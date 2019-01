Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d45e0e5-2c99-4e66-9673-81f82ce08ac5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Olcsóbban lehet honosítani a külföldről behozott motorokat.","shortLead":"Olcsóbban lehet honosítani a külföldről behozott motorokat.","id":"20190119_motorkerekpar_hasznalt_regisztracios_ado","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8d45e0e5-2c99-4e66-9673-81f82ce08ac5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e47ede9-534a-4951-8240-1ce712a7fdbb","keywords":null,"link":"/cegauto/20190119_motorkerekpar_hasznalt_regisztracios_ado","timestamp":"2019. január. 19. 08:40","title":"Kis segítséget ad az állam az eléggé halott motorkerékpár-piacnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2044677-ebb4-4074-b7f8-9416a3d2fb41","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Csak ipari célra lehetne felhasználni a hazai termést, de a léüzemek már leálltak. Az őszi almabotrány alatt egyszerűen megrohadtak a fáról lehulló gyümölcsök.\r

\r

","shortLead":"Csak ipari célra lehetne felhasználni a hazai termést, de a léüzemek már leálltak. Az őszi almabotrány alatt egyszerűen...","id":"20190118_Gyatra_a_magyar_alma_de_ekkora_pofonra_nem_szamitottak_a_termelok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b2044677-ebb4-4074-b7f8-9416a3d2fb41&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c3b21e1-9ee5-4d2d-a726-c740b063803b","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Gyatra_a_magyar_alma_de_ekkora_pofonra_nem_szamitottak_a_termelok","timestamp":"2019. január. 18. 11:39","title":"Gyatra a magyar alma, de ekkora pofonra nem számítottak a termelők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Előtte volt baltával hadonászás és mobiltelefonnal dobálás is.","shortLead":"Előtte volt baltával hadonászás és mobiltelefonnal dobálás is.","id":"20190118_Gazrobbanassa_fajult_a_csaladi_veszekedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9615b21c-341c-4d08-b9bb-51f7aa891dd1","keywords":null,"link":"/elet/20190118_Gazrobbanassa_fajult_a_csaladi_veszekedes","timestamp":"2019. január. 18. 14:03","title":"Gázrobbanássá fajult a családi veszekedés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Viszont a piac minden évben 60 százalék felett bővül, igaz nagyon alacsony számokról. ","shortLead":"Viszont a piac minden évben 60 százalék felett bővül, igaz nagyon alacsony számokról. ","id":"20190119_Szazbol_meg_mindig_csak_kicsi_tobb_mint_ket_uj_auto_elektromos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=debc10f0-0097-4691-aabe-edda88b1308d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cca31212-fcb2-4ab8-b190-02963de0cc88","keywords":null,"link":"/cegauto/20190119_Szazbol_meg_mindig_csak_kicsi_tobb_mint_ket_uj_auto_elektromos","timestamp":"2019. január. 19. 11:50","title":"Százból még mindig csak kicsit több mint két új autó elektromos a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nemzetstratégiai jelentőségű, egykor Mészáros Lőrinc tulajdonolta tévé munkatársa titokban lefotózta Ujhelyi István MSZP-s EP-képviselőt az Országgyűlés irodaházának menzáján. A tavaszi ülésszak végéig kitiltották.","shortLead":"A nemzetstratégiai jelentőségű, egykor Mészáros Lőrinc tulajdonolta tévé munkatársa titokban lefotózta Ujhelyi István...","id":"20190118_Kitiltottak_a_parlamentbol_a_titokban_fotozo_Echo_TVs_riportert","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b691d0fd-5095-4150-8176-504f43765033&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fc16798-928d-47c8-b1cc-121a43d59da4","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Kitiltottak_a_parlamentbol_a_titokban_fotozo_Echo_TVs_riportert","timestamp":"2019. január. 18. 12:43","title":"Kitiltották a parlamentből a titokban fotózó Echo Tv-st","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2cf1e59-262e-43c1-b553-fa2c49682e17","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A Levante az egyik játékos jogosulatlan szerepeltetésére hivatkozva hivatalos panaszt nyújtott be a Barcelonával szemben a Spanyol Labdarúgó-szövetséghez.","shortLead":"A Levante az egyik játékos jogosulatlan szerepeltetésére hivatkozva hivatalos panaszt nyújtott be a Barcelonával...","id":"20190118_barcelona_levante_kizaras_kiraly_kupa_chumi_eltiltas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2cf1e59-262e-43c1-b553-fa2c49682e17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c6943ac-2d9a-423f-adbc-6f60e9173dd5","keywords":null,"link":"/sport/20190118_barcelona_levante_kizaras_kiraly_kupa_chumi_eltiltas","timestamp":"2019. január. 18. 14:05","title":"Kizárhatják a Barcelonát a Király Kupából ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2dd32fdb-ab04-4928-ac05-d5f8d6673961","c_author":"Mastercard","category":"brandcontent","description":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy hogy az érdeklődésünk szerint akár koncert- vagy színházjeggyel jutalmazza hűségünket. Szakértőket kérdeztünk a magyar banki hűségszolgáltatások jövőjéről és jelenéről.","shortLead":"Sosem voltunk még ilyen közel ahhoz, hogy a bankunk közvetlenül segítsen minket a bolti vásárlásban, vagy...","id":"20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2dd32fdb-ab04-4928-ac05-d5f8d6673961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"738c95d0-5ff7-4110-b8e9-82c2921df743","keywords":null,"link":"/brandcontent/20181210_a_bankkartyank_okosabban_fog_vasarolni_nalunk","timestamp":"2019. január. 18. 07:35","title":"Nálunk is okosabban költ bankkártyánk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igen, pont olyan gusztustalan volt, ahogy képzeli.","shortLead":"Igen, pont olyan gusztustalan volt, ahogy képzeli.","id":"20190118_Megkinoztak_a_forgatason_nem_moshatott_hajat_a_Tronok_harca_szinesznoje","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b876b6b2-105f-455b-9737-5a9c7f7a8f59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bab46d-2a8f-41e2-b7c7-caa00d26a0a3","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Megkinoztak_a_forgatason_nem_moshatott_hajat_a_Tronok_harca_szinesznoje","timestamp":"2019. január. 18. 10:29","title":"Megkínozták a forgatáson: nem moshatott hajat a Trónok harca színésznője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]