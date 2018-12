Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A VDSZ szerint a munkavállalókat egyenként félemlítik majd meg, és rengeteg túlmunkára kényszerítik őket. ","shortLead":"A VDSZ szerint a munkavállalókat egyenként félemlítik majd meg, és rengeteg túlmunkára kényszerítik őket. ","id":"20181213_cafolat_Fidesz_VDSZ_tulora","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=476f7930-8e30-434a-a4a1-e63d1659ffd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"110f90e3-acac-46f7-b124-314af2f8bc18","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_cafolat_Fidesz_VDSZ_tulora","timestamp":"2018. december. 13. 17:42","title":"Cáfolja a Fidesz túlóratörvénnyel kapcsolatos cáfolatát a vegyipari szakszervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6837995a-bb42-4b9b-8d52-8f6f51a1ed55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181213_Blokkoljak_a_tuntetok_a_Lanchidat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6837995a-bb42-4b9b-8d52-8f6f51a1ed55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0084566-432d-43d8-9b7c-48eb3c19c29c","keywords":null,"link":"/itthon/20181213_Blokkoljak_a_tuntetok_a_Lanchidat","timestamp":"2018. december. 13. 19:12","title":"Blokkolták a tüntetők a Lánchidat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16be7cc1-34ef-4456-982c-2ef745f0ae7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Maria Rehaková a régi nyugati kapcsolatait vetette be első maszek üzleteinél. ","shortLead":"Maria Rehaková a régi nyugati kapcsolatait vetette be első maszek üzleteinél. ","id":"20181213_Spektrum_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_elit_Maria_Rehakova","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=16be7cc1-34ef-4456-982c-2ef745f0ae7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73608a57-1ae1-4be4-8204-5a95cd043cea","keywords":null,"link":"/elet/20181213_Spektrum_Volt_egyszer_egy_Vadkelet_elit_Maria_Rehakova","timestamp":"2018. december. 13. 14:55","title":"Külkereskedőként dolgozott, ma Szlovákia egyik leggazdagabb asszonya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6f007350-07c2-40a5-8a20-091fb1092f7f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hatóság egyik szervezete jövőre új szabályt vezet be, amely megtiltja, hogy olyan mozzanatok kerüljenek a hirdetésekbe, amelyek egyes nemi sztereotípiákat hangsúlyoznak.","shortLead":"A hatóság egyik szervezete jövőre új szabályt vezet be, amely megtiltja, hogy olyan mozzanatok kerüljenek...","id":"20181214_Tamadast_indit_a_reklamokban_megjeleno_szexizmus_ellen_a_brit_reklamfelugyelet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6f007350-07c2-40a5-8a20-091fb1092f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"500e47e3-31bc-4c3f-8fe2-545adf9c2fb5","keywords":null,"link":"/elet/20181214_Tamadast_indit_a_reklamokban_megjeleno_szexizmus_ellen_a_brit_reklamfelugyelet","timestamp":"2018. december. 14. 10:40","title":"Támadást indít a reklámokban megjelenő szexizmus ellen a brit reklámfelügyelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Budapest Week munkatársa volt.","shortLead":"A Budapest Week munkatársa volt.","id":"20181213_Magyar_szarmazasu_a_Kinaban_lefogott_kanadai","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c07841b-b6f3-4795-9aa1-e629207e0dc3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e590423e-0cfe-4d76-bba7-3447a98ca1c8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181213_Magyar_szarmazasu_a_Kinaban_lefogott_kanadai","timestamp":"2018. december. 13. 09:21","title":"Magyar származású a Kínában elfogott kanadai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"136a8634-8b23-4dbb-b64c-7100baaf2461","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"1000 euró fölé emeli a minimálbért a spanyol kormány, hogy elkerüljön egy sárgamellényes lázadást. ","shortLead":"1000 euró fölé emeli a minimálbért a spanyol kormány, hogy elkerüljön egy sárgamellényes lázadást. ","id":"20181213_A_hanyatlo_Nyugat_egyik_szegeny_orszagaban_most_emelik_300_ezer_forint_fole_a_minimalbert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=136a8634-8b23-4dbb-b64c-7100baaf2461&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ba8f831-4265-4a1e-9257-55fba5f01484","keywords":null,"link":"/kkv/20181213_A_hanyatlo_Nyugat_egyik_szegeny_orszagaban_most_emelik_300_ezer_forint_fole_a_minimalbert","timestamp":"2018. december. 13. 11:22","title":"A hanyatló Nyugat egyik szegény országában most emelik 300 ezer forint fölé a minimálbért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Mindenütt sztrájkoljatok pénteken- adta ki a jelszót a CGT főtitkára, aki már korábban figyelmeztette a kormányt: a tűzzel játszik, ha félvállról veszi a szociális válságot Franciaországban.","shortLead":"Mindenütt sztrájkoljatok pénteken- adta ki a jelszót a CGT főtitkára, aki már korábban figyelmeztette a kormányt...","id":"20181214_Ezer_idejetmult_embert_rugnak_ki_a_francia_kozszolgalati_mediabol_mashol_is_karcsusit_Macron","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0077490-c20a-4949-be81-546823a601eb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181214_Ezer_idejetmult_embert_rugnak_ki_a_francia_kozszolgalati_mediabol_mashol_is_karcsusit_Macron","timestamp":"2018. december. 14. 14:03","title":"Ezer \"idejétmúlt\" embert rúgnak ki a francia közszolgálati médiából, máshol is karcsúsít Macron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f881f5a2-841e-40d9-87ac-3b5dc124cde9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt nem tudták megmondani, milyen jogszabály alapján teszik ezt.","shortLead":"Azt nem tudták megmondani, milyen jogszabály alapján teszik ezt.","id":"20181214_A_rendorok_csak_ugy_engedtek_el_a_korbefogott_tuntetoket_ha_a_kameraba_mondjak_a_nevuket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f881f5a2-841e-40d9-87ac-3b5dc124cde9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"001f4a1f-d355-4b1e-b772-b4c95627b532","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_A_rendorok_csak_ugy_engedtek_el_a_korbefogott_tuntetoket_ha_a_kameraba_mondjak_a_nevuket","timestamp":"2018. december. 14. 05:36","title":"A rendőrök csak úgy engedték el a körbefogott tüntetőket, ha a kamerába mondják a nevüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]