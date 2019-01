Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"765cad7a-2cdc-4025-85ff-236a17befd4f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrorizmus miatt nyújtott be vádemelést vasárnap az ügyészség Marokkóban az ellen a 15 ember ellen, akiknek gyaníthatóan közük van egy dán és egy norvég turista meggyilkolásához az Atlasz-hegységben.","shortLead":"Terrorizmus miatt nyújtott be vádemelést vasárnap az ügyészség Marokkóban az ellen a 15 ember ellen, akiknek...","id":"20181230_Terrorizmus_skandinav_turistak_Marokko","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=765cad7a-2cdc-4025-85ff-236a17befd4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da3d15ac-9a07-4361-a8b6-3f438fed94a4","keywords":null,"link":"/vilag/20181230_Terrorizmus_skandinav_turistak_Marokko","timestamp":"2018. december. 30. 21:03","title":"Terrorizmus miatt emeltek vádat a skandináv turisták meggyilkolása ügyében Marokkóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4964ef-0c21-4460-95d8-aabfe3a18a7e","c_author":"Illényi Balázs","category":"elet","description":"Társadalmi ügyek támogatása és a reprezentálás mellett ruhapróbák, közéleti botrányok és politikai feladatok is kijutnak a first ladyknek. Legutóbb Michelle Obama mesélt erről, de aligha akadt first lady a világon, aki ezeket megúszta volna.","shortLead":"Társadalmi ügyek támogatása és a reprezentálás mellett ruhapróbák, közéleti botrányok és politikai feladatok is...","id":"201851__michelle_obama__first_ladyk__szerepalmok_szerepzavarok__stilusgyakorlat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0d4964ef-0c21-4460-95d8-aabfe3a18a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b35ab427-2e84-4abe-9349-ab616cf3fd19","keywords":null,"link":"/elet/201851__michelle_obama__first_ladyk__szerepalmok_szerepzavarok__stilusgyakorlat","timestamp":"2018. december. 31. 10:00","title":"Elnökfeleségek: szerepálmok és szerepzavarok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c0ca06-9ceb-41b9-bd63-384d6edd98bd","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20181230_sanghaj_195_gigapixeles_panoramakep_dancso_peter_videomania_youtube_90_eves_telefonfulek_magany_tudomanya","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98c0ca06-9ceb-41b9-bd63-384d6edd98bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73136726-97bd-42c7-9650-03505e4a8af9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181230_sanghaj_195_gigapixeles_panoramakep_dancso_peter_videomania_youtube_90_eves_telefonfulek_magany_tudomanya","timestamp":"2018. december. 30. 12:00","title":"Ez történt: készítettek egy 195 gigapixeles panorámaképet Sanghajról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A francia elnök újévi beszédében is a sárgamellényes tüntetések álltak a középpontban.","shortLead":"A francia elnök újévi beszédében is a sárgamellényes tüntetések álltak a középpontban.","id":"20181231_Macron_A_2018as_nepharag_arrol_tanuskodott_hogy_nem_adtuk_fel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f421ff8-1c0c-416c-b276-33b32243d336&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab4f89e3-3bc8-4f6b-8c3b-9ccae36b2e18","keywords":null,"link":"/vilag/20181231_Macron_A_2018as_nepharag_arrol_tanuskodott_hogy_nem_adtuk_fel","timestamp":"2018. december. 31. 21:54","title":"Macron: A 2018-as népharag arról tanúskodott, hogy nem adtuk fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdf8dc47-239c-4bdc-bad2-92c9fa7e093f","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Másodpercek alatt évszázadok fordultak – ezzel magyarázza Hatos Pál, az őszirózsás forradalomról most könyvet írt történész, hogy a magyarok miért nem gyászolták a Monarchiát, és miért támogatták a forradalmakat. ","shortLead":"Másodpercek alatt évszázadok fordultak – ezzel magyarázza Hatos Pál, az őszirózsás forradalomról most könyvet írt...","id":"201846__hatos_pal_tortenesz__a_bunbak_karolyirol_a_gyulolt_tiszarol__elsullyedt_koztarsasag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bdf8dc47-239c-4bdc-bad2-92c9fa7e093f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"279b136d-d846-4805-8766-57772f9f3b1d","keywords":null,"link":"/itthon/201846__hatos_pal_tortenesz__a_bunbak_karolyirol_a_gyulolt_tiszarol__elsullyedt_koztarsasag","timestamp":"2018. december. 30. 11:30","title":"\"Károlyi Mihály normál körülmények között sem lehetett volna sikeres államférfi\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cad835f-1218-409d-af00-e1634db69269","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kiszolgálás ugyan még kissé gépies, de a világ legdrágábban felszolgált kávéja sokakat vonz a DAWN Caféba. Az élénkítő nedűt ugyanis robotemberkék viszik az asztalokhoz. ","shortLead":"A kiszolgálás ugyan még kissé gépies, de a világ legdrágábban felszolgált kávéja sokakat vonz a DAWN Caféba...","id":"201847_tavrobotolas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8cad835f-1218-409d-af00-e1634db69269&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0aa8a9-262a-44c6-a06d-df29528e975c","keywords":null,"link":"/tudomany/201847_tavrobotolas","timestamp":"2018. december. 30. 19:30","title":"Ebben a kávézóban látszólag robotok a pincérek, valójában beteg emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3","c_author":"Nagy Gábor","category":"kkv","description":"Dollármilliárdokat megmozgató ígéretverseny zajlott az Amazon második amerikai központjáért. A felajánlott kedvezmények megtérülése kétséges.","shortLead":"Dollármilliárdokat megmozgató ígéretverseny zajlott az Amazon második amerikai központjáért. A felajánlott kedvezmények...","id":"201847__amazon__szekhelylicit__kedvezmenydomping__a_csabitas_ara","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=129c91ee-5ca0-469d-a0f1-25bc66c022c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62acd467-0f2c-478a-9776-caef39051c0f","keywords":null,"link":"/kkv/201847__amazon__szekhelylicit__kedvezmenydomping__a_csabitas_ara","timestamp":"2018. december. 30. 19:00","title":"Az Amazon székházügye megmutatta, hogy a tech ipar sem segít az egyenlőtlenségeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"928d58e2-7eac-472a-897e-eedfd4cae77b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy holland cég 30 ezer dollárért atombiztos módját kínálja az örökítőanyag-tárolásnak.","shortLead":"Egy holland cég 30 ezer dollárért atombiztos módját kínálja az örökítőanyag-tárolásnak.","id":"201846_magok_azurben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=928d58e2-7eac-472a-897e-eedfd4cae77b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88a927b8-f4bf-46ca-87dd-e986e9eab106","keywords":null,"link":"/tudomany/201846_magok_azurben","timestamp":"2018. december. 30. 12:00","title":"Spermiumot és petesejtet lő ki az űrbe egy holland vállalkozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]