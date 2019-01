Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"A menzaügy kirobbanása óta magyarázza a kormány és maga a Gundel, hogy a \"puritán\" kormányzati étkezdét élesen el kell választani a városligeti luxusétteremtől, a közérdekű adatigényléssel megszerzett pályázatuk viszont nem erről tanúskodik. Ebben világhírű vendégeikre, állami vezetők ajánlásaira és pazar fogadásokra hivatkoztak, sőt, váratlanul az is kiderült belőle, hogy az Orbán-kormány tavaly egy 100 fős rendezvényen náluk ünnepelte „alakuló kormányülést”. Közzétesszük, hogy milyen mintaétrendekkel kapták meg a megbízást, amit verseny nélkül, egyedüli indulóként nyertek el, és hogyan segíti a büfé előrendeléssel a kormánytisztviselők \"keresztény ünnepekre\" hangolódását.\r

","shortLead":"A menzaügy kirobbanása óta magyarázza a kormány és maga a Gundel, hogy a \"puritán\" kormányzati étkezdét élesen el kell...","id":"20190116_Megszereztuk_a_Gundel_menza_palyazatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cb87957-71a3-4227-b8b9-dba045323186&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"122a108f-30d0-4a61-a09f-648b51e3604d","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Megszereztuk_a_Gundel_menza_palyazatat","timestamp":"2019. január. 16. 11:00","title":"Itt a Gundel-menza pályázata: az Orbán-kormány alakulása volt a referenciájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A címvédő és partnere továbblépett, Fucsovics reméli, hogy nem súlyos a sérülése.","shortLead":"A címvédő és partnere továbblépett, Fucsovics reméli, hogy nem súlyos a sérülése.","id":"20190117_babos_timea_fucsovics_marton_tenisz_melbourne","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcfef3fb-14b6-407f-aaf1-66fee81e226f","keywords":null,"link":"/sport/20190117_babos_timea_fucsovics_marton_tenisz_melbourne","timestamp":"2019. január. 17. 07:38","title":"Babos-siker, Fucsovics-búcsú Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5430bdd-4a1a-486d-90bc-759ef722bf40","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Kétórás, figyelmeztető. Jelentős béremelésért és szabad hétvégéért megy az osztályharc.","shortLead":"Kétórás, figyelmeztető. Jelentős béremelésért és szabad hétvégéért megy az osztályharc.","id":"20190118_Megkezdodott_a_sztrajk_az_Audiban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e5430bdd-4a1a-486d-90bc-759ef722bf40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59cab382-cea4-446e-950d-bc0860753a72","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Megkezdodott_a_sztrajk_az_Audiban","timestamp":"2019. január. 18. 09:09","title":"Megkezdődött a sztrájk az Audiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f358c015-5355-4efd-91ee-97e3fb065a27","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A jazzes és soulos áthallásokkal tarkított popcsapat, a Shaibo tavaly jelentette meg első nagylemezét Naked Feet címmel. A zenekar basszusgitárosa, Nyitrai Péter pedig úgy döntött, az új évet kihasználva belevág végre régóta dédelgetett szólóprojektjébe, amely a NYPE nevet viseli.","shortLead":"A jazzes és soulos áthallásokkal tarkított popcsapat, a Shaibo tavaly jelentette meg első nagylemezét Naked Feet...","id":"20190117_Csavarni_egyet_a_popzenen__NYPE_klippremier","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f358c015-5355-4efd-91ee-97e3fb065a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb001f38-3558-48e5-ac87-02c51f7db729","keywords":null,"link":"/kultura/20190117_Csavarni_egyet_a_popzenen__NYPE_klippremier","timestamp":"2019. január. 17. 10:00","title":"Csavarni egyet a popzenén – NYPE-klippremier","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f3c6b6e-9513-435f-9eae-40a3c4991f75","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valóban rendelkeznek 8,6 milliárd forinttal, csakhogy azt már előre lekötötték másra, és a minisztérium jóváhagyása szükséges az átcsoportosításhoz, azt pedig hiába várják.","shortLead":"Valóban rendelkeznek 8,6 milliárd forinttal, csakhogy azt már előre lekötötték másra, és a minisztérium jóváhagyása...","id":"20190116_Visszaszolt_az_MTA_a_miniszteriumnak_Nem_igaz_hogy_megkaptuk_a_szukseges_penzt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1f3c6b6e-9513-435f-9eae-40a3c4991f75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d74903-0e5a-440f-ad6e-247efc40352d","keywords":null,"link":"/itthon/20190116_Visszaszolt_az_MTA_a_miniszteriumnak_Nem_igaz_hogy_megkaptuk_a_szukseges_penzt","timestamp":"2019. január. 16. 17:27","title":"Visszaszólt az MTA a minisztériumnak: Nem igaz, hogy megkaptuk a szükséges pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bea675b2-9e7f-47eb-8119-9ff3d40acc51","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Hogyan lehet egyszerre erősíteni a gyerekek önbizalmát, és közben kihívásokkal is szembesíteni őket? A válasz egyszerű: hagyjuk őket sokat játszani, és figyeljünk a játék közbeni kezdeményezéseikre – vallja Iben Dissing Sandahl. Hasznos gondolatok a dán gyerekpszichológus könyvéből.","shortLead":"Hogyan lehet egyszerre erősíteni a gyerekek önbizalmát, és közben kihívásokkal is szembesíteni őket? A válasz egyszerű...","id":"20190117_Hogyan_neveljunk_lelkileg_egeszseges_gyerekeket_Figyeljunk_a_siker_hangjara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bea675b2-9e7f-47eb-8119-9ff3d40acc51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d34c58a-92e1-4e2e-8aca-3dda8c882a26","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190117_Hogyan_neveljunk_lelkileg_egeszseges_gyerekeket_Figyeljunk_a_siker_hangjara","timestamp":"2019. január. 17. 13:15","title":"Hogyan neveljünk lelkileg egészséges gyerekeket? 