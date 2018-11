Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f7db02f1-8d91-4eb2-adb9-988398842034","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az anya és két lánya hűtőházak építésére kapott támogatást az Európai Uniótól és a magyar államtól is, de a beruházást jelentősen túlárazták.","shortLead":"Az anya és két lánya hűtőházak építésére kapott támogatást az Európai Uniótól és a magyar államtól is, de a beruházást...","id":"20181115_Az_OLAF_ajanlasa_nyoman_emeltek_vadat_harom_no_ellen_akik_ceguk_unios_tamogatasaval_csaltak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7db02f1-8d91-4eb2-adb9-988398842034&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd9f0e2b-ee11-4013-b868-3527e78e23c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181115_Az_OLAF_ajanlasa_nyoman_emeltek_vadat_harom_no_ellen_akik_ceguk_unios_tamogatasaval_csaltak","timestamp":"2018. november. 15. 08:25","title":"Több százmilliós csalást leplezett le az OLAF Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427b9695-f2f8-41ba-88c4-1a25f10ca052","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A nő békésen sétált, amikor eltűnt alóla a járda.","shortLead":"A nő békésen sétált, amikor eltűnt alóla a járda.","id":"20181114_Varatlanul_beszakadt_az_egesz_jarda_egy_no_alatt_Kinaban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=427b9695-f2f8-41ba-88c4-1a25f10ca052&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9a181e2-79c6-4ff6-ba2d-0ea5c9ef69d7","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181114_Varatlanul_beszakadt_az_egesz_jarda_egy_no_alatt_Kinaban__video","timestamp":"2018. november. 14. 20:18","title":"Váratlanul beszakadt az egész járda egy nő alatt Kínában - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bacc57ee-8224-430d-9360-85fb21601f5b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A vezető gólt szerző Willi Orbán legérzelemdúsabb mérkőzése volt a magyar labdarúgó-válogatott csütörtök esti Nemzetek Ligája-mérkőzése, amelyen a Groupama Arénában 2-0-ra legyőzte az észt együttest.","shortLead":"A vezető gólt szerző Willi Orbán legérzelemdúsabb mérkőzése volt a magyar labdarúgó-válogatott csütörtök esti Nemzetek...","id":"20181116_Willi_Orban_Ez_volt_palyafutasom_legerzelemdusabb_meccse","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bacc57ee-8224-430d-9360-85fb21601f5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eab019d-0577-43bd-9c8b-54af74eb2cc2","keywords":null,"link":"/sport/20181116_Willi_Orban_Ez_volt_palyafutasom_legerzelemdusabb_meccse","timestamp":"2018. november. 16. 08:48","title":"Willi Orbán: Ez volt pályafutásom legérzelemdúsabb meccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"90e3ae58-f3e3-468a-a6e7-2ecfd2cca444","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Jövőre a mostani 500 millió forintról 10 milliárd forintra növekszik a fejlesztési tartalék képzésének lehetősége, azaz, ha egy cég kellően nyereséges, és nagyobb beruházás előtt áll, akkor átmenetileg – akár 40 évig – nem kell megfizetnie a társasági adót. 