Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A magyar domainnév-rendzser üzemeltető Internetszolgáltatók Tanácsa visszadobta a Simicska-mondásra utaló regisztrációs kérelmet. A szofisztikáltabb o1g.hu-t viszont elfogadták, de az oldal még nem él.","shortLead":"A magyar domainnév-rendzser üzemeltető Internetszolgáltatók Tanácsa visszadobta a Simicska-mondásra utaló regisztrációs...","id":"20181218_orban_viktor_orban_egy_geci_pont_hu_domain_regisztracio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a11fa81d-70bc-45f6-bdbd-8633935e19c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b6b2dee-b4bf-4c2a-8b33-87eb925a706f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_orban_viktor_orban_egy_geci_pont_hu_domain_regisztracio","timestamp":"2018. december. 18. 09:33","title":"Nem lehet bejegyeztetni azt a weboldalcímet, hogy orbanegygeci.hu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Komoly hatással volt a megszavazott \"rabszolgatörvény\" miatt napok tartó tüntetéssorozat a televíziós nézettségre. Közben kiderült: Szél Bernadettre majdnem annyian voltak kíváncsiak, mint az M1 műsorára.","shortLead":"Komoly hatással volt a megszavazott \"rabszolgatörvény\" miatt napok tartó tüntetéssorozat a televíziós nézettségre...","id":"20181217_tuntetes_facebook_elo_video_szel_bernadett_m1_nezettseg","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=32d8b506-f7a7-4180-b61b-5e5bb08b8626&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68577f7d-863c-4eb5-9717-b133b1697e3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181217_tuntetes_facebook_elo_video_szel_bernadett_m1_nezettseg","timestamp":"2018. december. 17. 18:33","title":"Tüntetések: majdnem annyian nézték Szél Bernadett Facebook-élőjét, mint az M1-et","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fab8ad4b-108c-4465-85e3-ab9b78b4071e","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szlovákiai magyar irodalom egyik legjelentősebb képviselője 70 éves volt.","shortLead":"A szlovákiai magyar irodalom egyik legjelentősebb képviselője 70 éves volt.","id":"20181219_grendel_lajos_kossuth_dij_iro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fab8ad4b-108c-4465-85e3-ab9b78b4071e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee37fff-2a2e-43d1-92a3-a1db89fcaf83","keywords":null,"link":"/kultura/20181219_grendel_lajos_kossuth_dij_iro","timestamp":"2018. december. 19. 05:20","title":"Meghalt a Kossuth-díjas író, Grendel Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48025857-fc50-4775-9015-4e357ddb01c6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Lassan a kocsikulcs is felesleges. ","shortLead":"Lassan a kocsikulcs is felesleges. ","id":"20181217_Ujjlenyomattal_lehet_majd_inditani_a_Hyundaiokat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=48025857-fc50-4775-9015-4e357ddb01c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f14581d4-0384-4b86-8e6c-fe85d445e0c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20181217_Ujjlenyomattal_lehet_majd_inditani_a_Hyundaiokat","timestamp":"2018. december. 17. 10:19","title":"Ujjlenyomattal lehet majd nyitni és indítani a Hyundai-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d8ddc30-98fc-41ab-a89d-b6fc52674d4c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A dinoszauruszok korából származó, mintegy százmillió éves madártollat talált borostyánba ágyazódva egy nemzetközi kutatócsoport Kínában.","shortLead":"A dinoszauruszok korából származó, mintegy százmillió éves madártollat talált borostyánba ágyazódva egy nemzetközi...","id":"20181218_borostyanba_agyazott_madartoll_kinai_kutatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1d8ddc30-98fc-41ab-a89d-b6fc52674d4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1769d23-ed6b-4df2-ba78-860824c3dd4e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181218_borostyanba_agyazott_madartoll_kinai_kutatok","timestamp":"2018. december. 18. 12:03","title":"Izgalomba hozta a kutatókat a 100 millió éves madártoll, amit borostyánba zárva találtak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6cdf36f7-c550-4e61-8694-c4700c7eb506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az olasz koalíciós pártok vezetői is elfogadták az EU vezetőinek kérései szerint átírt költségvetést.","shortLead":"Az olasz koalíciós pártok vezetői is elfogadták az EU vezetőinek kérései szerint átírt költségvetést.","id":"20181217_Megmenekult_az_olasz_kormany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6cdf36f7-c550-4e61-8694-c4700c7eb506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c405ccd-b0f8-4d97-bf7a-875036bdc69d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181217_Megmenekult_az_olasz_kormany","timestamp":"2018. december. 17. 12:52","title":"Megmenekült az olasz kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A köztévében töltötte az éjszakát Hadházy Ákos és több ellenzéki képviselő, egy részüket erőszakkal távolították el az MTVA épületéből. Hadházyt úgy lökték ki a fegyveres őrök, hogy a földre esett, de Szél Bernadett is sírva hagyta el a székházat.","shortLead":"A köztévében töltötte az éjszakát Hadházy Ákos és több ellenzéki képviselő, egy részüket erőszakkal távolították el...","id":"20181217_Nem_dobhattak_volna_ki_Hadhazyekat_a_koztevebol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=120d2732-5fa1-48d3-b937-f1cfebdda2f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d624f699-3d73-416d-8001-775ea819a7d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181217_Nem_dobhattak_volna_ki_Hadhazyekat_a_koztevebol","timestamp":"2018. december. 17. 16:01","title":"Nem dobhatták volna ki Hadházyékat a köztévéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab612205-1f5e-4998-b883-abed0269b5e4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"18 hónapot töltött előzetesben a salvadori Imelda Cortez, akit abortuszkísérlettel vádoltak. A nőt a megerőszakolója ejtette teherbe, de Salvadorban minden körülmények között tiltják a terhesség megszakítását. Egy bíróság mégis úgy döntött: a nő nem követett el bűncselekményt. ","shortLead":"18 hónapot töltött előzetesben a salvadori Imelda Cortez, akit abortuszkísérlettel vádoltak. A nőt a megerőszakolója...","id":"20181218_Szabadon_engedtek_a_salvadori_not_akit_teherbe_ejtett_a_megeroszakoloja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ab612205-1f5e-4998-b883-abed0269b5e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9380cf-547a-4a43-9fe4-fda3737769ac","keywords":null,"link":"/elet/20181218_Szabadon_engedtek_a_salvadori_not_akit_teherbe_ejtett_a_megeroszakoloja","timestamp":"2018. december. 18. 10:32","title":"Szabadon engedték a salvadori nőt, akit teherbe ejtett a megerőszakolója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]