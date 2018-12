Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01eea39e-7900-4a79-864c-de4bad51eb08","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anti-Békemenet alkalmából készül videóból kiderül, hogy a kormányt üldözik a nők – a hálájukkal.","shortLead":"Az anti-Békemenet alkalmából készül videóból kiderül, hogy a kormányt üldözik a nők – a hálájukkal.","id":"20181222_A_Magyar_Anyak_Halauzenete_A_Kormanynak__a_ketfarkuak_megint_ratapintottak_a_lenyegre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01eea39e-7900-4a79-864c-de4bad51eb08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e54d3918-1284-48e8-a088-559450fdcb61","keywords":null,"link":"/elet/20181222_A_Magyar_Anyak_Halauzenete_A_Kormanynak__a_ketfarkuak_megint_ratapintottak_a_lenyegre","timestamp":"2018. december. 22. 13:01","title":"A Magyar Anyák Hálaüzenete A Kormánynak – a kétfarkúak megint rátapintottak a lényegre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95bfb8a0-734e-4df5-9dd1-10ddff4bc069","c_author":"","category":"itthon","description":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója előbb újabb nagy múltú lapot tüntetett el a piacról, majd tovább terelgetett saját ellenőrzése alá olvasót, nézőt, hirdetőt, hogy végül jóformán egy nap alatt csaknem 500 sajtótermék váljon a központi információs birodalom részévé. Ezen a terepen kell megmaradnia, és tisztességesen kiszolgálnia olvasóit a független sajtó megmaradt részének. \"Adventi kalendáriumunkban” a karácsonyig hátralévő napokban a hvg.hu és a HVG munkatársai mondják el, mit gondolnak a magyar sajtó helyzetéről, a feladatról, amibe beleálltak, és arról, amit olvasóink tehetnek azért, hogy Magyarországon ne csak központi felügyelet mellett lehessen írni, véleményt mondani.","shortLead":"Sorsfordító év lett 2018 a magyar sajtó, és még inkább a magyar sajtószabadság szempontjából. A hatalom médiarombolója...","id":"20181222_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Jakus_Ibolya_a_HVG_foszerkesztoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95bfb8a0-734e-4df5-9dd1-10ddff4bc069&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98d38101-ee15-45bd-8e91-e4521044cc4f","keywords":null,"link":"/itthon/20181222_A_HVG_adventi_kalendariumaban_ma_Jakus_Ibolya_a_HVG_foszerkesztoje","timestamp":"2018. december. 22. 14:00","title":"A HVG adventi kalendáriumában ma: Jakus Ibolya, a HVG felelős szerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Pakson arra készülnek, hogy a Duna elapadása miatt akár egy hónapra le kell állítani az erőművet, és gondoskodni kell a hűtéséhez szükséges vízről.","shortLead":"Pakson arra készülnek, hogy a Duna elapadása miatt akár egy hónapra le kell állítani az erőművet, és gondoskodni kell...","id":"20181221_Negy_nap_alatt_lezavart_targyalassal_keszulnek_a_paksi_eromu_leallasara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"253b4292-078c-4146-8543-e25ae862f5e7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Negy_nap_alatt_lezavart_targyalassal_keszulnek_a_paksi_eromu_leallasara","timestamp":"2018. december. 21. 12:15","title":"Négy nap alatt lezavart tárgyalással készülnek a paksi erőmű leállására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1dc3065e-3712-42ea-89f1-f89929e51a5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gyártó videóval bizonyítja, miért.","shortLead":"A gyártó videóval bizonyítja, miért.","id":"20181221_Eldolt_hivatalosan_is_karacsonyi_filmme_nyilvanitottak_a_Die_Hardot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1dc3065e-3712-42ea-89f1-f89929e51a5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"83719f2b-f52a-4763-8222-3ffe4c116622","keywords":null,"link":"/elet/20181221_Eldolt_hivatalosan_is_karacsonyi_filmme_nyilvanitottak_a_Die_Hardot","timestamp":"2018. december. 21. 11:41","title":"Eldőlt: hivatalosan is karácsonyi filmmé nyilvánították a Die Hardot - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edcc15cd-e198-4ab3-8c87-5a3f79305954","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Néhány hónapja már nemcsak alkotmánya, címere és himnusza, hanem államfője is van a világ első űrbéli országának, miközben kérdéses, létezik-e egyáltalán.","shortLead":"Néhány hónapja már nemcsak alkotmánya, címere és himnusza, hanem államfője is van a világ első űrbéli országának...","id":"20181221_asgardia_urorszag_igor_asurbeyli_muhold","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=edcc15cd-e198-4ab3-8c87-5a3f79305954&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ce0439-5888-4874-8298-c94f24b940ff","keywords":null,"link":"/tudomany/20181221_asgardia_urorszag_igor_asurbeyli_muhold","timestamp":"2018. december. 21. 12:33","title":"Van egy ország, ahova még soha senki nem tehette be a lábát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3422d68f-090f-459b-9bb7-4f1d87ef8928","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Holtversenyben vagyunk Fehéroroszországgal, Brazíliával és Örményországgal.","shortLead":"Holtversenyben vagyunk Fehéroroszországgal, Brazíliával és Örményországgal.","id":"20181221_Itt_a_jotekonysagi_ranglista_a_magyarok_alig_adakoznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3422d68f-090f-459b-9bb7-4f1d87ef8928&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71771682-8fa6-4b55-ab82-42ac856bc480","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Itt_a_jotekonysagi_ranglista_a_magyarok_alig_adakoznak","timestamp":"2018. december. 21. 18:36","title":"Itt a jótékonysági ranglista: a magyarok alig adakoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87111872-81df-41c4-9341-31cbdcd861ef","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az áruházak most azt ígérik, hogy teljes mértékben továbbadják a fogyasztóknak a tejáfa-csökkentést. ","shortLead":"Az áruházak most azt ígérik, hogy teljes mértékben továbbadják a fogyasztóknak a tejáfa-csökkentést. ","id":"20181221_Az_aruhazak_azt_igerik_tenyleg_olcsobb_lesz_a_tej_az_afacsokkentestol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87111872-81df-41c4-9341-31cbdcd861ef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3dc702b6-1263-4ae2-b63b-b968daf454fb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181221_Az_aruhazak_azt_igerik_tenyleg_olcsobb_lesz_a_tej_az_afacsokkentestol","timestamp":"2018. december. 21. 15:19","title":"Az áruházak azt ígérik, tényleg olcsóbb lesz a tej az áfacsökkentéstől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7224b997-bf3f-42aa-a32c-1d2871e0f0dc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világtól elzárt helyre juttatott el oltóanyagot egy drón, bizonyítva az ilyen eszközök pozitív oldalát, segítve a nehezen megközelíthető helyek kisgyermekeinek immunizálását.","shortLead":"A világtól elzárt helyre juttatott el oltóanyagot egy drón, bizonyítva az ilyen eszközök pozitív oldalát, segítve...","id":"20181222_dron_oltoanyag_unicef_vanuatu_snoop_aero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7224b997-bf3f-42aa-a32c-1d2871e0f0dc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b30d4ab0-86a1-43d7-b4da-a94a6ccb7ae4","keywords":null,"link":"/tudomany/20181222_dron_oltoanyag_unicef_vanuatu_snoop_aero","timestamp":"2018. december. 22. 14:08","title":"Először a világon: drón szállított oltóanyagot egy kisbabának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]