[{"available":true,"c_guid":"3fd37c30-df01-4b36-a8d4-d13e18e5377c","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább 21 ember életét vesztette és 71-en megsérültek pénteken egy megcsapolt üzemanyag-vezeték robbanásában Mexikó központi részén - közölte Omar Fayad, Hidalgo tagállam kormányzója.","shortLead":"Legalább 21 ember életét vesztette és 71-en megsérültek pénteken egy megcsapolt üzemanyag-vezeték robbanásában Mexikó...","id":"20190119_Felrobbant_egy_megcsapolt_uzemanyagvezetek_Mexikoban__sok_a_halott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3fd37c30-df01-4b36-a8d4-d13e18e5377c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"820f68da-62f3-4021-a36b-c433686ff854","keywords":null,"link":"/vilag/20190119_Felrobbant_egy_megcsapolt_uzemanyagvezetek_Mexikoban__sok_a_halott","timestamp":"2019. január. 19. 08:07","title":"Felrobbant egy megcsapolt üzemanyag-vezeték Mexikóban - sok a halott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43e7df49-e9f2-4476-a9f4-18ec2c41316d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A jegybankelnök ügyvédje azt mondta, megfontolják, hogy alkotmányjogi panaszt nyújtanak be és eljárási jogszabálysértésre alapozva kérik a Kúria ítéletének megsemmisítését.","shortLead":"A jegybankelnök ügyvédje azt mondta, megfontolják, hogy alkotmányjogi panaszt nyújtanak be és eljárási...","id":"20190118_Matolcsy_nem_hagyja_annyiban_szerinte_nem_mondhatjak_ra_hogy_lop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=43e7df49-e9f2-4476-a9f4-18ec2c41316d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5296fb8e-8d5b-4bac-8fa5-54334e0c8df1","keywords":null,"link":"/itthon/20190118_Matolcsy_nem_hagyja_annyiban_szerinte_nem_mondhatjak_ra_hogy_lop","timestamp":"2019. január. 18. 18:54","title":"Matolcsy nem hagyja annyiban: szerinte nem mondhatják rá, hogy lop","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4e7461-62be-413f-934f-7c7ab549cb70","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Robbanás történt szombaton késő este az észak-írországi Londonderry városának központi bírósági épülete előtt. A rendőrség arra gyanakszik, hogy autóba rejtett pokolgép lépett működésbe.","shortLead":"Robbanás történt szombaton késő este az észak-írországi Londonderry városának központi bírósági épülete előtt...","id":"20190120_Pokolgep_robbanhatott_EszakIrorszagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c4e7461-62be-413f-934f-7c7ab549cb70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b19bd3c-fe98-4c3c-af56-32f6a97e74fe","keywords":null,"link":"/vilag/20190120_Pokolgep_robbanhatott_EszakIrorszagban","timestamp":"2019. január. 20. 08:11","title":"Pokolgép robbanhatott Észak-Írországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba99e97-aee2-4cfe-81f4-1c67e567f920","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A gyűrűk urában a tudathasadásos gyűrűfüggő Gollamot alakító színész, Andy Serkis megint túltolta a gúnyolódást a Brexit-megállapodás elfogadtatásával küszködő brit miniszterelnökön. ","shortLead":"A gyűrűk urában a tudathasadásos gyűrűfüggő Gollamot alakító színész, Andy Serkis megint túltolta a gúnyolódást...","id":"20190118_Gollam_ismet_belebujt_Theresa_Maybe_es_elenekeltette_vele_a_Bohemian_Rhapsodyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba99e97-aee2-4cfe-81f4-1c67e567f920&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c9f92e6-3a74-42fc-9e95-8621ba238cdd","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Gollam_ismet_belebujt_Theresa_Maybe_es_elenekeltette_vele_a_Bohemian_Rhapsodyt","timestamp":"2019. január. 18. 14:04","title":"Gollam ismét belebújt Theresa Maybe, és elénekeltette vele a Bohemian Rhapsodyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) visszautasítja a műsort ért támadásokat.","shortLead":"A Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) visszautasítja a műsort ért támadásokat.","id":"20190119_Tiszta_vizet_a_poharba__magyarazkodik_a_melegek_gyogyitasarol_szolo_musor_miatt_az_MTVA","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dab77ff2-67ed-4cf2-a3ae-07d7b20dbf9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f1aa9ce-c58a-4d79-b1ea-00431435a7f9","keywords":null,"link":"/elet/20190119_Tiszta_vizet_a_poharba__magyarazkodik_a_melegek_gyogyitasarol_szolo_musor_miatt_az_MTVA","timestamp":"2019. január. 19. 08:31","title":"\"Tiszta vizet a pohárba\" - magyarázkodik a melegek gyógyításáról szóló műsor miatt az MTVA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1af6cce0-87f6-4944-8d57-96ee92bdaac0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Janus Pannonius Múzeum munkatársa, Sárkány József művészettörténész, a múzeum osztályvezető főmuzeológusa január 17-én.","shortLead":"Tragikus hirtelenséggel elhunyt a Janus Pannonius Múzeum munkatársa, Sárkány József művészettörténész, a múzeum...","id":"20190119_Elhunyt_Sarkany_Jozsef_muveszettortenesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1af6cce0-87f6-4944-8d57-96ee92bdaac0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31dbf5bd-da67-4601-b8dd-7fa7ea70b970","keywords":null,"link":"/kultura/20190119_Elhunyt_Sarkany_Jozsef_muveszettortenesz","timestamp":"2019. január. 19. 15:58","title":"Elhunyt Sárkány József művészettörténész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac3d1044-7d4f-4f1a-bda5-44fd06eac04b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cégnél egyelőre 300 óra túlóra rendelhető el egy évben, ezt nem akarják még 400-ra emelni. ","shortLead":"A cégnél egyelőre 300 óra túlóra rendelhető el egy évben, ezt nem akarják még 400-ra emelni. ","id":"20190118_Egyelore_az_allami_MVM_sem_alkalmazza_a_tuloratorvenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ac3d1044-7d4f-4f1a-bda5-44fd06eac04b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf5312a-90be-41aa-9016-efcd20ed8e00","keywords":null,"link":"/kkv/20190118_Egyelore_az_allami_MVM_sem_alkalmazza_a_tuloratorvenyt","timestamp":"2019. január. 18. 16:58","title":"Egyelőre az állami MVM sem alkalmazza a túlóratörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d547dc7e-a548-4e6d-92d4-6060f3a3e280","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A kár mintegy 4 millió forint. ","shortLead":"A kár mintegy 4 millió forint. ","id":"20190118_Osszetortek_az_ertekes_Zsolnayszokokutat_Harkanyban__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d547dc7e-a548-4e6d-92d4-6060f3a3e280&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8050f5fd-ff07-4029-8adc-d99782226572","keywords":null,"link":"/kultura/20190118_Osszetortek_az_ertekes_Zsolnayszokokutat_Harkanyban__video","timestamp":"2019. január. 18. 19:40","title":"Összetörték az értékes Zsolnay-szökőkutat Harkányban – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]