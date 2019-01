Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"dbea3b00-484a-4fbc-b9d7-6dc8a2958622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság első fokon a Demokratikus Koalíció elnökének adott igazat a kormánypárti portállal szemben. ","shortLead":"A bíróság első fokon a Demokratikus Koalíció elnökének adott igazat a kormánypárti portállal szemben. ","id":"20190110_gyurcsany_ferenc_dk_per_elso_fok_origo_cvetan_vaszilev","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dbea3b00-484a-4fbc-b9d7-6dc8a2958622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8775abce-3d6f-45a7-b05f-37ff6ea3ace5","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_gyurcsany_ferenc_dk_per_elso_fok_origo_cvetan_vaszilev","timestamp":"2019. január. 10. 09:57","title":"Gyurcsány pert nyert az Origo ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szír férfit január 19-én helyezik feltételesen szabadlábra, és még aznap ki is utasítják az országból. ","shortLead":"A szír férfit január 19-én helyezik feltételesen szabadlábra, és még aznap ki is utasítják az országból. ","id":"20190111_Szabadon_engedik_a_roszkei_terrorper_vadlottjat_Ahmed_Ht","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1ac55cdf-4367-4d30-a3e3-e88b289206f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"281c69f2-b3fb-40de-8ca3-25849cf84b3a","keywords":null,"link":"/itthon/20190111_Szabadon_engedik_a_roszkei_terrorper_vadlottjat_Ahmed_Ht","timestamp":"2019. január. 11. 16:58","title":"Szabadon engedik a röszkei terrorper vádlottját, Ahmed H.-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9be0fff-5689-47ae-9133-270a2442ca61","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A kutatókat is meglepte, mennyi uborkát, paradicsomot és karalábét sikerült termeszteni a Német Űrközpont (DLR) sarkvidéki \"birtokán\" tavaly. Az eperrel és a paprikával viszont nem bírtak a kutatók. ","shortLead":"A kutatókat is meglepte, mennyi uborkát, paradicsomot és karalábét sikerült termeszteni a Német Űrközpont (DLR...","id":"20190110_nemet_urkozpont_dlr_sarkvidek_zoldsegtermesztes_uborka_paradicsom_karalabe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9be0fff-5689-47ae-9133-270a2442ca61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e74c7cf4-7bce-4d06-9ecd-df2aa402601e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190110_nemet_urkozpont_dlr_sarkvidek_zoldsegtermesztes_uborka_paradicsom_karalabe","timestamp":"2019. január. 10. 13:33","title":"Közel 300 kiló zöldséget sikerült termeszteni az Antarktiszon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"701be67b-68a0-4143-9088-a010471f06f9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Van olyan, Európában piacvezető modell, amelyből minden második a forgalomba helyezése után pár nappal el is tűnik a hazai piacról.","shortLead":"Van olyan, Európában piacvezető modell, amelyből minden második a forgalomba helyezése után pár nappal el is tűnik...","id":"20190110_reexport_2018_forgalomba_helyezes_uj_auto_magyar_rendszam","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=701be67b-68a0-4143-9088-a010471f06f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f66f93-27f9-4ad1-bf86-3816bc3ea0e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20190110_reexport_2018_forgalomba_helyezes_uj_auto_magyar_rendszam","timestamp":"2019. január. 10. 09:23","title":"27 ezer új magyar autót azonnal kivontak tavaly a forgalomból, miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3cf264e-f443-4847-9a51-c70a4826a8f6","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A fizikai aktivitás csökkentheti az Alzheimer-kór okozta emlékezetvesztés mértékét egy brazil tanulmány szerint.","shortLead":"A fizikai aktivitás csökkentheti az Alzheimer-kór okozta emlékezetvesztés mértékét egy brazil tanulmány szerint.","id":"20190111_fizikai_aktivitas_alzheimerkor_kor_hatasai_irizin","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f3cf264e-f443-4847-9a51-c70a4826a8f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd5671e-9e0d-45c3-a4b6-989adb12fe30","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_fizikai_aktivitas_alzheimerkor_kor_hatasai_irizin","timestamp":"2019. január. 11. 10:03","title":"Tudja, mi az az irizin? A tudósok szerint érdemes megismernie a hatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a449c2c6-0e8e-4e1c-8631-ad0197b98058","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tavasszal már szeretne színpadra lépni.","shortLead":"Tavasszal már szeretne színpadra lépni.","id":"20190111_Negy_muteten_es_csaladi_tragedian_van_tul_Cserhalmi_Gyorgy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a449c2c6-0e8e-4e1c-8631-ad0197b98058&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0b5a29-974f-4a35-8224-ffd451c8745f","keywords":null,"link":"/kultura/20190111_Negy_muteten_es_csaladi_tragedian_van_tul_Cserhalmi_Gyorgy","timestamp":"2019. január. 11. 10:22","title":"Négy műtéten és családi tragédián van túl Cserhalmi György","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5658e5a8-2789-4e26-ab46-313591f9de75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Záporoznak az ellenzéki reakciók Orbán Viktor csütörtöki sajtótájékoztatóját követően.","shortLead":"Záporoznak az ellenzéki reakciók Orbán Viktor csütörtöki sajtótájékoztatóját követően.","id":"20190110_Orban_gyava_es_hazudott__reagalnak_az_ellenzeki_partok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5658e5a8-2789-4e26-ab46-313591f9de75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71e49f45-a03f-421a-ad2a-ed8026e17b41","keywords":null,"link":"/itthon/20190110_Orban_gyava_es_hazudott__reagalnak_az_ellenzeki_partok","timestamp":"2019. január. 10. 13:37","title":"Orbán gyáva és hazudott – reagálnak az ellenzéki pártok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46e4e5ed-6b91-417d-b15c-af17f78a7988","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Baj lehetett az akciók feltételeivel és a készletmennyiséggel.","shortLead":"Baj lehetett az akciók feltételeivel és a készletmennyiséggel.","id":"20190110_Vizsgalja_a_GVH_az_eMAG_Black_Friday_akciojat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=46e4e5ed-6b91-417d-b15c-af17f78a7988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0963a724-bb34-4bcc-8cd6-8c505dcf1195","keywords":null,"link":"/kkv/20190110_Vizsgalja_a_GVH_az_eMAG_Black_Friday_akciojat","timestamp":"2019. január. 10. 16:03","title":"Vizsgálja a GVH az eMAG Black Friday akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]