Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6745eeeb-b66c-4d00-bf8f-45a096e6b0ec","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Óriási káosz várható, 100 perc feletti késésekkel. És ez még nőhet.","shortLead":"Óriási káosz várható, 100 perc feletti késésekkel. És ez még nőhet.","id":"20190106_Leallt_a_vonatkozlekedes_a_BudapestGyor_vonalon_potlobusz_sincs","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6745eeeb-b66c-4d00-bf8f-45a096e6b0ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db53caaa-4ffd-4dfb-8543-a74b714af5c0","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Leallt_a_vonatkozlekedes_a_BudapestGyor_vonalon_potlobusz_sincs","timestamp":"2019. január. 06. 20:31","title":"Leállt a vonatközlekedés a Budapest-Győr vonalon, pótlóbusz sincs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9d3c43f-be4d-4c30-8a44-fb30603906c6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A várható erős szél miatt csak egy fel- és leszálló pályát lehet használni a Schiphol repülőtéren. ","shortLead":"A várható erős szél miatt csak egy fel- és leszálló pályát lehet használni a Schiphol repülőtéren. ","id":"20190107_Budapesti_jaratot_is_toroltek_a_Hollandiaban_varhato_vihar_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9d3c43f-be4d-4c30-8a44-fb30603906c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9b18ca6-1ad9-45e5-98e6-3e6be9d2e5fd","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Budapesti_jaratot_is_toroltek_a_Hollandiaban_varhato_vihar_miatt","timestamp":"2019. január. 07. 21:44","title":"Budapesti járatot is töröltek a Hollandiában várható vihar miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4cfc799-8933-4e3e-b639-4a567e9411c3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Olyan település is akad, ahol jelentősen csökkentették az adó mértékét, csak legyen, aki befizeti.","shortLead":"Olyan település is akad, ahol jelentősen csökkentették az adó mértékét, csak legyen, aki befizeti.","id":"20190107_Megemeltek_az_idegenforgalmi_adot_tobb_nepszeru_turistacelpontnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e4cfc799-8933-4e3e-b639-4a567e9411c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ec570b9-a38b-4022-8b3d-f14dedccf0a3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190107_Megemeltek_az_idegenforgalmi_adot_tobb_nepszeru_turistacelpontnal","timestamp":"2019. január. 07. 08:39","title":"Megemelték az idegenforgalmi adót több népszerű turistacélpontnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Kim Dzsongun, Észak-Korea legfőbb vezetője megérkezett Kínába, ahol Hszi Csin-ping államfővel tárgyal.","shortLead":"Kim Dzsongun, Észak-Korea legfőbb vezetője megérkezett Kínába, ahol Hszi Csin-ping államfővel tárgyal.","id":"20190108_kim_dzsong_un_eszak_korea_kina_hszi_csin_ping_targyalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0b7d97e5-5bbd-44e4-a124-26aa3034e58b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7434789b-a524-4913-abce-c8192169b512","keywords":null,"link":"/vilag/20190108_kim_dzsong_un_eszak_korea_kina_hszi_csin_ping_targyalas","timestamp":"2019. január. 08. 07:08","title":"Megint Kínában tárgyal az észak-koreai vezető","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Az angol labdarúgó válogatott egykori kapitányát a Washingtont kiszolgáló Dulles repülőtéren vették őrizetbe még decemberben.","shortLead":"Az angol labdarúgó válogatott egykori kapitányát a Washingtont kiszolgáló Dulles repülőtéren vették őrizetbe még...","id":"20190106_Karomkodas_es_reszegseg_miatt_orizetbe_vettek_Wayne_Rooneyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=25d29a13-3a59-4a48-bf8c-131885f54edd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1e6c9b-83ae-42ae-a779-4c964e57a7ee","keywords":null,"link":"/sport/20190106_Karomkodas_es_reszegseg_miatt_orizetbe_vettek_Wayne_Rooneyt","timestamp":"2019. január. 06. 19:41","title":"Káromkodás és részegség miatt őrizetbe vették Wayne Rooney-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a8490d5-e10d-43ae-9a7b-35076175f739","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Két amerikait, két pakisztánit és egy ír állampolgárt vettek őrizetbe.","shortLead":"Két amerikait, két pakisztánit és egy ír állampolgárt vettek őrizetbe.","id":"20190107_Az_Iszlam_Allam_ot_harcosat_fogtak_el_Sziriaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a8490d5-e10d-43ae-9a7b-35076175f739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33c1e307-0e99-4fda-8dc0-a3da1fa10e8e","keywords":null,"link":"/vilag/20190107_Az_Iszlam_Allam_ot_harcosat_fogtak_el_Sziriaban","timestamp":"2019. január. 07. 11:22","title":"Az Iszlám Állam öt harcosát fogták el Szíriában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a25cee0-344d-4a99-b490-edc39fb07542","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az épület teljes terjedelmében égett. A tűzoltóknak vasárnap délre sikerült megfékezni a tüzet.","shortLead":"Az épület teljes terjedelmében égett. A tűzoltóknak vasárnap délre sikerült megfékezni a tüzet.","id":"20190106_Kigyulladt_egy_butorbolt_Sarvaron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4a25cee0-344d-4a99-b490-edc39fb07542&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0e463ac-5027-4e3e-ae4e-95de0d500bd0","keywords":null,"link":"/itthon/20190106_Kigyulladt_egy_butorbolt_Sarvaron","timestamp":"2019. január. 06. 11:57","title":"Kigyulladt egy bútorbolt Sárváron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b29b8c-bffd-4d78-8500-808102ec3aa3","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Ha a stressz mindennapi velejárója életének, munkájának, akkor érdemes tisztában lennie azzal, hogy előbb vagy utóbb a kiégés is fenyegetheti. De mi is pontosan a kiégés, mik a tünetei, mikortól beszélhetünk róla, és végül, de nem utolsósorban, hogyan védekezhetünk ellene? ","shortLead":"Ha a stressz mindennapi velejárója életének, munkájának, akkor érdemes tisztában lennie azzal, hogy előbb vagy utóbb...","id":"remotivextra_20181026_Innen_tudhatja_hogy_kozel_van_a_kiegeshez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9b29b8c-bffd-4d78-8500-808102ec3aa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63711b57-ac34-4bdd-9e25-c1c838be6122","keywords":null,"link":"/brandchannel/remotivextra_20181026_Innen_tudhatja_hogy_kozel_van_a_kiegeshez","timestamp":"2019. január. 07. 07:22","title":"Mennyire jár közel a kiégéshez? 8+1 jel, amire figyelnie kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"ef833a08-577c-4a5b-b7fc-ccbb4baf9079","c_partnertag":"remotivextra"}]