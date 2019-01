Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"63c72669-5c15-4eba-a5f6-d58d35c4cf25","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mínusz 10 és mínusz 2 fokig hűl le a levegő hajnalra. ","shortLead":"Mínusz 10 és mínusz 2 fokig hűl le a levegő hajnalra. ","id":"20190107_Havazas_es_onos_eso_jon_kedden","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=63c72669-5c15-4eba-a5f6-d58d35c4cf25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c45d123-12be-4fa3-948d-0670ab78e2bd","keywords":null,"link":"/itthon/20190107_Havazas_es_onos_eso_jon_kedden","timestamp":"2019. január. 07. 19:52","title":"Havazás és ónos eső jön kedden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sok jót belepakolnának a Nokia 9 PureView utódjába, és persze az 5G-re is felkészítenék. A legújabb értesülések nem hivatalosak, azonban egybecsengenek néhány korábbi pletykával.","shortLead":"Sok jót belepakolnának a Nokia 9 PureView utódjába, és persze az 5G-re is felkészítenék. A legújabb értesülések nem...","id":"20190107_nokia_9_pureview_otkameras_5g_telefon_utodja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=21667a18-87f7-44f4-bc16-c84c76fa240e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f035431-4c63-43f7-98f5-2aab8c4af926","keywords":null,"link":"/tudomany/20190107_nokia_9_pureview_otkameras_5g_telefon_utodja","timestamp":"2019. január. 07. 13:03","title":"5G és 5 kamera: izgalmasnak ígérkezik a Nokia idei csúcstelefonja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenccel csak a parlamenti lépcsőn közösködnek, az EP-listán biztos nem. ","shortLead":"Gyurcsány Ferenccel csak a parlamenti lépcsőn közösködnek, az EP-listán biztos nem. ","id":"20190108_A_Jobbik_szerint_ertelmetlen_a_kozos_lista","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f8070ddd-496a-4339-8db0-662546eff9b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e413fc34-3c92-41e8-a4b4-f4e82ed06161","keywords":null,"link":"/itthon/20190108_A_Jobbik_szerint_ertelmetlen_a_kozos_lista","timestamp":"2019. január. 08. 13:49","title":"A Jobbik szerint értelmetlen a közös lista","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"André Kuipers többször is megjárta az ISS fedélzetét, ám egy alkalommal óriási hibát vétett: rokonai helyett véletlenül az amerikai segélyhívót tárcsázta.","shortLead":"André Kuipers többször is megjárta az ISS fedélzetét, ám egy alkalommal óriási hibát vétett: rokonai helyett véletlenül...","id":"20190109_asztronauta_urhajos_nemzetkozi_urallomas_iss_911_amerikai_segelyhivo_rendorok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3729cd1d-d5ef-46c6-ae27-51f736c535ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b82b736-4b89-427e-898f-d8e694a1df95","keywords":null,"link":"/tudomany/20190109_asztronauta_urhajos_nemzetkozi_urallomas_iss_911_amerikai_segelyhivo_rendorok","timestamp":"2019. január. 09. 09:03","title":"Téves riasztás: egy űrhajós mellényomott, véletlen a segélyhívót tárcsázta a Nemzetközi Űrállomásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a005fb75-a611-4a6b-bb7c-f012e577cfc1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A profik az állat iránti tiszteletet hiányolták.","shortLead":"A profik az állat iránti tiszteletet hiányolták.","id":"20190108_Stohl_Andrasnak_nekimentek_a_vadaszok_miutan_karomkodva_lott_le_egy_kafferbivalyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a005fb75-a611-4a6b-bb7c-f012e577cfc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c16969bb-54c8-41a2-ab02-c7a34ad19f7d","keywords":null,"link":"/elet/20190108_Stohl_Andrasnak_nekimentek_a_vadaszok_miutan_karomkodva_lott_le_egy_kafferbivalyt","timestamp":"2019. január. 08. 09:36","title":"Stohl Andrásnak nekimentek a vadászok, miután káromkodva lőtt le egy kafferbivalyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67d41099-538a-4ed1-9c3f-df747f540114","c_author":"Számlázz.hu","category":"brandcontent","description":"A statisztikákat látva nem nagy érvágás, hogy ettől az évtől már senki nem választhatja az egyszerűsített vállalkozói adót (eva). Az utóbbi esztendőkben ugyanis már egyre több evás váltott a kedvezőbbnek számító kisadózók tételes adójára (kata), illetve a kisvállalati adóra (kiva). Ráadásul, mostantól még egyszerűbb lesz a katások dolga...","shortLead":"A statisztikákat látva nem nagy érvágás, hogy ettől az évtől már senki nem választhatja az egyszerűsített vállalkozói...","id":"20190107_Konnyebb_a_katat_tancba_vinni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67d41099-538a-4ed1-9c3f-df747f540114&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d036773-d86e-45b3-bfca-eade565353a9","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190107_Konnyebb_a_katat_tancba_vinni","timestamp":"2019. január. 09. 07:21","title":"Könnyebb a katát táncba vinni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f856e7a-28d6-41a9-aeab-0864c1b20f12","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az író lányát leparancsolta a sofőr a buszról, mert nem tudta elég gyorsan előkeresni az aprópénzét.","shortLead":"Az író lányát leparancsolta a sofőr a buszról, mert nem tudta elég gyorsan előkeresni az aprópénzét.","id":"20190109_volanbusz_peterfy_gergely_utazas_jegyvaltas_nagy_cimlet_apropenz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2f856e7a-28d6-41a9-aeab-0864c1b20f12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7707e69-4f58-4438-9f9c-c2224f7735ed","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190109_volanbusz_peterfy_gergely_utazas_jegyvaltas_nagy_cimlet_apropenz","timestamp":"2019. január. 09. 10:24","title":"Kivizsgálja a Volánbusz Péterfy Gergely buszról leparancsolt lányának esetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6deacef5-fb9b-4da9-a311-22b8034d1c5d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyedi kezdeményezésben történő részvételhez csupán egy olcsó jelölő sprayre van szükség. Okos jelölés, gyors javítás! – hangzik a szlogen.","shortLead":"Az egyedi kezdeményezésben történő részvételhez csupán egy olcsó jelölő sprayre van szükség. Okos jelölés, gyors...","id":"20190108_o1g_o_egy_godor_neven_indult_orszagos_katyuvadaszat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6deacef5-fb9b-4da9-a311-22b8034d1c5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a27c6e57-b1b8-4d1b-843b-343bcaffa806","keywords":null,"link":"/cegauto/20190108_o1g_o_egy_godor_neven_indult_orszagos_katyuvadaszat","timestamp":"2019. január. 08. 10:56","title":"O1G: \"Ó egy gödör\" néven indult országos kátyúvadászat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]