Erős, hetes fokozatú földrengés volt vasárnap este Indonéziában, Ternate szigetétől 173 kilométerre észak-észak-nyugatra - jelentette az amerikai földtani intézet. I. Bartolomaiosz ezzel szentesítette az elszakadást az orosz ortodox egyháztól. A konstantinápolyi ökumenikus pátriárka hivatalosan elismerte az önálló ukrán ortodox egyházat A Donald Trumpot gyakran bíráló színész szerint egyre rosszabbul politizál az amerikai elnök. A The Guardiannak adott interjújában arról is beszélt, mit érzett, amikor egy fanatikus Trump-hívő csőbombát küldött neki. De Niro szerint Trump rasszista és a fehér felsőbbrendűséget hirdeti

Az ügyészek és a rendőrök neve sem marad titokban. Kikérik a Varju Lászlót leteperő biztonsági őrök nevét

A feje tetejére állt a hagyományos német-lengyel üzemanyagturizmus. Már a lengyelek járnak a németekhez tankolni

A magyar férfi kézilabda-válogatott 28-25-re legyőzte az olimpiai bajnok Dánia csapatát az Odensében rendezett vasárnap felkészülési mérkőzésen.

A férfi kézisek legyőzték Dániát

Feltéve, ha a mester Svédországban dolgozik. Túlóra nélkül egymillió forintot keres egy tapasztalt villanyszerelő

Van, aki nehezen emészti meg: a keleti bővítéssel nemcsak országok és piacok csatlakoztak az EU-hoz, hanem emberek – méghozzá egyenlő jogokkal. Ez a hozzáállás szüli az olyan visszataszító ötleteket, mint a migráns dolgozók otthon hagyott gyermekei után járó családi pótlék indexálása. Andor László: Robot, baba, migráns, nő