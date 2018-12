Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Élvezni szeretné a versenyzést, ezért nem halmozza annyira a számokat – mondta Hosszú Katinka. Elképzelhető, hogy szombaton 100 méter pillangón nem áll rajthoz, hanem csak a 200 méter vegyesre koncentrál a kínai Hangcsouban zajló rövidpályás úszó-világbajnokságon.","shortLead":"Élvezni szeretné a versenyzést, ezért nem halmozza annyira a számokat – mondta Hosszú Katinka. Elképzelhető...","id":"20181214_hosszu_katinka_uszas_rovidpalyas_uszo_vb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1e35ede3-1056-4876-82a9-f669339cba07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"24059863-e81b-484f-a866-7c0ffb2240c9","keywords":null,"link":"/sport/20181214_hosszu_katinka_uszas_rovidpalyas_uszo_vb","timestamp":"2018. december. 14. 16:30","title":"Hosszú Katinka: Két éve halálkozeli élmény volt a vb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47c91668-2a8b-4898-9458-0fcfc515f7ba","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Repülésképtelen, Dél-Amerikából származó óriásmadarak keserítik meg a német gazdák életét, az egyre nagyobb számban jelen lévő nanduk ugyanis hatalmas étvággyal eszik fel a termést.","shortLead":"Repülésképtelen, Dél-Amerikából származó óriásmadarak keserítik meg a német gazdák életét, az egyre nagyobb számban...","id":"20181216_Delamerikai_vendegmadarak_pusztitanak_Nemetorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=47c91668-2a8b-4898-9458-0fcfc515f7ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7aac4b8f-a45c-4ddb-8e26-b8bc1bff25c4","keywords":null,"link":"/vilag/20181216_Delamerikai_vendegmadarak_pusztitanak_Nemetorszagban","timestamp":"2018. december. 16. 08:45","title":"Dél-amerikai vendégmadarak pusztítanak Németországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8066c3b-21ec-4f3b-9999-3d919a4be128","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ryan Zinke ellen hivatali visszaélés gyanúja és nagyon drága utazások miatt is szövetségi nyomozás zajlik. Ez már a sokadik személycsere az amerikai kormányban, mióta Trump hivatalba lépett. ","shortLead":"Ryan Zinke ellen hivatali visszaélés gyanúja és nagyon drága utazások miatt is szövetségi nyomozás zajlik. Ez már...","id":"20181215_Trump_a_Twitteren_rugta_ki_botranyokba_keveredett_belugyminiszteret","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d8066c3b-21ec-4f3b-9999-3d919a4be128&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c48c240-ead5-4f1a-a166-d53bc00824ff","keywords":null,"link":"/vilag/20181215_Trump_a_Twitteren_rugta_ki_botranyokba_keveredett_belugyminiszteret","timestamp":"2018. december. 15. 17:54","title":"Trump a Twitteren rúgta ki botrányokba keveredett belügyminiszterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05fb31ec-307e-4a1f-bfe5-9bfd18f4ad30","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szinte olyan, mint egy mitikus állat.","shortLead":"Szinte olyan, mint egy mitikus állat.","id":"20181215_Az_autok_fole_magasodott_az_a_javorszarvas_ami_egy_alaszkai_autopalyan_indult_setalni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=05fb31ec-307e-4a1f-bfe5-9bfd18f4ad30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb36820-88b0-42ab-82a3-971a159b78c7","keywords":null,"link":"/elet/20181215_Az_autok_fole_magasodott_az_a_javorszarvas_ami_egy_alaszkai_autopalyan_indult_setalni","timestamp":"2018. december. 15. 12:01","title":"Az autók fölé magasodott az a jávorszarvas, ami egy alaszkai autópályán indult sétálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d58c103f-3c6b-44af-9510-b991a8944d1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pénteken újabb tüntetés lesz Budapesten a Munka törvénykönyvének módosítása ellen, a Jobbik is mozgósításba kezdett.","shortLead":"Pénteken újabb tüntetés lesz Budapesten a Munka törvénykönyvének módosítása ellen, a Jobbik is mozgósításba kezdett.","id":"20181214_rabszolgatorveny_tuntetes_demonstracio_kossuh_ter","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d58c103f-3c6b-44af-9510-b991a8944d1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc1d507c-de2d-4cf4-9550-461df66d7b7e","keywords":null,"link":"/itthon/20181214_rabszolgatorveny_tuntetes_demonstracio_kossuh_ter","timestamp":"2018. december. 14. 15:10","title":"Jön az újabb tüntetés, megvan a felszólalók listája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7308b6a-753e-4c3e-88e8-7bc4a1d116e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ha nem jár sikerrel a társadalmi egyeztetés, a kormány dönti el, merre menjen a nyomvonal.","shortLead":"Ha nem jár sikerrel a társadalmi egyeztetés, a kormány dönti el, merre menjen a nyomvonal.","id":"20181215_A_II_keruletiek_ellenallasa_miatt_keslekedik_az_M0as_epitese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b7308b6a-753e-4c3e-88e8-7bc4a1d116e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8f0b6a18-faee-47ff-ac05-3ddc8a687b48","keywords":null,"link":"/kkv/20181215_A_II_keruletiek_ellenallasa_miatt_keslekedik_az_M0as_epitese","timestamp":"2018. december. 15. 10:05","title":"A II. kerületiek ellenállása miatt késlekedik az M0-s építése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7fd4d9-0db2-431a-992d-ffeee7353da0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181216_Igy_enekli_apja_karacsonyi_dalat_Sean_Lennon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f7fd4d9-0db2-431a-992d-ffeee7353da0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ccf0c746-866a-4cdd-8384-b371e4ec6346","keywords":null,"link":"/kultura/20181216_Igy_enekli_apja_karacsonyi_dalat_Sean_Lennon","timestamp":"2018. december. 16. 13:24","title":"Így énekli apja karácsonyi dalát Sean Lennon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Nem mindennapos meccset láttak a skót drukkerek a Scottish Premiership-ben. De mielőtt összefoglaljuk röviden, mi történt a Livingston-Hearts derbin, megtudhatjuk, hogyan győzött az Öreg Hölgy. ","shortLead":"Nem mindennapos meccset láttak a skót drukkerek a Scottish Premiership-ben. De mielőtt összefoglaljuk röviden, mi...","id":"20181215_Focicsoda_Skociaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=90d54830-6461-4a9e-8bbe-8a28d0c15f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7eb960ee-f74c-4b2b-9d50-d3d0c225c020","keywords":null,"link":"/sport/20181215_Focicsoda_Skociaban","timestamp":"2018. december. 15. 22:44","title":"Ronaldo góljával legyőzte városi riválisát a Juventus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]