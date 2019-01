Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ezúttal a miskolci rajongóknak okozott csalódást.","shortLead":"Ezúttal a miskolci rajongóknak okozott csalódást.","id":"20190102_Megint_lemondott_egy_bulit_Curtis_megint_betegsegre_hivatkozik","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6f3db668-a684-411d-be39-de2321674279&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1700e153-a206-47c8-b95b-7c462150ee83","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Megint_lemondott_egy_bulit_Curtis_megint_betegsegre_hivatkozik","timestamp":"2019. január. 02. 09:22","title":"Megint lemondott egy bulit Curtis – betegségre hivatkozik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a50cf13-6f0e-4b2e-91a6-1e39191e3412","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze két videót töltött fel eddig Jablinski Games nevű YouTube-csatornájára Jack Black, de ez a kettő is elég volt ahhoz, hogy százezrek kövessék be. Rég láthattunk ilyen mértékű növekedést.","shortLead":"Mindössze két videót töltött fel eddig Jablinski Games nevű YouTube-csatornájára Jack Black, de ez a kettő is elég volt...","id":"20190103_jack_black_youtube_jablinski_games","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a50cf13-6f0e-4b2e-91a6-1e39191e3412&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f969f3f3-926c-4353-b86b-af4565a77579","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_jack_black_youtube_jablinski_games","timestamp":"2019. január. 03. 16:03","title":"Jack Black YouTube-csatornája felrobbantotta a netet, már 2,5 millióan követik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d0185d7-6920-4798-b981-7d37359dffac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított az eset körülményeinek tisztázása érdekében.","shortLead":"A Győri Rendőrkapitányság büntetőeljárást indított az eset körülményeinek tisztázása érdekében.","id":"20190102_petarda_robbant_fel_egy_81_eves_no_kezeben_pannonhalman","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d0185d7-6920-4798-b981-7d37359dffac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12189397-bed5-494d-bc40-6c81981b9c4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_petarda_robbant_fel_egy_81_eves_no_kezeben_pannonhalman","timestamp":"2019. január. 02. 12:23","title":"Petárda robbant fel egy 81 éves nő kezében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9e538bc-ae83-4145-8496-a60027ebc43e","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"Új császár, új mondás.","shortLead":"Új császár, új mondás.","id":"20190103_Marabu_FekNyuz_2019_kurucai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9e538bc-ae83-4145-8496-a60027ebc43e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8aa67b8-2ab1-4fee-b391-5b7022ad7b78","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Marabu_FekNyuz_2019_kurucai","timestamp":"2019. január. 03. 10:05","title":"Marabu FékNyúz: 2019 kurucai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Régóta áhított mérföldkövet ért el a Windows 10: beelőzte a 7-es és minden más verziót, így már ez a legnépszerűbb operációs rendszer.","shortLead":"Régóta áhított mérföldkövet ért el a Windows 10: beelőzte a 7-es és minden más verziót, így már ez a legnépszerűbb...","id":"20190102_microsoft_windows_10_7_operacios_rendszer","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebbac5c5-ae31-45d6-94b1-6f8801269ae5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_microsoft_windows_10_7_operacios_rendszer","timestamp":"2019. január. 02. 20:03","title":"Ez is eljött: a Windows 10 megelőzte a 7-et, már népszerűbb, mint az összes korábbi oprendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b67bd9b3-8ea3-4c45-a585-a5d7b2965ebd","c_author":"Bedő Iván","category":"kkv","description":"Túlárazott töltés most, viharos lakógyűlések később – német példák és előrejelzések szerint az e-autók feltankolása nem ígérkezik egyszerűnek.","shortLead":"Túlárazott töltés most, viharos lakógyűlések később – német példák és előrejelzések szerint az e-autók feltankolása nem...","id":"20190102_Kiverhetik_a_biztositekot_az_eautok_toltes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b67bd9b3-8ea3-4c45-a585-a5d7b2965ebd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4fc4d23a-8c4b-40cd-ba67-881ebea8ce9a","keywords":null,"link":"/kkv/20190102_Kiverhetik_a_biztositekot_az_eautok_toltes","timestamp":"2019. január. 02. 17:00","title":"Jönnek az e-autók és csúnyán kiverik a biztosítékot - mindenhol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyelőre üzleti tesztelés zajlik, a rendszer nyáron lesz mindenki számára elérhető.","shortLead":"Egyelőre üzleti tesztelés zajlik, a rendszer nyáron lesz mindenki számára elérhető.","id":"20190103_Mar_tesztelik_a_bankok_az_azonnali_fizetesi_rendszert","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c1fd385-7fac-42f0-aec4-2ef5f87cf925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96fdaf4c-7456-4c99-8f5d-e039afdea078","keywords":null,"link":"/kkv/20190103_Mar_tesztelik_a_bankok_az_azonnali_fizetesi_rendszert","timestamp":"2019. január. 03. 13:31","title":"Már tesztelik a bankok az azonnali fizetési rendszert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac462ca5-4787-44a5-9e8e-e64ee40e04f0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez a negyedik legnagyobb nyeremény, amit lottón nyertek Nagy-Britanniában. ","shortLead":"Ez a negyedik legnagyobb nyeremény, amit lottón nyertek Nagy-Britanniában. ","id":"20190102_41_milliard_forintot_nyert_valaki_ujevkor_a_brit_lotton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ac462ca5-4787-44a5-9e8e-e64ee40e04f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b535be4-d5f4-4250-b80f-d89d42a8d9a6","keywords":null,"link":"/elet/20190102_41_milliard_forintot_nyert_valaki_ujevkor_a_brit_lotton","timestamp":"2019. január. 02. 17:36","title":"41 milliárd forintot nyert valaki újévkor a brit lottón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]