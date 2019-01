Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41919228-a057-4788-adc1-eaf9bd80b293","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két kerékre emelve állnak az autók.","shortLead":"Két kerékre emelve állnak az autók.","id":"20190114_parkolohely_kina_emelo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41919228-a057-4788-adc1-eaf9bd80b293&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edef9af1-71d7-415c-b2eb-f67831ef7419","keywords":null,"link":"/cegauto/20190114_parkolohely_kina_emelo","timestamp":"2019. január. 14. 12:22","title":"Szokatlan módszerrel spórolnak 60 százaléknyi parkolóhelyet Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Egy autó letért az útról, és a szántóföldön többször megpördült, a vezetője életét vesztette - közölte a rendőrség vasárnap hajnalban.","shortLead":"Egy autó letért az útról, és a szántóföldön többször megpördült, a vezetője életét vesztette - közölte a rendőrség...","id":"20190113_Halalos_baleset_tortent_Kesztolcnel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d98cb11d-5001-481e-b5cc-4e1b46f22e14","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20190113_Halalos_baleset_tortent_Kesztolcnel","timestamp":"2019. január. 13. 07:52","title":"Halálos baleset történt Kesztölcnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5209126a-9ee6-4a91-9b8e-ad06b2fbed1a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szükséges hangprotézist használniuk a gégeeltávolításon átesett betegeknek, ugyanis egy cseh fejlesztésnek köszönhetően \"visszakaphatják\" a saját hangjukat. A fejlesztést használó egyik, 51 éves páciens szerint remek találmányról van szó.","shortLead":"Nem szükséges hangprotézist használniuk a gégeeltávolításon átesett betegeknek, ugyanis egy cseh fejlesztésnek...","id":"20190111_hangprotezes_gegeeltavolitas_mesterseges_hang_certicon_speechtech_gegerak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5209126a-9ee6-4a91-9b8e-ad06b2fbed1a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7119be5b-2976-419b-b55c-f2469f96539b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190111_hangprotezes_gegeeltavolitas_mesterseges_hang_certicon_speechtech_gegerak","timestamp":"2019. január. 13. 15:03","title":"Megcsinálták az alkalmazást, amely \"visszaadja\" a gégeeltávolításon átesett betegek hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f4e573-2dad-44f8-bfaa-06544df8e520","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kétszeres Emmy-díjas Bradley Whitford a Szilícium-völgybe kalauzolja el a nézőket, hogy bemutassa a “zsenik Hollywoodjának” nem mindennapi fejlődéstörténetét.","shortLead":"A kétszeres Emmy-díjas Bradley Whitford a Szilícium-völgybe kalauzolja el a nézőket, hogy bemutassa a “zsenik...","id":"20190113_a_szilicium_volgy_urai_national_geographic_sorozat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f4e573-2dad-44f8-bfaa-06544df8e520&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75bd7c1a-a435-4f84-ac14-60868866a3da","keywords":null,"link":"/tudomany/20190113_a_szilicium_volgy_urai_national_geographic_sorozat","timestamp":"2019. január. 13. 08:03","title":"A Szilícium-völgy urai – ma indul a National Geographic új sorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f1c5061-0124-4b11-9e6c-98ae0989c10c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kai-Fu Lee korábban a Microsoftnál és a Google-nél is részt vett a mesterséges intelligenciára alapuló szolgáltatások és funkciók fejlesztésében. Most azt mondja, valóban nagy változás előtt állunk.","shortLead":"Kai-Fu Lee korábban a Microsoftnál és a Google-nél is részt vett a mesterséges intelligenciára alapuló szolgáltatások...","id":"20190114_mesterseges_intelligencia_automatizacio_kai_fu_lee_emberi_munkaero_levaltasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f1c5061-0124-4b11-9e6c-98ae0989c10c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"719d875f-5563-422c-9225-a62d7e6b1983","keywords":null,"link":"/tudomany/20190114_mesterseges_intelligencia_automatizacio_kai_fu_lee_emberi_munkaero_levaltasa","timestamp":"2019. január. 14. 09:03","title":"10-ből 4 ember elveszti a munkáját 15 éven belül – állítja egy nem kispályás szakértő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1afaf053-c934-4841-8e98-d0f70d796f11","c_author":"Hegedűs Dániel","category":"itthon","description":"Ellenzéki politika az EP-választási bojkott és a közös lista szorításában.","shortLead":"Ellenzéki politika az EP-választási bojkott és a közös lista szorításában.","id":"20190114_bipolaris_depresszio_ellenzek_ep_valasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1afaf053-c934-4841-8e98-d0f70d796f11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87649624-6cfb-4de3-acf4-1b1160a62290","keywords":null,"link":"/itthon/20190114_bipolaris_depresszio_ellenzek_ep_valasztas","timestamp":"2019. január. 14. 12:25","title":"Hegedűs Dániel: Ellenzéki bipoláris depresszió","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hochkarlnál lavina zárta el az utakat, a helyzet a polgármester szerint kritikus.","shortLead":"Hochkarlnál lavina zárta el az utakat, a helyzet a polgármester szerint kritikus.","id":"20190114_Tobb_tucat_telepules_valt_elerhetetlenne_Ausztriaban_a_havazas_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da2db162-7a40-4784-bcdc-dcf00ba34ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ff7edb0-5f35-4e72-a4a4-9b272842890f","keywords":null,"link":"/vilag/20190114_Tobb_tucat_telepules_valt_elerhetetlenne_Ausztriaban_a_havazas_miatt","timestamp":"2019. január. 14. 12:02","title":"Több tucat település vált elérhetetlenné Ausztriában a havazás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9bc8c347-84a0-473a-b7db-27a02071c210","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"elet","description":"Egy nagyon ritka, és látványos madár tűnt fel Magyarországon az utóbbi néhány napban, többen is megfigyelték a különleges keleti gerlét a Békés megyei Mezőberényben – írja a ma.hu, az agraroldal.hu alapján.","shortLead":"Egy nagyon ritka, és látványos madár tűnt fel Magyarországon az utóbbi néhány napban, többen is megfigyelték...","id":"20190113_Ritka_es_szep_madar_tunt_fel_Magyarorszagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9bc8c347-84a0-473a-b7db-27a02071c210&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894e16a6-13cd-4eee-9327-9447448d09f1","keywords":null,"link":"/elet/20190113_Ritka_es_szep_madar_tunt_fel_Magyarorszagon","timestamp":"2019. január. 13. 18:11","title":"Ritka és szép madár tűnt fel Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]