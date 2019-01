Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ea6f66a6-c9b2-416c-9991-2be1f5c3f02f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 81 éves színész ezúttal zenél és énekel, így köszönti követőit.","shortLead":"A 81 éves színész ezúttal zenél és énekel, így köszönti követőit.","id":"20190102_Anthony_Hopkins_egy_ukulelevel_inditja_az_evet__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ea6f66a6-c9b2-416c-9991-2be1f5c3f02f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b31d4f75-f9af-4f31-a7b7-c106d3b50514","keywords":null,"link":"/elet/20190102_Anthony_Hopkins_egy_ukulelevel_inditja_az_evet__video","timestamp":"2019. január. 02. 13:43","title":"Anthony Hopkins egy ukulelével indítja az évet – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7227d17d-c8dd-41ac-b78b-783ad56579cb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Spíler Tv és a Digi Sport párhuzamosan közvetíti majd a meccseket. ","shortLead":"A Spíler Tv és a Digi Sport párhuzamosan közvetíti majd a meccseket. ","id":"20190102_Nem_csak_Andy_Vajna_sportcsatornajan_lehet_majd_nezni_a_Premier_League_meccseit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7227d17d-c8dd-41ac-b78b-783ad56579cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"458eacac-53aa-48d7-a6a9-e937fcf71296","keywords":null,"link":"/sport/20190102_Nem_csak_Andy_Vajna_sportcsatornajan_lehet_majd_nezni_a_Premier_League_meccseit","timestamp":"2019. január. 02. 15:32","title":"Nem csak Andy Vajna sportcsatornáján lehet majd nézni a Premier League meccseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Liége-ben építik fel a kínai cég európai bázisát, hogy aztán itt is terjeszkedjenek. ","shortLead":"Liége-ben építik fel a kínai cég európai bázisát, hogy aztán itt is terjeszkedjenek. ","id":"20190103_Europai_kozpontot_epit_Belgiumban_az_Alibaba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03879128-5771-4461-b28e-3ecc0958e101&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b97b973-4e19-4600-828f-6a3c7513fb5f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190103_Europai_kozpontot_epit_Belgiumban_az_Alibaba","timestamp":"2019. január. 03. 17:14","title":"Európai központot épít Belgiumban az Alibaba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"217098ca-5bb1-4af6-9778-e132401b726f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"A felmondás komoly elhatározás, kockázatos lépés, és nem mindenki tud élni vele. Ha ezen törjük a fejünket, az alábbi öt kérdés segítséget nyújthat a döntésben. Ha kettőnél többre nemmel válaszolunk, akkor ideje lehet lépni.","shortLead":"A felmondás komoly elhatározás, kockázatos lépés, és nem mindenki tud élni vele. Ha ezen törjük a fejünket, az alábbi...","id":"20190103_Mikor_mondjunk_fel_Segitunk_az_idozitesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=217098ca-5bb1-4af6-9778-e132401b726f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c83d8a74-a18b-4901-8ad4-59bef9fc9126","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190103_Mikor_mondjunk_fel_Segitunk_az_idozitesben","timestamp":"2019. január. 03. 13:15","title":"Mikor ideális felmondani? Segítünk az időzítésben!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cc2d44d-04f6-4a8a-b180-5951db3ef188","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Karoq legerősebb változatának hajtáslánca egyenesen a Cupra Atecából érkezhet.","shortLead":"A Karoq legerősebb változatának hajtáslánca egyenesen a Cupra Atecából érkezhet.","id":"20190102_300_loeros_uj_divatterepjaro_johet_a_skodatol_karoq_rs_suv_divatterepjaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1cc2d44d-04f6-4a8a-b180-5951db3ef188&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d5f7ec-969a-423f-809e-65ddddd92d43","keywords":null,"link":"/cegauto/20190102_300_loeros_uj_divatterepjaro_johet_a_skodatol_karoq_rs_suv_divatterepjaro","timestamp":"2019. január. 02. 11:21","title":"300 lóerős új divatterepjáró jöhet a Skodától","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1975dfd1-4523-428b-a9ee-f6aaeef76de5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán és az amerikai technika ezúttal egyedi és igen látványos randevút adott egymásnak.","shortLead":"A japán és az amerikai technika ezúttal egyedi és igen látványos randevút adott egymásnak.","id":"20190103_a_nap_fotoi_hogyan_kerult_ez_a_subaru_a_tesla_tetejere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1975dfd1-4523-428b-a9ee-f6aaeef76de5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35fc406d-7f36-4dbd-99ab-4abe94f37b55","keywords":null,"link":"/cegauto/20190103_a_nap_fotoi_hogyan_kerult_ez_a_subaru_a_tesla_tetejere","timestamp":"2019. január. 03. 14:21","title":"A nap fotói: hogyan került ez a Subaru a Tesla tetejére?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Alig tud már hova csökkenni a munkanélküliség.","shortLead":"Alig tud már hova csökkenni a munkanélküliség.","id":"20190102_Par_ezer_emberen_mult_csak_hogy_nincs_45_millio_dolgozo_magyar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=000d490a-cc02-4257-81ea-9eafeb469cbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ecb58d6-c827-4277-904d-e6a694753f0f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190102_Par_ezer_emberen_mult_csak_hogy_nincs_45_millio_dolgozo_magyar","timestamp":"2019. január. 02. 09:08","title":"Pár ezer emberen múlt csak, hogy nincs 4,5 millió dolgozó magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a057e5db-1b3b-4ca4-ac86-93547d4e94bc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"110 állatkert közül a 17. helyet szerezte meg a Fővárosi Állat- és Növénykertben, amelyről most kiderült, hogy hány állat él is ott.","shortLead":"110 állatkert közül a 17. helyet szerezte meg a Fővárosi Állat- és Növénykertben, amelyről most kiderült, hogy hány...","id":"20190103_Az_elmezonyben_vegzett_a_budapesti_allatkert_az_europai_rangsorban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a057e5db-1b3b-4ca4-ac86-93547d4e94bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8504d309-8774-4ceb-8a67-a5168daa5afc","keywords":null,"link":"/elet/20190103_Az_elmezonyben_vegzett_a_budapesti_allatkert_az_europai_rangsorban","timestamp":"2019. január. 03. 16:02","title":"Az élmezőnyben végzett a budapesti állatkert az európai rangsorban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]