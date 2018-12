Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cc70a49e-75c4-4f8c-88ec-ee54b433b288","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Érd női kézilabdacsapatának a karácsonyi buliján nagy volt a meglepetés.","shortLead":"Az Érd női kézilabdacsapatának a karácsonyi buliján nagy volt a meglepetés.","id":"20181222_Elkepesztoen_hangzik_egy_francia_szajabol_a_Magyarorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=cc70a49e-75c4-4f8c-88ec-ee54b433b288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb7fa3ff-9b68-4a5a-84ea-e4df4addb5b6","keywords":null,"link":"/kultura/20181222_Elkepesztoen_hangzik_egy_francia_szajabol_a_Magyarorszag","timestamp":"2018. december. 22. 14:40","title":"Elképesztően hangzik egy francia szájából a Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a509a1ba-48b1-409b-998d-7e8489e9213f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Egy japán kutatócsoport először észlelte víz nyomát hidratált ásványok formájában számos kisbolygón az Akari infravörös műhold használatával. Felfedezésük hozzájárul a víznek a Naprendszerben való eloszlása, a kisbolygók kialakulása és a Földön lévő víz eredete megértéshez.","shortLead":"Egy japán kutatócsoport először észlelte víz nyomát hidratált ásványok formájában számos kisbolygón az Akari infravörös...","id":"20181221_kisbolygo_akari_japan_muhold_viz_naprendszer","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a509a1ba-48b1-409b-998d-7e8489e9213f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40ecc41e-6a86-43c8-880d-dbb196464a6b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_kisbolygo_akari_japan_muhold_viz_naprendszer","timestamp":"2018. december. 21. 19:03","title":"Több kisbolygón is víz nyomaira bukkant a japánok műholdja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008d7d8a-d1db-483e-9276-8c98df740877","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"62 ember meghalt, mintegy 580-an megsérültek, legalább 20-an eltűntek, és sok épületben károk keletkeztek - közölte az indonéziai katasztrófavédelem.","shortLead":"62 ember meghalt, mintegy 580-an megsérültek, legalább 20-an eltűntek, és sok épületben károk keletkeztek - közölte...","id":"20181223_Durva_szokoar_pusztitott_Indoneziaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=008d7d8a-d1db-483e-9276-8c98df740877&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9206708b-5b04-4e2a-9549-b724afacfac6","keywords":null,"link":"/vilag/20181223_Durva_szokoar_pusztitott_Indoneziaban","timestamp":"2018. december. 23. 07:27","title":"Durva szökőár pusztított Indonéziában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50c5a2be-2964-4f8e-b8fe-b9f25727a505","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ha egyszerűen túl kicsi a Kispolszki és túlságosan unalmas bármelyik Lada, akkor remek választás lehet egy ilyen lengyel járgány.","shortLead":"Ha egyszerűen túl kicsi a Kispolszki és túlságosan unalmas bármelyik Lada, akkor remek választás lehet egy ilyen...","id":"20181222_a_teli_napfeny_is_hasra_esik_ezen_a_kivalo_ozdi_nagypolszkin_igaz_nem_is_olcso_oldtimer_veteran","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50c5a2be-2964-4f8e-b8fe-b9f25727a505&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"017667ab-8770-43ee-81e5-6685768ff51a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181222_a_teli_napfeny_is_hasra_esik_ezen_a_kivalo_ozdi_nagypolszkin_igaz_nem_is_olcso_oldtimer_veteran","timestamp":"2018. december. 22. 06:41","title":"A téli napfény is hasra esik ezen a kiváló ózdi Nagypolszkin, igaz nem olcsó mulatság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyéni teljesítménytől függően dolgozónként 100-200 ezer forintról van szó.","shortLead":"Egyéni teljesítménytől függően dolgozónként 100-200 ezer forintról van szó.","id":"20181223_Karacsony_elott_negy_nappal_szoltak_a_Hankook_dolgozoinak_hogy_nem_kapjak_meg_az_idei_bonuszt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f306dd48-2a98-49f7-b936-20090a0e94e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b7d29d-6da5-4452-9ffe-11436a82d576","keywords":null,"link":"/kkv/20181223_Karacsony_elott_negy_nappal_szoltak_a_Hankook_dolgozoinak_hogy_nem_kapjak_meg_az_idei_bonuszt","timestamp":"2018. december. 23. 11:30","title":"Karácsony előtt négy nappal szóltak a Hankook dolgozóinak, hogy nem kapják meg az idei bónuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee477302-11e5-4f0f-bd14-e50c0cb3f3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az idei januári CES-en mutatta be az LG a feltekerhető televízió prototípusát. Az akkori koncepció jövőre kereskedelmi termékké alakulhat.","shortLead":"Az idei januári CES-en mutatta be az LG a feltekerhető televízió prototípusát. Az akkori koncepció jövőre kereskedelmi...","id":"20181223_lg_feltekerheto_oled_televizio_tv_kereskedelmi_forgalom_ar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ee477302-11e5-4f0f-bd14-e50c0cb3f3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09de7912-7f0c-4179-9e2b-f23c068e7cb7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181223_lg_feltekerheto_oled_televizio_tv_kereskedelmi_forgalom_ar","timestamp":"2018. december. 23. 09:03","title":"Ilyet még nem látott: piacra dobják az 1 mm vastag, papírként feltekerhető TV-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét ellátó szövetségi legfelsőbb bíróság elutasította Donald Trump elnöknek az illegális migránsok menedékkérelmének elutasítására vonatkozó döntését.","shortLead":"Az Egyesült Államokban az alkotmánybíróság szerepét ellátó szövetségi legfelsőbb bíróság elutasította Donald Trump...","id":"20181222_Trump_nem_szigorithat_a_menedekeljarason_Bush_biroja_a_liberalisok_melle_allt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b0626a4f-8404-43ff-a61d-ac690468ac57&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f987d771-b5c3-4129-ad65-955b9931515e","keywords":null,"link":"/vilag/20181222_Trump_nem_szigorithat_a_menedekeljarason_Bush_biroja_a_liberalisok_melle_allt","timestamp":"2018. december. 22. 08:25","title":"Trump nem szigoríthat a menedékeljáráson, Bush bírója a liberálisok mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ma jelentette be a Liberty Global, hogy eladja a műholdas televíziós szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatát, amely a kelet-európai piacon négy országot szolgál ki.","shortLead":"Ma jelentette be a Liberty Global, hogy eladja a műholdas televíziós szolgáltatásokat nyújtó leányvállalatát, amely...","id":"20181221_Megveszi_a_Vodafone_a_UPC_Directet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=96ebd2eb-adec-4a18-b977-0f15b3548207&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a05ba545-1c1b-4026-a9f6-0231ba60e62d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Megveszi_a_Vodafone_a_UPC_Directet","timestamp":"2018. december. 21. 13:40","title":"Elkelt az UPC Direct","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]