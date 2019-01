Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ecfacfce-bd88-498d-8df1-81a4939cd075","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valaki megint szabálytalanul parkolt.","shortLead":"Valaki megint szabálytalanul parkolt.","id":"20190114_Terelve_kozlekedeik_a_78as_troli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ecfacfce-bd88-498d-8df1-81a4939cd075&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"53510739-0165-4f72-98f3-9843b8c12fe9","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_Terelve_kozlekedeik_a_78as_troli","timestamp":"2019. január. 14. 15:27","title":"Terelve közlekedik a 78-as troli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a7fff1d-e26c-427d-af79-5a83c1f2623a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A japán gyártó sportkupéja enyhén módosított külcsínt és némileg erősebb motort vonultat fel.","shortLead":"A japán gyártó sportkupéja enyhén módosított külcsínt és némileg erősebb motort vonultat fel.","id":"20190114_szivomotoros_v8as_osero_itt_az_uj_lexus_rc_f","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a7fff1d-e26c-427d-af79-5a83c1f2623a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0147602-ce0a-40ed-a0c3-4fb43c8e6904","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_szivomotoros_v8as_osero_itt_az_uj_lexus_rc_f","timestamp":"2019. január. 14. 08:21","title":"Szívómotoros V8-as őserő: itt az új Lexus RC F, félhet a BMW M4?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A belső műszaki rendszer hibajelzése miatt vasárnap délután kiürítették a soroksári Ikea áruházat. Az üzlet egy órával később újra megnyílt.","shortLead":"A belső műszaki rendszer hibajelzése miatt vasárnap délután kiürítették a soroksári Ikea áruházat. Az üzlet egy órával...","id":"20190113_Kiuritettek_a_soroksari_Ikeat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4265cd07-634c-4231-9461-0db292ae0886","keywords":null,"link":"/kkv/20190113_Kiuritettek_a_soroksari_Ikeat","timestamp":"2019. január. 13. 18:45","title":"Kiürítették délután a soroksári Ikeát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d2da9c9-ff78-4d3d-a545-42f44676b557","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevés autóról szóltak ilyen sokat a hírek, mire tényleg megérkezett. ","shortLead":"Kevés autóról szóltak ilyen sokat a hírek, mire tényleg megérkezett. ","id":"20190114_Toyota_Supra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d2da9c9-ff78-4d3d-a545-42f44676b557&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23d3a547-6422-4e83-999b-4ef1bec512fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_Toyota_Supra","timestamp":"2019. január. 14. 17:02","title":"17 év után itt az új Toyota Supra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Ryuk nevű zsarolóvírus a kiberbiztonsági szakértők szerint orosz munka eredménye. 2018 augusztusa óta már mintegy 1 milliárd forintnyi Bitcoint zsebelt be, és a java még csak most jöhet.","shortLead":"A Ryuk nevű zsarolóvírus a kiberbiztonsági szakértők szerint orosz munka eredménye. 2018 augusztusa óta már mintegy 1...","id":"20190114_ryuk_zsarolovirus_hackertamadas_kiberbiztonsag_kibervedelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12a89a92-6b27-4f09-87a5-4a9ae77d31ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81bb4ffa-488b-4237-8f7e-3eac105ac6e5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_ryuk_zsarolovirus_hackertamadas_kiberbiztonsag_kibervedelem","timestamp":"2019. január. 14. 16:03","title":"Ebből baj lehet: a legnagyobb rendszereket támadja és nagyon türelmes egy új zsarolóvírus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Büntetőintézkedésekkel fenyegeti az Egyesült Államok berlini nagykövete az Északi Áramlat-2 földgázvezeték beruházásban részt vevő német vállalatokat – írta a Bild am Sonntag című vasárnapi német lap.","shortLead":"Büntetőintézkedésekkel fenyegeti az Egyesült Államok berlini nagykövete az Északi Áramlat-2 földgázvezeték beruházásban...","id":"20190114_Nemet_cegeket_fenyegetett_meg_Trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8a9d9b66-675f-4f8b-b79c-4f40206846ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5127a9-a180-459c-848b-eb83d24bd3a8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190114_Nemet_cegeket_fenyegetett_meg_Trump","timestamp":"2019. január. 14. 09:23","title":"Német cégeket fenyegetett meg Trump","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Peter Knoll elmondása szerint a Gundel Étterem és a miniszterelnöki menza somlóija közötti tízszeres árkülönbséget a helyszín, a séf, az alapanyagok és az ételek elkészítésének, tálalásénak különbsége adja. Azt is mondta, hogy Orbán semmilyen befolyással nem volt sem az árképzésre, sem a kínálatra. ","shortLead":"Peter Knoll elmondása szerint a Gundel Étterem és a miniszterelnöki menza somlóija közötti tízszeres árkülönbséget...","id":"20190114_Megmagyarazta_a_Gundel_ugyvezetoje_miert_olcso_Orban_menzaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef92524b-c7f2-4227-969b-b2a3de55e949","keywords":null,"link":"/kkv/20190114_Megmagyarazta_a_Gundel_ugyvezetoje_miert_olcso_Orban_menzaja","timestamp":"2019. január. 14. 06:55","title":"Megmagyarázta a Gundel ügyvezetője, miért olcsó Orbán menzája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"902e4406-b976-4ff1-8271-44267f622c52","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"Carlos Ghosn Nissan-vezér is megtapasztalhatta a sajátos japán igazságszolgáltatást, amely a Nyugaton megszokottnál kevesebb jogot ad a gyanúsítottaknak, és bizarr kegyetlenséggel bánik a kivégzésre várókkal.","shortLead":"Carlos Ghosn Nissan-vezér is megtapasztalhatta a sajátos japán igazságszolgáltatást, amely a Nyugaton megszokottnál...","id":"201902__japan_igazsagszolgaltatas__mas_normak__halalos_iteletek__nincs_kegyelem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=902e4406-b976-4ff1-8271-44267f622c52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef360887-e6a1-4c89-bb71-7f5993a5e2b5","keywords":null,"link":"/vilag/201902__japan_igazsagszolgaltatas__mas_normak__halalos_iteletek__nincs_kegyelem","timestamp":"2019. január. 13. 20:00","title":"Japánban keményen bánnak a gyanúsítottakkal, és ezt a Nissan-vezér a saját bőrén érezheti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]