A megszűnés szélére kerülhet két ellenzéki párt, a Momentum és a Párbeszéd, mert az Állami Számvevőszék (ÁSZ) olyan jelentéstervezetet küldött a két pártnak, amely szerint nem tudnak elszámolni a kampánypénzek költésével – értesült az Index. Az ÁSZ szerint a két párt a közhiteles nyilvántartásban rögzített székhelyén többszöri megkeresés ellenére nem volt elérhető, nem reagáltak az ÁSZ megkereséseire, ezért a számvevőszék október 4-én – a vonatkozó törvényi előírás alapján – kezdeményezte a költségvetési támogatásuk felfüggesztését.

A Momentum november közepén kapta meg az ÁSZ-jelentés tervezetét a kampánypénzek ellenőrzéséről. Ebben az ÁSZ azt állapította meg, hogy a pártnak járó "költségvetési támogatás felhasználása nem volt átlátható és elszámoltatható".

Az ÁSZ mindezt arra alapozta, hogy a Momentum nem bocsátott az ellenőrök részére adatokat, a közreműködési kötelezettségét nem teljesítette, így "a támogatás felhasználása nem volt szabályszerű". Emellett kifogásolta, hogy a párt elérhetetlen a székhelyén, ami meghiúsítja az ellenőrzést. A számvevőszék az Indexnek azt írta, hogy a jelentéstervezet nem a nyilvánosságnak szól, és azt csak az ÁSZ hozhatja nyilvánosságra, de elárulták, hogy jelenleg a Momentum elnökének észrevételeit értékelik, amelyeket a jelentéstervezethez küldött.

A Momentum szerint többször is telefonon és e-mailen próbáltak kapcsolatba lépni az ÁSZ illetékeseivel, sikertelenül. Fekete-Győr András, a párt elnöke azt állítja, többször jelezte, hogy leadnák a kért adatokat, ám az ÁSZ nem válaszolt nekik, milyen csatornán, hogyan tehetik meg. Azzal érvelnek, hogy október 7-én a Rózsa utcából a Múzeum körútra költöztek, a székhelyük is ide került, erről a pártigazgató tájékoztatta is az ÁSZ-t, és arról nem tehetnek, hogy a bírósági nyilvántartásba ezt még mindig nem jegyezték be.

A Párbeszédnél szintén a székhelyváltoztatás okozta a problémát. Az ÁSZ a Párbeszéd esetében is amiatt állapította meg a szabályszerűtlen kampánypénz-felhasználást, mert nem tudta elérni a pártot. Kocsis-Cake Olivio pártigazgató azt mondta az Indexnek, hogy annyiban előbbre vannak a Momentumnál, hogy az új székhelyet azóta bejegyezték, és a héten bejegyző határozattal együtt eljuttattunk az ÁSZ-nak minden elszámolást.

Az Állami Számvevőszék és az ellenzéki pártok viszonya már a választások előtt elmérgesedett. Az ÁSZ 663 milliós gigabüntetéssel sújtotta a Jobbikot a plakáttámogatások miatt, majd több ellenzéki párt is kapott milliós büntetést szabálytalan irodabérlés miatt. A Fideszt és a KDNP-t csak a választás után ellenőrizte a számvevőszék, amelynek elnöke Domokos László korábbi fideszes parlamenti képviselő.