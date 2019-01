Hiába várta Szél Bernadett és Hadházy Ákos az MTVA Kunigunda útjai székházában, hogy érdemben beszélhessen a szervezet vezérigazgatójával, Papp Dániellel, ő ragaszkodott ahhoz, hogy a kérdéseiket írásban juttassák el hozzá. Erről beszélt akkor is, amikor hétfő délután végre hajlandó volt szóba állni velük. A két független ellenzéki képviselő végül így tett: írásban kérdezte Pappot, aki ugyancsak írásban válaszolt, levelét pedig a Facebook-oldalán tette közzé Hadházy.

Papp Dániel © MTI / Illyés Tibor

Papp nyitásként azt írta, annak ellenére válaszol, hogy a politikusok „számos munkatársamat és személyemet is hetek óta becsmérlik, gyalázzák, útszéli stílusban minősítik”, miközben megsértik személyiségi és egyéb alkotmányos jogaikat, valamint „kárt okozva garázdálkodnak és randalíroznak egy közintézményben”.

A képviselők azzal a kérdéssel nyitottak, hogyan lehet valaki az MTVA vezérigazgatója, aki még 2011-ben úgy vágta meg a Daniel Cohn-Bendit riportot, mintha a zölpárti EP-képviselő elmenekült volna kérdései elől, miközben erről szó sem volt. Erre Papp mindössze annyit válaszolt, hogy „az MTVA vezérigazgatóját – a törvény értelmében – a Médiatanács elnöke nevezi ki határozatlan időre. E jogköre diszkrecionális.”

Arra is választ szerettek volna kapni Szélék, hogyan sikerült 2012-ben az Operánál tartott tüntetésről úgy bejelentkezni az MTV-nek, hogy a riporter háta mögött csak rendőrök meg az üres Andrássy út látszott.

Erre Papp úgy felelt, hogy amennyiben a képviselőknek panaszuk van egy műsor tartalmával kapcsolatban, fordulhatnak a Duna Médiaszolgáltató Zrt. vezetőjéhez. Dobos Menyhérttel kedden találkozott is Szél és Hadházy; szerinte a közmédia híradói tökéletesen jók, azokban „kiegyensúlyozottsági problémák az elmúlt nyolc évben nem voltak.”

Azt ugyanakkor elismerte a válaszában Papp, hogy „az említett esetben a tudósítást készítő munkatársak hibáztak. Ez még az MTVA-nál is előfordulhat, szándékosság nélkül is. Nem is beszélve olyan esetekről, amikor például képviselők garázdálkodnak az épületben, megzavarva egy üzem működését még bűncselekmény vagy cselekmények elkövetése árán is”.

A vezérigazgató ezután arról értekezett – továbbra is egy hat évvel ezelőtti tudósítás kapcsán –, hogy 2018 decemberének végén „a joggal visszaélve képviselők betörtek az épületbe”, hogy megzavarják az élő hírműsort, ám biztonsági munkatársaik „lelkiismeretes és fegyelmezett viselkedésének köszönhetően” mindezt sikerült megakadályozni. „Ilyen körülmények között nehezen csodálkozhatunk azon, ha munkatársaink olykor hibáznak, hiszen a nyugodt munkavégzés feltételeitől fosztják meg őket.”

Tüntetés az Operaház előtt 2012. január 2-án. © Stiller Ákos

Azt is megtudakolta a két ellenzéki, normális dolog-e az MTVA-nál, hogy több évvel korábban, feltehetően Kairóban készült videót tesznek közzé azt állítva, hogy a kölni szilveszteri események láthatók rajta.

Papp erre azt adta magyarázatként, hogy mivel a televízió „egyszerre auditív és vizuális műfaj, ezért gyakran használnak a szöveghez képi illusztrációkat” a világ összes televíziójában, sőt, van, ahol már a virtuális valóságot is felhasználják, gyakran rosszhiszeműen. Ez után ismét a Duna Médiaszolgáltató Zrt.-hez irányította őket.

Szél és Hadházy egyebek mellett azt is megkérdezte, belefér-e a közszolgálati alapelvekbe, hogy a bevándorlásellenes AfD politikusa játssza a hétköznapi, migránsoktól rettegő németet egy riportban?

Erre a kérdésre Papp úgy reagált: „A törvény alapján Önök nem jogosultak számonkérni – s ezzel nyomást gyakorolni – egy szerkesztő vagy riporter döntésére. Mint magukat demokratának valló, képviselői jogosítványukkal visszaélő politikusok, ezt pontosan tudják. (…) Emellett elképzelhetőnek tartom, hogy egy politikus is gondolhatja magáról, hogy ő egy „hétköznapi” ember, aki mást gondol például a migrációról, mint Önök, legfeljebb nem töri be a közmédia ajtaját, mert tiszteletben tartja a törvényeket és az alapvető viselkedési normákat.”

Tüntetés az MTVA székháza előtt 2018 decemberében. © Túry Gergely

Azt is tudni akarta a két politikus, mindennapi gyakorlat-e, hogy az MTVA a saját épülete előtti tüntetésről egy másik sajtóorgánum szemlézésével számol be, majd három percen keresztül hazugságokat sorol a szervezőkről.

„Eleddig Önök azt kifogásolták, hogyha valamiről a közmédia beszámolt vagy ha nem számolt be. A kérdéssel most azt is számon kérik, hogy milyen eszközöket alkalmazott a szerkesztő” – írta Papp, elkerülve a valódi válaszadást.

Azt is megkérdezte a két politikus, mi a magyarázat arra, hogy az MTVA vezérigazgatója nem hajlandó személyesen találkozni ellenzéki országgyűlési képviselőkkel, és hogy képzeli, hogy biztonsági őrökkel dobatja ki őket az épületből.

„Az általánosítást visszautasítom!” – kezdte válaszát Papp Dániel. Úgy folytatta: nincs személyes megbeszélni valója, s a törvény sem kötelezi, hogy olyanokkal tárgyaljon, akik „garázdálkodnak egy közintézményben, akik becsmérlik az általam vezetett intézményt, akik rólam, munkatársaimról hazugságokat terjesztenek élő Facebook adásokban, akik semmiféle tiszteletet nem mutatnak embertársaik iránt, és akik kárt okoznak az intézménynek.” (…) „Ami pedig a >>kidobás<< tényét illeti, az Önök cselekedeteinek büntetőjogi eljárása folyamatban van. Annak súlyát és tényét nem tisztem megállapítani, az az igazságszolgáltatás joga, s én a törvényt – ellentétben Önökkel – betartom és betartatom. Ennek megfelelően tájékoztatom Önöket, hogy a rám bízott intézményt mindig és minden körülmények között meg fogom védeni”.

Biztonsági őrök állnak sorfalat Szél Bernadett és Hadházy Ákos előtt az MTVA székházában 2018. január 15-én. © Facebook

Végül azt kérdezték Papptól, mennnyiben egyeztethető össze az MTVA alapelveivel, hogy a riporter mondja meg egy nyilatkozónak, miről is beszéljen.

„Önök pontosan tudják, hogy ez a hír is hazugság volt, ezt az érintettek cáfolták, legfeljebb Önök nem vesznek róla tudomást” – zárta a válaszok sorát a vezérigazgató, aki végül felszólította a politikusokat, hogy „az MTVA épületeit elhagyni szíveskedjenek, elkerülve az Önök részéről megvalósítandó ismételt és folyamatos jogsértést.”