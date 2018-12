Évek óta nem látott tüntetési hullámot váltott ki a túlórák növelését célzó, rabszolgatörvényként is emlegetett jogszabály parlamenti elfogadása. Az ellenzék a parlamentben, a diákok az utcákon folytatták a tiltakozást, már-már a 2006-os zavargásokat idéző körülmények között.

„Látszik, hogy itt is csak a balhé szándéka, ami vezérli őket. Mindenféle elemek is oda vannak keveredve. Gyakorlatilag, effektíve bűnözőket vesz védelmébe az ellenzék, büntetett előéletű bűnözőket, akik most a rendőrökre támadnak” – mondta Rogán Antal a Bayer Show vendégeként, a beszélgetést a Mérce szemlézte. Rogán kifejtette, tudomása szerint

hátizsákba gyűjtötték össze a köveket, és onnan osztogatták a tüntetőknek, hogy rendőröket dobáljanak.

A miniszter nem lepődött meg azon, hogy a Soros-egyetem külföldi diákjai is a demonstrálók között vannak, és ők is agresszívan támadnak a rendőrökre. Legalábbis a miniszter ezt állította. „Nehogy azt higgyük, hogy e mögött az emberek állnak, mert 1000-1500 agresszív politikai provokátorról beszélünk.”

A demonstráció hétfőn is folytatódott, több ellenzéki politikus most is az MTVA épületében. Élő, szöveges tudósításunkat itt éri el.