Facebook-videóban jelentette be Orbán Viktor tavaly az országgyűlési választások előtt, hogy 12 ezer forintos támogatást kap minden család. A 372 ezer jogosult tűzifával fűtő jelentkezett is, de azóta is hiába várták a plusztámogatást. Úgy volt, hogy 2018. december végéig megjön a pénz, de a kormány egy évvel meghosszabbította a határidőt.

A kormányzat az RTL Híradó kérdésére azt írta, a pénz már az önkormányzatoknál van, nekik kell intézkedniük a kifizetésekről. De a Híradónak nyilatkozók szerint az már késő, ha a támogatást januárban kapják meg, az is, ha jövőre, hiszen most számítottak rá, a tűzifa ráadásul januárban már drágább is.