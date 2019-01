Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök ellenőrizni akarták, de nem állt meg, helyette a gázra taposott.","shortLead":"A rendőrök ellenőrizni akarták, de nem állt meg, helyette a gázra taposott.","id":"20190116_A_forgalommal_szemben_menekulve_probalta_lerazni_a_rendoroket_egy_nemet_audis_Budapesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ce813eb-7096-497d-8ffb-8f200897769c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190116_A_forgalommal_szemben_menekulve_probalta_lerazni_a_rendoroket_egy_nemet_audis_Budapesten","timestamp":"2019. január. 16. 10:40","title":"A forgalommal szemben menekülve próbálta lerázni a rendőröket egy német audis Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Karantént hirdettek és tanítási szünetet rendeltek el hétfőtől egy hétre a nyugat-ukrajnai Luck és az ország déli részében lévő Odessza összes iskolájában, elsősorban a kanyarós megbetegedések továbbra is növekvő száma miatt, miközben influenza és más felső légúti betegségek is terjednek az oktatási intézményekben – adta hírül az Ukrajinszka Pravda hírportál.","shortLead":"Karantént hirdettek és tanítási szünetet rendeltek el hétfőtől egy hétre a nyugat-ukrajnai Luck és az ország déli...","id":"20190114_kanyaro_jarvany_ukrajna_odessza_luck_vedooltas_iskola_karanten_tanitasi_szunet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=51815446-111e-4a13-8212-8653da79bbad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd975cfa-e086-4080-bde3-2d3519b811f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_kanyaro_jarvany_ukrajna_odessza_luck_vedooltas_iskola_karanten_tanitasi_szunet","timestamp":"2019. január. 14. 16:58","title":"Súlyos a kanyaróhelyzet Ukrajnában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af674b7e-ecf2-4b8a-bc3d-eace9659f848","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak érdekében, hogy a Windows 10 jövőbeni frissítései gond nélkül települjenek a számítógépekre, foglalóként mindenkitől \"elvesz\" egy kevés tárhelyet a Microsoft. 