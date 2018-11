Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b2ffee82-d92a-4bd1-bd21-299e5b0c354b","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"kkv","description":"Gyerekként tengerész akart lenni, ma már a világért nem hagyná el szülőföldjét, Dunaszerdahelyet Világi Oszkár. A Slovnaft elnök-vezérigazgatójával, a Mol igazgatóságának tagjával, a Felvidék leggazdagabb magyarjának tartott üzletemberrel a DAC-futballakadémia megnyitóján beszélgettünk, ahol elárulta legújabb tervét is.","shortLead":"Gyerekként tengerész akart lenni, ma már a világért nem hagyná el szülőföldjét, Dunaszerdahelyet Világi Oszkár...","id":"20181121_vilagi_oszkar_interju","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b2ffee82-d92a-4bd1-bd21-299e5b0c354b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"073a6267-bfc8-4e35-90a1-5219097d627d","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_vilagi_oszkar_interju","timestamp":"2018. november. 21. 06:30","title":"Világi Oszkár: \"Nem vagyok semmilyen oligarcha\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"500 millióra emeli egy új törvényjavaslat a sportolók egyszerűsített adózásának felső határát. ","shortLead":"500 millióra emeli egy új törvényjavaslat a sportolók egyszerűsített adózásának felső határát. ","id":"20181120_Meg_tobb_penzt_kereshetnek_adomentesen_a_focistak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4be17517-41ee-4c9c-a458-6dfb8b7a335e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5a6d2d5-94b8-420f-b09f-fe2cea91e74e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181120_Meg_tobb_penzt_kereshetnek_adomentesen_a_focistak","timestamp":"2018. november. 20. 19:27","title":"Még több pénzt kereshetnek adómentesen a focisták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a00d2e4-ac61-4909-8339-218172c826c7","c_author":"Németh András","category":"kkv","description":"Magyarországon, ahogy a térség és világ többi országában is, látványosan nő a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) – például élelmiszerek, illatszerek, vagy háztartási vegyi áruk – online forgalma, de a jövő leginkább a többcsatornás értékesítésé – véli Kurucz Péter, a Nielsen piackutató kereskedői kapcsolatok igazgatója. A szakember szerint jó ideig még nem tűnnek el a hagyományos boltok.","shortLead":"Magyarországon, ahogy a térség és világ többi országában is, látványosan nő a gyorsan forgó fogyasztási cikkek (FMCG) –...","id":"20181121_Amig_a_vevo_megtapogatna_megszagolna_amit_vesz_nem_kell_felteni_a_hagyomanyos_boltokat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4a00d2e4-ac61-4909-8339-218172c826c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41c923f8-fede-46b5-a833-2ac2db341b26","keywords":null,"link":"/kkv/20181121_Amig_a_vevo_megtapogatna_megszagolna_amit_vesz_nem_kell_felteni_a_hagyomanyos_boltokat","timestamp":"2018. november. 21. 15:01","title":"Amíg sok vevő megtapogatná, megszagolná, amit vesz, nem kell temetni a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"115db1ff-39fc-451f-8b55-913af9cab349","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kedvező feltételekkel vásárolhatnák vissza a lakásukat a Nemzeti Eszközkezelő programjában résztvevő bedőlt devizahitelesek egy új törvényjavaslat szerint. 90 ezer bedőlt devizahitelesen ez sem segít.","shortLead":"Kedvező feltételekkel vásárolhatnák vissza a lakásukat a Nemzeti Eszközkezelő programjában résztvevő bedőlt...","id":"20181120_Az_eszkozkezelo_visszaadja_a_lakasokat_de_ez_nem_segit_90_ezer_emberen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=115db1ff-39fc-451f-8b55-913af9cab349&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"519e7524-183e-4f3d-920d-3e318b4a0656","keywords":null,"link":"/kkv/20181120_Az_eszkozkezelo_visszaadja_a_lakasokat_de_ez_nem_segit_90_ezer_emberen","timestamp":"2018. november. 20. 17:50","title":"\"A bankok elvették, a kormány visszaadja\" - ki jár jól az újabb hitelesmentő csomaggal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az igazságügyminiszter úgy látja, joggal kapta meg Gruevszki a menekültstátuszt.","shortLead":"Az igazságügyminiszter úgy látja, joggal kapta meg Gruevszki a menekültstátuszt.","id":"20181121_Trocsanyi_nem_adhatjuk_ki_Gruevszkit_Macedonianak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf018c1b-c7a4-4e2b-9f57-f897427b56e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd375d1-be89-44e0-ad71-f1e2c4aa129b","keywords":null,"link":"/itthon/20181121_Trocsanyi_nem_adhatjuk_ki_Gruevszkit_Macedonianak","timestamp":"2018. november. 21. 11:44","title":"Trócsányi: nem adhatjuk ki Gruevszkit Macedóniának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eabed95f-9ac2-4eeb-9d8b-861713ae2664","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Extrémizmussal vádolták meg a dunaszerdahelyi focicsapat, a DAC ultráit tömörítő Felvidéki Harcosok 15 tagját.","shortLead":"Extrémizmussal vádolták meg a dunaszerdahelyi focicsapat, a DAC ultráit tömörítő Felvidéki Harcosok 15 tagját.","id":"20181122_Terrorelharitok_csaptak_le_a_Dunaszerdahely_ultraira","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eabed95f-9ac2-4eeb-9d8b-861713ae2664&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"291ed205-7947-46dd-93af-3e3d0e954d6a","keywords":null,"link":"/itthon/20181122_Terrorelharitok_csaptak_le_a_Dunaszerdahely_ultraira","timestamp":"2018. november. 22. 08:53","title":"Terrorelhárítók csaptak le a Dunaszerdahely ultráira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6038dad1-c462-4a77-b762-d688b7bc6d30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon.idojaras","description":"Túlnyomóan borult, párás időre kell számítani többfelé esővel, szitálással.","shortLead":"Túlnyomóan borult, párás időre kell számítani többfelé esővel, szitálással.","id":"20181122_kodos_paras_napunk_lesz_figyelmeztetest_is_kiadtak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6038dad1-c462-4a77-b762-d688b7bc6d30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d41afb0-3815-47e3-9706-541c9e13fe44","keywords":null,"link":"/idojaras/20181122_kodos_paras_napunk_lesz_figyelmeztetest_is_kiadtak","timestamp":"2018. november. 22. 05:08","title":"Ködös, párás napunk lesz, figyelmeztetést is kiadtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def44fd7-2238-42f0-af70-1f55ab60d281","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt prémium divatterepjáró legerősebb változatának közúti tesztelése a jelek szerint már javában folyik.","shortLead":"A kompakt prémium divatterepjáró legerősebb változatának közúti tesztelése a jelek szerint már javában folyik.","id":"20181122_kemfotokon_a_gyorben_keszulo_400_loeros_audi_rs_q3_sport_suv_divatterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=def44fd7-2238-42f0-af70-1f55ab60d281&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16be6cfd-dead-4c41-98b8-38a7279c9016","keywords":null,"link":"/cegauto/20181122_kemfotokon_a_gyorben_keszulo_400_loeros_audi_rs_q3_sport_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. november. 22. 11:21","title":"Kémfotókon a Győrben készülő 400 lóerős Audi RS Q3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]