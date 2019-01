Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

A férfit szívinfarktus gyanújával kezelik.

Budapesten hajtott végre kényszerleszállást egy utasszállító, mert az egyik utas rosszul lett „Az Állami Számvevőszék néhány hónappal az EP-választás előtt függeszti fel a Momentum állami támogatását" – írta a Momentum vasárnap reggel a közösségi oldalán. Pénzt kértek, megkérdeztük, mennyi folyt be eddig.

Egymilliónál is többet gyűjtött a Momentum adakozásból, mióta leállították állami támogatásukat Német vezetéssel minden idők legnagyobb kutatóexpedíciója indul szeptemberben az Északi-sarkra, hogy egy jégtörőhajóval, amely egy éven át a zajló jéggel együtt sodródik majd, a klímaváltozást vizsgálja a világ leggyorsabb ütemben melegedő, de ebből a szempontból eddig alig kutatott térségében.

Összesen 600 kutató kerekedik fel, minden idők legnagyobb expedíciója indul az Északi-sarkra Itt lehet például a legtöbbet fizetni az egyedi autó rendszámokért, olykor dollármilliókat. De most Dubaj egy új területen is világelsőségre tör. ","shortLead":"Az emirátusok egyik gyöngyszeme, Dubaj sok kategóriában világverő. Uszoda épül az 52. emeleten, tériszonyosoknak nem ajánlott Hazánkat sorra marasztalták el a börtönök zsúfoltsága és az embertelen körülmények miatt, az új helyen viszont az európai normáknak megfelelő zárkák lesznek. A Pintér Sándor által jegyzett javaslatban az is szerepel, hogy ezt a közvélemény felé nem szükséges nagyon kommunikálni.

Kalocsai rabok kerülnek az új, kiskunhalasi börtön komfortos celláiba

Két éve újították fel a mentális betegeket kezelő részleget, most felszámolják.

Bezárják a Merényi-kórház pszichiátriáját A kínai Vivo az idei évben is nagy dobással készülhet, a Nex-utód okostelefonja dizájnban lenne egyedülálló a piacon. A kódnév mindenesetre már kiderült.

Soha nem látott külsőt kaphat a Vivo új okostelefonja