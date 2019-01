Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP egykori országos elnökségi titkára csak pár hónapig tudta türtőztetni magát egykori párttársai bírálatától. Szombati Facebook-bejegyzésében a politikus viszont már nemcsak volt LMP-s riválisainak ment neki, hanem a teljes magyar ellenzéknek. ","shortLead":"Az LMP egykori országos elnökségi titkára csak pár hónapig tudta türtőztetni magát egykori párttársai bírálatától...","id":"20190105_Sallai_Robert_Benedek_ujra_paros_labbal_szallt_bele_Szelbe_es_Hadhazyba_es_az_ellenzekbe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b332e5bd-4664-4330-a572-9659f9478c97&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e85cefaa-a235-4c0b-af90-23d1a0bf61f5","keywords":null,"link":"/itthon/20190105_Sallai_Robert_Benedek_ujra_paros_labbal_szallt_bele_Szelbe_es_Hadhazyba_es_az_ellenzekbe","timestamp":"2019. január. 05. 21:49","title":"Sallai Róbert Benedek újra páros lábbal szállt bele Szélbe és Hadházyba és az ellenzékbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39ad2be8-1a84-4c35-b437-ab62827a99a7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"59 éves volt.","shortLead":"59 éves volt.","id":"20190107_Meghalt_Dallos_Andor_az_Allami_Menesgazdasag_igazgatoja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=39ad2be8-1a84-4c35-b437-ab62827a99a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd4829b3-6fd6-49bd-adb8-1c05e8dde61f","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Meghalt_Dallos_Andor_az_Allami_Menesgazdasag_igazgatoja","timestamp":"2019. január. 07. 15:36","title":"Meghalt Dallos Andor, az állami ménesgazdaság igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a39809a-30e2-46c3-8267-8f020261a774","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A felső kategóriába illő, de mégis kellemes árfekvésű videokártyát mutatott be az Nvidia. Az RTX 2060 a gyártói ígéretek szerint zökkőmentesen futtatja még az erőforrás-igényes videojátékokat is.","shortLead":"A felső kategóriába illő, de mégis kellemes árfekvésű videokártyát mutatott be az Nvidia. Az RTX 2060 a gyártói...","id":"20190107_nvidia_geforce_rtx_2060_1070_ti_videokartya_ces_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a39809a-30e2-46c3-8267-8f020261a774&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0f3018df-aac5-45e3-85da-9e67ca1e687d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_nvidia_geforce_rtx_2060_1070_ti_videokartya_ces_2019","timestamp":"2019. január. 07. 14:33","title":"Nagyon erős, de nem túl drága: itt az Nvidia új videokártyája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b68ca97-57fb-401b-8608-46e53b438a78","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"kultura","description":"A világ szellemi elbutulása, a médiából áradó igénytelenség, ízléstelenség és ostobaság ellen szót kell emelni. Féltem Európát, féltem a civilizációs értékeket - nyilatkozta a HVG portré rovatának e heti vendége. Mesélt nagy rendezőkről, akikkel együtt dolgozott, a feleségéről, a Ferenc pápa tiszteletére írt miséről.","shortLead":"A világ szellemi elbutulása, a médiából áradó igénytelenség, ízléstelenség és ostobaság ellen szót kell emelni. Féltem...","id":"201901_ennio_morricone","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4b68ca97-57fb-401b-8608-46e53b438a78&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5309e6e1-805e-4d49-97c1-fcb59a70bcc2","keywords":null,"link":"/kultura/201901_ennio_morricone","timestamp":"2019. január. 05. 20:00","title":"Ennio Morricone: Aggódva figyelem a visszarendeződést, ami felé Európa tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Donald Trumpot gyakran bíráló színész szerint egyre rosszabbul politizál az amerikai elnök. A The Guardiannak adott interjújában arról is beszélt, mit érzett, amikor egy fanatikus Trump-hívő csőbombát küldött neki. ","shortLead":"A Donald Trumpot gyakran bíráló színész szerint egyre rosszabbul politizál az amerikai elnök. A The Guardiannak adott...","id":"20190106_De_Niro_szerint_Trump_rasszista_es_a_feher_felsobbrenduseget_hirdeti","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73c55a33-1729-4a50-8a6f-c7b6854ef6cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4c6d8ee6-b245-4c27-995e-3d01ce0a9e43","keywords":null,"link":"/vilag/20190106_De_Niro_szerint_Trump_rasszista_es_a_feher_felsobbrenduseget_hirdeti","timestamp":"2019. január. 06. 17:55","title":"De Niro szerint Trump rasszista és a fehér felsőbbrendűséget hirdeti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702d6cd0-0a0c-4d7c-8439-b415bc2d4456","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyar és holland termékek lehetnek a belga tiltás nyertesei.","shortLead":"Magyar és holland termékek lehetnek a belga tiltás nyertesei.","id":"20190107_Betiltotta_Belgium_a_koser_es_a_halal_vagohidakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=702d6cd0-0a0c-4d7c-8439-b415bc2d4456&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a2b242f-894d-4be1-8e5a-c41f2f6cfc62","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Betiltotta_Belgium_a_koser_es_a_halal_vagohidakat","timestamp":"2019. január. 07. 12:49","title":"Betiltotta Belgium a kóser és a halal vágóhidakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez egy kormánypárti lapnak adott interjúból derült ki.","shortLead":"Ez egy kormánypárti lapnak adott interjúból derült ki.","id":"20190106_A_kormany_hajlando_lett_volna_lemondani_a_2019es_minimalberemelesrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=078ebbb1-e48c-4347-a325-fc8ca8fb0944&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"90c6ad93-b76e-4918-bbc7-b50f206946d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190106_A_kormany_hajlando_lett_volna_lemondani_a_2019es_minimalberemelesrol","timestamp":"2019. január. 06. 11:47","title":"A kormány hajlandó lett volna lemondani a 2019-es minimálbér-emelésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nem csak a csoportkörbe jutást, hanem a pontszerzéseket is díjazta az UEFA.","shortLead":"Nem csak a csoportkörbe jutást, hanem a pontszerzéseket is díjazta az UEFA.","id":"20190107_35_milliard_forintot_keresett_a_Vidi_az_Europa_Ligaban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3083db65-9c8d-4de5-a841-c6067a46a106&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9612807a-59ae-4d41-8c4d-b8241edf7880","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_35_milliard_forintot_keresett_a_Vidi_az_Europa_Ligaban","timestamp":"2019. január. 07. 14:22","title":"3,5 milliárd forintot keresett a Vidi az Európa Ligában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]