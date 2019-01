Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7e09ee54-dd60-4c48-830f-be156a8acb24","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legalább száz új fegyver készülhet el, vagy akár ennél is több, ha az összes magyar fegyveres szervezet lőfegyvereit lecserélik.","shortLead":"Legalább száz új fegyver készülhet el, vagy akár ennél is több, ha az összes magyar fegyveres szervezet lőfegyvereit...","id":"20190103_Hazai_gyartasu_lofegyvereket_kapnak_a_magyar_katonak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e09ee54-dd60-4c48-830f-be156a8acb24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc176df-460b-4c6d-90f6-9d44b1b64a93","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Hazai_gyartasu_lofegyvereket_kapnak_a_magyar_katonak","timestamp":"2019. január. 03. 09:21","title":"Hazai gyártású lőfegyvereket kapnak a magyar katonák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"040cb96d-8e78-499c-8c7c-e00cee38ce51","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"A Fidesz képviselői nem mentek el, így határozatképtelen lett az ülés, és hamar befejeződött a munka mára. Napirend előtt a Párbeszéd esküt tett a demonstrálók ötpontos követelése mellett, majd sokan kivonultak a teremből.","shortLead":"A Fidesz képviselői nem mentek el, így határozatképtelen lett az ülés, és hamar befejeződött a munka mára. Napirend...","id":"20190103_Hatarozatkeptelen_lett_a_rabszolgatorveny_miatti_rendkivuli_parlamenti_ules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=040cb96d-8e78-499c-8c7c-e00cee38ce51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"844d0fa7-acf6-4b72-8e11-8654be399347","keywords":null,"link":"/itthon/20190103_Hatarozatkeptelen_lett_a_rabszolgatorveny_miatti_rendkivuli_parlamenti_ules","timestamp":"2019. január. 03. 09:24","title":"Határozatképtelen lett a \"rabszolgatörvény\" miatti rendkívüli parlamenti ülés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dd797f1-1609-4a94-82a4-8836c064f696","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sokféle módon lehet összegezni egy évet, a Year of Colour ezek közül talán az egyik legkreatívabb módja ennek.","shortLead":"Sokféle módon lehet összegezni egy évet, a Year of Colour ezek közül talán az egyik legkreatívabb módja ennek.","id":"20190102_instagram_year_of_colour_2018_szinek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dd797f1-1609-4a94-82a4-8836c064f696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e4ad7b20-3796-4b72-abbf-a5a9a4f236ae","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_instagram_year_of_colour_2018_szinek","timestamp":"2019. január. 02. 15:03","title":"Instagramozik? Csak pár kattintás, és kiderül, milyen színeket használt 2018-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29a2fb02-b445-45d7-affe-f35cccad6140","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A honlap már el is indult.","shortLead":"A honlap már el is indult.","id":"20190102_Hetfon_kezdodik_a_fopolgarmesterelovalasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29a2fb02-b445-45d7-affe-f35cccad6140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e36f40ed-5b6c-430c-b1e6-cbc5de088c89","keywords":null,"link":"/itthon/20190102_Hetfon_kezdodik_a_fopolgarmesterelovalasztas","timestamp":"2019. január. 02. 19:00","title":"Hétfőn kezdődik a főpolgármester-előválasztás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Sophos kiberbiztonsági cég szerint kutatói a tavalyi év megfigyelései alapján három nagy veszély vetítenek előre a 2019-es évre.","shortLead":"A Sophos kiberbiztonsági cég szerint kutatói a tavalyi év megfigyelései alapján három nagy veszély vetítenek előre...","id":"20190102_sophos_2019_veszelyek_kiberbiztonsag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbef059a-40c4-4ea6-96dc-89f73b508714&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa683acd-f4b6-492d-a5fd-88139140dda3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190102_sophos_2019_veszelyek_kiberbiztonsag","timestamp":"2019. január. 02. 10:03","title":"Mi vár ránk 2019-ben? Ilyen számítógépes vírusok keseríthetik meg az életünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ce1f97-0b17-44eb-b154-2610716f5f68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A piaci ingatlanárak kevesebb, mint tizedén próbálta kártalanítani a kisvárdai önkormányzat azt a 17 helyi családot, akiknek telkei kisebb-nagyobb hányadát a Várfürdő és környékének rekonstrukciójára hivatkozva sajátította ki még 2016-ban. Az ingatlantulajdonosok perelnek, de ez egyelőre csak a pénzüket vitte el. A telkek állaga közben csak romlik. ","shortLead":"A piaci ingatlanárak kevesebb, mint tizedén próbálta kártalanítani a kisvárdai önkormányzat azt a 17 helyi családot...","id":"20190104_Kisvardai_karpotlasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=06ce1f97-0b17-44eb-b154-2610716f5f68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33f7e7a0-a8e4-4682-9be7-8ed054252239","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Kisvardai_karpotlasok","timestamp":"2019. január. 04. 06:30","title":"Milliós kártérítéseken vitatkozik Kisvárda a tízmilliárdos beruházások árnyékában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"347bc03b-b500-451f-bc78-482d87c2334a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Vidáman búcsúztatta az óévet a szappanopera stábja. ","shortLead":"Vidáman búcsúztatta az óévet a szappanopera stábja. ","id":"20190102_Baratok_kozt_szereplok_bakik_Instagram","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=347bc03b-b500-451f-bc78-482d87c2334a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a879e316-a297-43ab-bafa-24997c66dd86","keywords":null,"link":"/kultura/20190102_Baratok_kozt_szereplok_bakik_Instagram","timestamp":"2019. január. 02. 14:12","title":"\"Nem nekem van szükségem testmozgásra, Hókuszpók\" - így bakiztak a Barátok közt szereplői tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc2b4e0e-b759-4569-9f63-4730a5686b35","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre senki sem tudja, mikorra készülhet el a Google által régóta fejlesztgetett Fuchsia nevű operációs rendszer, de az már most biztos, hogy a Google megkönnyítenék az átállást az Androidról.","shortLead":"Egyelőre senki sem tudja, mikorra készülhet el a Google által régóta fejlesztgetett Fuchsia nevű operációs rendszer, de...","id":"20190103_google_fuchsia_os_operaios_rendszer_android_alkalmazas_applikacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc2b4e0e-b759-4569-9f63-4730a5686b35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb02a940-ec4f-439d-8bb2-5efc7d95a4f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190103_google_fuchsia_os_operaios_rendszer_android_alkalmazas_applikacio","timestamp":"2019. január. 03. 14:03","title":"Kiderült egy nagyon fontos dolog a Google új operációs rendszeréről, ami leválthatja az Androidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]