkotást várhatóan 2019 nyarán mutatják be. \r

","shortLead":"Nagyszabású dokumentumfilm készül az egyik legismertebb magyar Afrika-utazó és vadászíró, gróf Széchenyi Zsigmond...","id":"takarekcsoport_20181211_Afrika_Film_keszul_Szechenyirol_takarek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92bb0798-fe23-4ed4-a09b-2a0f73e12c07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3afe0df-da27-4ddf-95e0-57d9854e9b8c","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20181211_Afrika_Film_keszul_Szechenyirol_takarek","timestamp":"2018. december. 11. 19:41","title":"Na, milyen volt Afrika? Film készül Széchenyiről, a híres magyar vadászról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"8dd0cd8c-ce49-4c74-86fc-9c0f56a85921","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"A strasbourgi terrortámadás után a lezárt éttermekben rekedt vendégek úgy buliztak tovább, mintha semmi sem történt volna a városban. Egy szlovák televízió magyar munkatársa a helyszínen volt, és elmesélte, mit tapasztalt.","shortLead":"A strasbourgi terrortámadás után a lezárt éttermekben rekedt vendégek úgy buliztak tovább, mintha semmi sem történt...","id":"20181212_A_strasbourgi_ettermekben_tovabb_buliztak_az_emberek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8dd0cd8c-ce49-4c74-86fc-9c0f56a85921&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb70c607-b735-474b-858f-f05b7fe239c5","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_A_strasbourgi_ettermekben_tovabb_buliztak_az_emberek","timestamp":"2018. december. 12. 12:23","title":"\"A strasbourgi éttermekben tovább buliztak az emberek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Botránytól volt hangos szerdán a parlament, az ellenzék megpróbálta blokkolni az ülést, hogy ezzel akadályozzák meg a kormánypárti többséget a túlóratörvény elfogadásában. Mindez a hazai mémoldalakat is mozgósította.","shortLead":"Botránytól volt hangos szerdán a parlament, az ellenzék megpróbálta blokkolni az ülést, hogy ezzel akadályozzák meg...","id":"20181213_tuloratorveny_rabszolgatorveny_botrany_a_parlamentben_400_ora_tulora_memgyar_memek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7befc765-3361-44b1-b216-9b6c1d1872de&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b8c710a-b7dc-48f2-b796-84438f188ca6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181213_tuloratorveny_rabszolgatorveny_botrany_a_parlamentben_400_ora_tulora_memgyar_memek","timestamp":"2018. december. 13. 09:33","title":"\"Rabszolgatörvény\": a mémgyárakat is beindította a parlamenti szavazás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7944be-efe3-4a1c-8218-768a006f2f70","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A támadásnak a legfrissebb hírek szerint három halottja és tizenegy sérültje van.","shortLead":"A támadásnak a legfrissebb hírek szerint három halottja és tizenegy sérültje van.","id":"20181212_Helyszini_videok_sikitva_menekultek_az_emberek_a_strasbourgi_lovoldozeskor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7944be-efe3-4a1c-8218-768a006f2f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05fc6634-4258-4337-89d9-011933028b32","keywords":null,"link":"/vilag/20181212_Helyszini_videok_sikitva_menekultek_az_emberek_a_strasbourgi_lovoldozeskor","timestamp":"2018. december. 12. 09:52","title":"Helyszíni videók: sikítva menekültek az emberek a strasbourgi lövöldözéskor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Életének 99. évében elhunyt Elekfi László Kazinczy-díjas nyelvész, a nyelvtudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos Akadémia (MTA) doktora.","shortLead":"Életének 99. évében elhunyt Elekfi László Kazinczy-díjas nyelvész, a nyelvtudomány kandidátusa, a Magyar Tudományos...","id":"20181212_Meghalt_Elekfi_Laszlo_nyelvesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e8989cb9-db87-4916-a8df-66a7f1a28028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"feda54c3-a3bd-4f02-a675-83fe0ed989ff","keywords":null,"link":"/kultura/20181212_Meghalt_Elekfi_Laszlo_nyelvesz","timestamp":"2018. december. 12. 09:09","title":"Meghalt Elekfi László nyelvész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"344b2563-0899-407d-af14-552d0969de48","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A törökök az egészséges légkörért küldenék be a tankokat.","shortLead":"A törökök az egészséges légkörért küldenék be a tankokat.","id":"20181213_A_Pentagon_nyugtalan_a_sziriai_torok_invazio_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=344b2563-0899-407d-af14-552d0969de48&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4d4e6ac9-258b-45cc-b4a8-baa5d706435c","keywords":null,"link":"/vilag/20181213_A_Pentagon_nyugtalan_a_sziriai_torok_invazio_miatt","timestamp":"2018. december. 13. 07:43","title":"A Pentagon nyugtalan a szíriai török invázió miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a botrányos parlamenti szavazás után nyilatkozott a hvg.hu-nak. ","shortLead":"A miniszterelnök a botrányos parlamenti szavazás után nyilatkozott a hvg.hu-nak. ","id":"20181212_Orban_ez_egy_jo_torveny_jot_fog_tenni_a_munkavallaloknak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7375d3e-4f40-44e9-ba29-121fea0511d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"093cc01e-7892-4178-98db-06b33babaf6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181212_Orban_ez_egy_jo_torveny_jot_fog_tenni_a_munkavallaloknak","timestamp":"2018. december. 12. 14:33","title":"Orbán: Ez egy jó törvény, jót fog tenni a munkavállalóknak!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]