[{"available":true,"c_guid":"78e7232f-beb7-434b-bf5a-f1a634eb1523","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Biológiai okai is vannak az evolúciós előnynek.","shortLead":"Biológiai okai is vannak az evolúciós előnynek.","id":"20190108_A_lanyok_nagyobb_tulelok_a_fiuknal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=78e7232f-beb7-434b-bf5a-f1a634eb1523&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"00336468-6650-44f3-b4d7-3bbb2bc1fe6c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190108_A_lanyok_nagyobb_tulelok_a_fiuknal","timestamp":"2019. január. 08. 07:10","title":"A lányok nagyobb túlélők a fiúknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Január végén az Árvácskában, márciusban egy Csehov-drámában játszik majd. ","shortLead":"Január végén az Árvácskában, márciusban egy Csehov-drámában játszik majd. ","id":"20190108_kulka_janos_cseresznyeskert_szinhazi_szerep","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=811e132f-9802-4d0e-9658-b9f0e01c0ae4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"827ca85a-2e23-4cb6-83d6-d33669912fa8","keywords":null,"link":"/kultura/20190108_kulka_janos_cseresznyeskert_szinhazi_szerep","timestamp":"2019. január. 08. 07:38","title":"Egyre több szerepet vállal Kulka János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több mint 50 milliárd forintot költött kommunikációra a magyar állam 2018-ban.","shortLead":"Több mint 50 milliárd forintot költött kommunikációra a magyar állam 2018-ban.","id":"20190108_Felfoghatatlan_osszeget_koltott_a_kormany_kommunikaciora","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a36c2b96-890b-4772-a7fd-4211c3dcb616&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d44428-d025-465e-9978-cf50ea6e8d15","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190108_Felfoghatatlan_osszeget_koltott_a_kormany_kommunikaciora","timestamp":"2019. január. 08. 09:13","title":"Felfoghatatlan összeget költött a kormány kommunikációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ha egy kicsit is jobban nézett volna ki a londoni Tottenham High Road, Roman Abramovics most nem a Chelsea egyre rosszabb kedvű tulajdonosa lenne, hanem a Tottenham Hotspuré – ez is kiderül az angol labdarúgó elsőosztály, a Premier League történetéről szóló legújabb könyvből.","shortLead":"Ha egy kicsit is jobban nézett volna ki a londoni Tottenham High Road, Roman Abramovics most nem a Chelsea egyre...","id":"20190107_Abramovics_ezert_vette_meg_a_Chelseat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b461dcb3-01aa-4586-86b6-9e313d45e7fb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37fd14f3-4342-4148-99e9-39a20e2006ad","keywords":null,"link":"/sport/20190107_Abramovics_ezert_vette_meg_a_Chelseat","timestamp":"2019. január. 07. 16:53","title":"Abramovics ezért vette meg a Chelsea-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50185ed3-5c9e-47ad-9179-ba52c06414d0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Most a Békás-tó partján tűnt fel a felirat.","shortLead":"Most a Békás-tó partján tűnt fel a felirat.","id":"20190108_Ma_mar_masodszor_tapossak_a_hoba_Debrecenben_hogy_O1G","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=50185ed3-5c9e-47ad-9179-ba52c06414d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff2fd84d-1fde-4d46-a162-5a3882bff600","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_Ma_mar_masodszor_tapossak_a_hoba_Debrecenben_hogy_O1G","timestamp":"2019. január. 08. 19:01","title":"Ma már másodszor tapossák a hóba Debrecenben, hogy O1G","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9772108e-f118-4812-a542-cdb974dc5c0a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A szerencsétlenség Hatvan és Gyöngyös között történt.","shortLead":"A szerencsétlenség Hatvan és Gyöngyös között történt.","id":"20190108_Kamion_es_auto_utkozott_az_M3as_autopalyan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9772108e-f118-4812-a542-cdb974dc5c0a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5955239c-f18a-488d-b6a5-df47f063e864","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190108_Kamion_es_auto_utkozott_az_M3as_autopalyan","timestamp":"2019. január. 08. 15:03","title":"Kamion és autó ütközött az M3-as autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"415c30fa-7832-4179-b810-6d92f2614cf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Amit a kormány mond, azt el kell osztani hárommal, legalábbis ha az első ránézésre valóban impozáns bérnövekedésről van szó. Mit mutatnak valójában az adatok? Mellár Tamás parlamenti képviselő, a KSH korábbi elnöke új nézőpontból vizsgálja meg a kérdést.","shortLead":"Amit a kormány mond, azt el kell osztani hárommal, legalábbis ha az első ránézésre valóban impozáns bérnövekedésről van...","id":"20190109_Mellar_harmadannyival_nonek_a_berek_mint_amivel_a_kormany_buszkelkedik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=415c30fa-7832-4179-b810-6d92f2614cf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e73305ea-cb6c-42dc-a114-d6cd845383c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_Mellar_harmadannyival_nonek_a_berek_mint_amivel_a_kormany_buszkelkedik","timestamp":"2019. január. 09. 15:21","title":"Mellár: Harmadannyival nőnek a bérek, mint amivel a kormány büszkélkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38b0bb8b-f331-4de5-8aef-8e71cf32edcd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint eddig ennyi helyről jelezték, hogy részt vesznek a január 19-ére tervezett országos megmozdulásban. ","shortLead":"Kordás László, a Magyar Szakszervezeti Szövetség elnöke szerint eddig ennyi helyről jelezték, hogy részt vesznek...","id":"20190107_16_varosban_mar_biztos_lesz_blokad_januar_19en","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=38b0bb8b-f331-4de5-8aef-8e71cf32edcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aeed0d1b-4e36-48a0-9b85-135bcd705f4d","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_16_varosban_mar_biztos_lesz_blokad_januar_19en","timestamp":"2019. január. 07. 17:08","title":"16 városban már biztos lesz blokád január 19-én","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]