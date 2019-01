Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3a2917a5-15a1-45c7-ab27-3df7b8e10924","c_author":"","category":"itthon","description":"Több esetben a házban keletkezett kár. Egy csirketartásra használt épület is leégett, 20 ezer naposcsibe veszett oda.","shortLead":"Több esetben a házban keletkezett kár. Egy csirketartásra használt épület is leégett, 20 ezer naposcsibe veszett oda.","id":"20190101_25_tuzesetet_okozott_tuzijatek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a2917a5-15a1-45c7-ab27-3df7b8e10924&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61b7c4af-d496-429d-a6b1-987a125c1ecf","keywords":null,"link":"/itthon/20190101_25_tuzesetet_okozott_tuzijatek","timestamp":"2019. január. 01. 11:25","title":"25 tüzet okozott tűzijáték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Rengeteg belga polgárnak vannak befektetései, ingatlanjai, amelyekből még a relatíve kisfizetésű emberek is nagyon kényelmes nyugdíjas éveket élhetnek meg. Tehát a bankszektor Belgiumban az egyik legsikeresebb ágazat. De a technika fejlődése, a digitalizáció miatt már a nyugdíjasok sem járnak be a bankfiókokba ügyeket intézni. Ezt megteszik a neten. Így hatalmas, jól képzett, de fölösleges munkaerő halmozódott fel a belga bankoknál.","shortLead":"Rengeteg belga polgárnak vannak befektetései, ingatlanjai, amelyekből még a relatíve kisfizetésű emberek is nagyon...","id":"20190102_Belga_recept_munkaerohianyra_Tart_karokkal_varjak_a_korhazak_a_foloslegesse_valt_banki_ugyintezoket","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8dfaa04d-f910-4167-aa38-65f95161a1ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35261943-1c12-48d2-a9f1-1bce9dbb2a00","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Belga_recept_munkaerohianyra_Tart_karokkal_varjak_a_korhazak_a_foloslegesse_valt_banki_ugyintezoket","timestamp":"2019. január. 02. 10:27","title":"Belga recept munkaerőhiányra: Tárt karokkal várják a kórházak a fölöslegessé vált banki ügyintézőket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Noha az Apple nem közöl eladási adatokat, egy független elemző szerint idén sokkal több androidos felhasználót sikerült megnyerniük. A siker azonban nem a csúcskategóriás Xs vagy Xs Maxnak köszönhető. ","shortLead":"Noha az Apple nem közöl eladási adatokat, egy független elemző szerint idén sokkal több androidos felhasználót sikerült...","id":"20190101_apple_olcso_iphone_xr_eladasi_statisztika_android_levaltasa_cirp","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=760a6ec2-28e9-40ac-9589-8c3ebe271130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b77a100e-c0e5-4bb5-a40b-f657759da946","keywords":null,"link":"/tudomany/20190101_apple_olcso_iphone_xr_eladasi_statisztika_android_levaltasa_cirp","timestamp":"2019. január. 01. 12:03","title":"Bejött az Apple számítása? Sok androidos vált az olcsóbb iPhone-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"941d5c93-8a0c-4033-87f4-96758064ec67","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az oroszok állítása szerint eplusztíthatatlan rakétát fejlesztettek ki, tesztjéről egy videót is közzétettek.","shortLead":"Az oroszok állítása szerint eplusztíthatatlan rakétát fejlesztettek ki, tesztjéről egy videót is közzétettek.","id":"20190101_avangard_hiperszonikus_interkontinentalis_ballisztikus_raketa_kiloves_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=941d5c93-8a0c-4033-87f4-96758064ec67&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb826e50-5bf0-48e8-9092-668aaf93b7b2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190101_avangard_hiperszonikus_interkontinentalis_ballisztikus_raketa_kiloves_video","timestamp":"2019. január. 01. 08:03","title":"Videón a pillanat, amikor kilövik Putyin új szuperrakétáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ccae5646-1ed0-4a74-8037-bb5b8a0b84c4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyermeket nevelők számára szükséges adminisztrációt segíti - egy kicsit.","shortLead":"A gyermeket nevelők számára szükséges adminisztrációt segíti - egy kicsit.","id":"20190101_Anya_nevre_hallgat_a_NAV_ujitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ccae5646-1ed0-4a74-8037-bb5b8a0b84c4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c34abd1-1c85-49dc-91d6-d7b4534f982c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190101_Anya_nevre_hallgat_a_NAV_ujitasa","timestamp":"2019. január. 01. 18:27","title":"\"Anya\" névre hallgat a NAV újítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf6effb8-48c6-45f2-af0f-66706f09c4c1","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"gazdasag","description":"2018-ben megtudtuk, mi a kormányfő célja: 2030-ra Európa egyik legjobb helyévé tenni Magyarországot. Az ide vezető út rögös lesz, Orbán Viktor mindenesetre igyekszik az eddigieknél is szélesebbé tenni legalább saját maga és köre számára. Vajon meddig juthatunk 2019-ben?","shortLead":"2018-ben megtudtuk, mi a kormányfő célja: 2030-ra Európa egyik legjobb helyévé tenni Magyarországot. Az ide vezető út...","id":"20190102_magyar_gazdasag_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf6effb8-48c6-45f2-af0f-66706f09c4c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f93e6ec1-b229-4247-bd22-bb24fbb1f789","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_magyar_gazdasag_2019","timestamp":"2019. január. 02. 11:00","title":"2019: idén se lesz Ausztria Magyarországból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b49de1c6-2333-43e4-a1be-ed3a376ac076","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Létezik egy olyan dobozos négykerekű, amit ugyanannyian megnéznek az utakon, mint egy extravagáns sportkocsit. Kipróbáltuk a retró divathullámot igen sikeresen meglovagoló új Volkswagen Bullit.","shortLead":"Létezik egy olyan dobozos négykerekű, amit ugyanannyian megnéznek az utakon, mint egy extravagáns sportkocsit...","id":"20181231_bullijarat_teszten_a_vw_retro_partybusza_a_legmenobb_multivan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b49de1c6-2333-43e4-a1be-ed3a376ac076&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a5cc004-df6a-4812-b05f-4fd0103f93e1","keywords":null,"link":"/cegauto/20181231_bullijarat_teszten_a_vw_retro_partybusza_a_legmenobb_multivan","timestamp":"2018. december. 31. 15:00","title":"Bulli-járat: teszten a VW retró partibusza, a legmenőbb Multivan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5789bef2-95b2-4f00-9eb5-5919f29906e2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész arra ért haza szilveszter éjjel, hogy valaki már behajtott a kapun, bedöntve azt. ","shortLead":"A színész arra ért haza szilveszter éjjel, hogy valaki már behajtott a kapun, bedöntve azt. ","id":"20190102_Reszeg_fiatalok_hajtottak_az_Operettszinhaz_szineszenek_kertjebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5789bef2-95b2-4f00-9eb5-5919f29906e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f349802-964b-41c0-9458-de6893440d79","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Reszeg_fiatalok_hajtottak_az_Operettszinhaz_szineszenek_kertjebe","timestamp":"2019. január. 02. 06:04","title":"Részeg fiatalok hajtottak az Operettszínház színészének kertjébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]