Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed1cae02-432e-44f5-91d1-4bc366672e9c","c_author":"Csatlós Hanna - Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Martisz Gábor az elmúlt két évtized emlékeit, benyomásait sűrítette a 20 négyzetméteres terepasztalára. A garázsában több mint harminc vonatszerelvény zakatol, egy számítógépes program segítségével úgy vezényeli a saját vasútját, hogy azt a MÁV is megirigyelné. A valóság kicsinyített, hű másolatát, féltve őrzött és ámulatba ejtő világát mutatta meg nekünk. Videó.\r

","shortLead":"Martisz Gábor az elmúlt két évtized emlékeit, benyomásait sűrítette a 20 négyzetméteres terepasztalára. A garázsában...","id":"20190104_terepasztal_vasutmodell_jatek_hobbi_vonatok_vasut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed1cae02-432e-44f5-91d1-4bc366672e9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f44c6c5-2da6-42d9-a9a7-3e8a643ecbbf","keywords":null,"link":"/elet/20190104_terepasztal_vasutmodell_jatek_hobbi_vonatok_vasut","timestamp":"2019. január. 04. 20:00","title":"Csodálatos alternatív világ bújik meg egy vasútmodellező pesti garázsában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c91a0499-5d94-49d2-986c-2c3a910b103d","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"A stressz alapjában természetes állapot, az élet velejárója. Ugyanakkor jelentősen igénybe veszi a szervezetet, és ha állandósul, akár meg is betegítheti azt. Ezért fontos felismerni, hogy mikortól káros, és melyek a túlzott stressz jelei. ","shortLead":"A stressz alapjában természetes állapot, az élet velejárója. Ugyanakkor jelentősen igénybe veszi a szervezetet, és ha...","id":"remotivextra_20170207_Vegye_eszre_ha_baj_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c91a0499-5d94-49d2-986c-2c3a910b103d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9914136c-668a-4fda-b23f-e1754d84fb14","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20170207_Vegye_eszre_ha_baj_van","timestamp":"2019. január. 04. 12:35","title":"Kíváncsi, hogy milyen a stressz-szintje? Töltse ki tesztünket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"},{"available":true,"c_guid":"e93d9792-8994-4392-ba7b-6ac4bfc08521","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államok Szövetségi Távközlési Bizottságának (FCC) dokumentumából sok minden kiderül egy új Galaxy-sorozat első tagjáról.","shortLead":"Az Egyesült Államok Szövetségi Távközlési Bizottságának (FCC) dokumentumából sok minden kiderül egy új Galaxy-sorozat...","id":"20190104_samsung_galaxy_m10_fcc_tanusitvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e93d9792-8994-4392-ba7b-6ac4bfc08521&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8df45bc8-8d1b-4e03-a383-be5da5ea52fa","keywords":null,"link":"/tudomany/20190104_samsung_galaxy_m10_fcc_tanusitvany","timestamp":"2019. január. 04. 12:03","title":"Új Samsung-sorozat: hamarosan érkezik a Galaxy M10 telefon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8843e55f-4921-4ed7-b208-65ca3399e3c0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A 3-as metrópótlót és a 4-6-ost használók is rosszul járnak.","shortLead":"A 3-as metrópótlót és a 4-6-ost használók is rosszul járnak.","id":"20190104_Tobb_jarat_utvonala_modosul_es_tobb_utat_lezarnak_a_szombati_tuntetes_miatt_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8843e55f-4921-4ed7-b208-65ca3399e3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cdf5580b-8e34-4bce-af3d-255a506a3569","keywords":null,"link":"/itthon/20190104_Tobb_jarat_utvonala_modosul_es_tobb_utat_lezarnak_a_szombati_tuntetes_miatt_Budapesten","timestamp":"2019. január. 04. 16:14","title":"Több járat útvonala módosul és több utat lezárnak a szombati tüntetés miatt Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megnövekedett forgalom miatt torlódnak a személyautók a hegyeshalmi határátlépési pont közelében.","shortLead":"A megnövekedett forgalom miatt torlódnak a személyautók a hegyeshalmi határátlépési pont közelében.","id":"20190104_torlodas_hatar_hegyeshalom_ausztria_rendorseg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=931edad3-c07b-48bf-917a-e2f73f7a51a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a270d69c-d96f-4651-a8e7-e4df5e7142b1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190104_torlodas_hatar_hegyeshalom_ausztria_rendorseg","timestamp":"2019. január. 04. 16:34","title":"Több kilométeres a dugó Hegyeshalomnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eab608d-73f2-4288-a01e-43dff0a48f76","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Sorozatfüggőségünkhöz tálcán kínálták tavaly is a gyártók a legjobb ledarálnivalókat. 2018 volt az első év, amikor az Egyesült Államokban az online streaming-szolgáltatók már több sorozatot mutattak be az országos és kábelcsatornákhoz képest.\r

","shortLead":"Sorozatfüggőségünkhöz tálcán kínálták tavaly is a gyártók a legjobb ledarálnivalókat. 2018 volt az első év, amikor...","id":"20190104_Sorozatdomping_hivatalosan_is_lealdozott_a_tevecsatornaknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4eab608d-73f2-4288-a01e-43dff0a48f76&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d8cd238-49f4-4eda-96ae-3a84354b0655","keywords":null,"link":"/kultura/20190104_Sorozatdomping_hivatalosan_is_lealdozott_a_tevecsatornaknak","timestamp":"2019. január. 04. 11:34","title":"Sorozatdömping: leáldozott a tévécsatornáknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fcf123b-1e71-4e4e-b968-70d2ea74bb62","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azok is csatlakozhatnak a túlóratörvény elleni demonstrációkhoz, akik nem tudnak vagy nem mernek tüntetni.","shortLead":"Azok is csatlakozhatnak a túlóratörvény elleni demonstrációkhoz, akik nem tudnak vagy nem mernek tüntetni.","id":"20190105_Kisgyermekes_anyak_is_szervezkednek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5fcf123b-1e71-4e4e-b968-70d2ea74bb62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a31986e1-5cc3-4c63-bd4a-acf2ade4274f","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Kisgyermekes_anyak_is_szervezkednek","timestamp":"2019. január. 05. 14:44","title":"Legókkal tüntetnek a kisgyermekes anyák, akiket otthonukhoz köt a család","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51aa6850-12db-41b6-bf99-8afdb5b16f4b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendőrség politikai bűncselekmény gyanújával indított eljárást.","shortLead":"A rendőrség politikai bűncselekmény gyanújával indított eljárást.","id":"20190104_Ugy_tunik_megvan_kik_robbantottak_a_nemet_AfD_egyik_partirodajanal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51aa6850-12db-41b6-bf99-8afdb5b16f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84b2b6eb-3d90-4ae5-a4a5-fa08eaa2fa43","keywords":null,"link":"/vilag/20190104_Ugy_tunik_megvan_kik_robbantottak_a_nemet_AfD_egyik_partirodajanal","timestamp":"2019. január. 04. 13:37","title":"Úgy tűnik, megvan, kik robbantottak a német AfD egyik pártirodájánál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]