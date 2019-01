Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"292e77d1-9e10-476c-b792-064d59ad4430","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két hete keresik.","shortLead":"Két hete keresik.","id":"20190122_Eltunt_Moldovan_Katalin_a_Kivegzes_cimu_film_foszereploje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=292e77d1-9e10-476c-b792-064d59ad4430&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e221e61-a644-4578-97f2-3e270267f206","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_Eltunt_Moldovan_Katalin_a_Kivegzes_cimu_film_foszereploje","timestamp":"2019. január. 22. 08:58","title":"Eltűnt Moldován Katalin, a Kivégzés című film főszereplője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97072ee6-b3c5-4a97-a7f9-e055df62026a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alapkezelő szerint nem biztos, hogy a gyógyszer javítana a 6 éves Noémi állapotán, a kislány édesanyja azonban nem hajlandó feladni.","shortLead":"Az alapkezelő szerint nem biztos, hogy a gyógyszer javítana a 6 éves Noémi állapotán, a kislány édesanyja azonban nem...","id":"20190121_Ingyen_megkaphatna_a_tizmillios_injekciot_az_izomsorvadasos_kislany_de_a_NEAK_visszautasitotta_a_kerelmet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97072ee6-b3c5-4a97-a7f9-e055df62026a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88d60ef3-7656-4ce3-a9d3-cc6c487b47f6","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Ingyen_megkaphatna_a_tizmillios_injekciot_az_izomsorvadasos_kislany_de_a_NEAK_visszautasitotta_a_kerelmet","timestamp":"2019. január. 21. 20:10","title":"Ingyen megkaphatná a tízmilliós injekciót az izomsorvadásos kislány, de a NEAK visszadobta a kérelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e20c846-b368-47be-af12-8fc362158e82","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az biztos, hogy hóból is megárt a sok.","shortLead":"Az biztos, hogy hóból is megárt a sok.","id":"20190122_havas_autos_video_obertauern","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e20c846-b368-47be-af12-8fc362158e82&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e6c3e5be-dd52-4d67-828c-24210935519f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190122_havas_autos_video_obertauern","timestamp":"2019. január. 22. 17:13","title":"Videó: kicsit sok a hó Ausztriában, kétméteres hósapkát viselnek az autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7db25ac-96da-4d89-ab59-19e1691cbd02","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"vilag","description":"Napra pontosan 63 évvel az európai integráció motorját beindító francia–német megállapodás után a két ország újra próbálkozik. A környezet azonban egészen más, és kérdéses, mire lesz elég a tandem ereje.","shortLead":"Napra pontosan 63 évvel az európai integráció motorját beindító francia–német megállapodás után a két ország újra...","id":"20190122_Merkel_es_Macron_megmenti_Europat_vagy_megsem","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7db25ac-96da-4d89-ab59-19e1691cbd02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6235b52d-88e5-4fed-98dd-74f794f4a2b1","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Merkel_es_Macron_megmenti_Europat_vagy_megsem","timestamp":"2019. január. 22. 18:12","title":"Merkel és Macron, a két gyengélkedő vezető menti meg Európát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3749de0c-fefe-4d71-8550-255dc0087b11","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"2017 óta zajlik a megismételt eljárás, az utolsó szó jogán a vádlottak ártatlannak vallották magukat hétfőn. ","shortLead":"2017 óta zajlik a megismételt eljárás, az utolsó szó jogán a vádlottak ártatlannak vallották magukat hétfőn. ","id":"20190121_Vorosiszapper_ket_het_mulva_meglesz_az_uj_itelet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3749de0c-fefe-4d71-8550-255dc0087b11&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7cbecbd-1cbc-48b8-b7ba-3502ae18bcff","keywords":null,"link":"/itthon/20190121_Vorosiszapper_ket_het_mulva_meglesz_az_uj_itelet","timestamp":"2019. január. 21. 11:31","title":"Vörösiszapper: két hét múlva meglesz az új ítélet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Két közelebbi ismerős is úgy tudja, szívinfarktus végzett a 74 éves filmproducerrel. ","shortLead":"Két közelebbi ismerős is úgy tudja, szívinfarktus végzett a 74 éves filmproducerrel. ","id":"20190122_Kozelebbi_baratok_szerint_szivinfarktus_okozhatta_Andy_Vajna_halalat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c1f14b70-206b-41af-96ba-505d8aa31c37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29148059-43d9-4026-96a2-5beb9dcb481d","keywords":null,"link":"/kultura/20190122_Kozelebbi_baratok_szerint_szivinfarktus_okozhatta_Andy_Vajna_halalat","timestamp":"2019. január. 22. 17:44","title":"Közelebbi barátok szerint szívinfarktus okozhatta Andy Vajna halálát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9b26b0e-448c-424c-9dda-ef60709c64df","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Összegyűjtötte a közjegyzői kamara, mire érdemes figyelniük a vevőknek, hogy ne csaphassa be őket senki.","shortLead":"Összegyűjtötte a közjegyzői kamara, mire érdemes figyelniük a vevőknek, hogy ne csaphassa be őket senki.","id":"20190121_Kozjegyzonek_alcazott_csalok_kernek_penzt_a_lakasvasarloktol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b9b26b0e-448c-424c-9dda-ef60709c64df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6cd5d04-1623-4a68-81ca-899d917661a7","keywords":null,"link":"/kkv/20190121_Kozjegyzonek_alcazott_csalok_kernek_penzt_a_lakasvasarloktol","timestamp":"2019. január. 21. 11:11","title":"Közjegyzőnek álcázott csalók kérnek pénzt a lakásvásárlóktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a098a232-2651-4a74-ae74-0f2a7e053636","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Aligha van olyan internetező, aki ne találkozott volna az elmúlt napokban egy 2009-2019-es képpárral. Az őrület beindította a mémgyárosok fantáziáját is.","shortLead":"Aligha van olyan internetező, aki ne találkozott volna az elmúlt napokban egy 2009-2019-es képpárral. Az őrület...","id":"20190121_10_eves_kihivas_vicces_kepek_memek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a098a232-2651-4a74-ae74-0f2a7e053636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfa8d688-8767-40f4-a0fa-85f332618f27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190121_10_eves_kihivas_vicces_kepek_memek","timestamp":"2019. január. 21. 08:33","title":"Záporoznak a pompás mémek a 10 éves kihívásról – íme a legjobbak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]