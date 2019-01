Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fc7db30b-2a89-494c-8e0b-dda8fe650cc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egykor tucatjával vettük őket, hogy felvegyük a televízióból a kedvenc filmünket, mára viszont a feledés homályába merültek a videokazetták. Egy YouTube-videó most ezeknek állít emléket.","shortLead":"Egykor tucatjával vettük őket, hogy felvegyük a televízióból a kedvenc filmünket, mára viszont a feledés homályába...","id":"20190122_videokazetta_vhs_kazetta_4096_youtube_video_animacio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc7db30b-2a89-494c-8e0b-dda8fe650cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b63c54bf-cdfe-43c6-814a-994456065ca7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_videokazetta_vhs_kazetta_4096_youtube_video_animacio","timestamp":"2019. január. 22. 13:33","title":"Emlékszik rájuk? Gyönyörű videó készült a méltatlanul elfelejtett videokazettákról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8caec53e-0710-4065-8496-7c1ad6b9acca","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Népszava úgy tudja, Andy Vajna halálától függetlenül is tulajdonost váltott volna a TV2.","shortLead":"A Népszava úgy tudja, Andy Vajna halálától függetlenül is tulajdonost váltott volna a TV2.","id":"20190122_Mi_lesz_most_a_TV2vel_Vajna_meg_a_halala_elotti_napokban_is_targyalt_a_teve_sorsarol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8caec53e-0710-4065-8496-7c1ad6b9acca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6bc3995-4d10-4cd8-be03-371416ad46a3","keywords":null,"link":"/kkv/20190122_Mi_lesz_most_a_TV2vel_Vajna_meg_a_halala_elotti_napokban_is_targyalt_a_teve_sorsarol","timestamp":"2019. január. 22. 06:50","title":"Mi lesz most a TV2-vel? Vajna még a halála előtti napokban is tárgyalt a tévé sorsáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfea98a9-32e5-4fdb-86b9-81ea5803030c","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rekordot döntött a szándékos emberölések száma.","shortLead":"Rekordot döntött a szándékos emberölések száma.","id":"20190121_Meg_sosem_gyilkoltak_annyit_Mexikoban_mint_tavaly","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfea98a9-32e5-4fdb-86b9-81ea5803030c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12dc700e-3edc-4c26-97e6-762fecd6b56e","keywords":null,"link":"/vilag/20190121_Meg_sosem_gyilkoltak_annyit_Mexikoban_mint_tavaly","timestamp":"2019. január. 21. 20:23","title":"Még sosem gyilkoltak annyit Mexikóban, mint tavaly","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aac66e39-4c2e-41e8-9b24-7001488f7288","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Kapott-e Sarkozy 5 millió eurót Kadhafi líbiai vezértől a választási kampányára? A feltételezett közvetítő, egy algériai származású francia üzletember, Alexandre Djouhri, aki választ tudna adni a kérdésre, mindenképpen szeretné megakadályozni, hogy London francia kérésre kiadja Párizsnak. Ügyében most kezdődött el a meghallgatás a londoni bíróságon.","shortLead":"Kapott-e Sarkozy 5 millió eurót Kadhafi líbiai vezértől a választási kampányára? A feltételezett közvetítő...","id":"20190122_Arab_proli_vagyok_akit_a_francia_elit_bunbaknak_hasznalt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=aac66e39-4c2e-41e8-9b24-7001488f7288&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5664c78a-8d33-4072-b20a-f147af8a8ed3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190122_Arab_proli_vagyok_akit_a_francia_elit_bunbaknak_hasznalt","timestamp":"2019. január. 22. 11:38","title":"„Arab proli vagyok, akit a francia elit bűnbaknak használt”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f61ef55-fd4d-4eb8-9acc-7fccf62c7fc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Senkit nem akart megbántani, de csak azokat a mondatait bánja, amelyek Isten igéjének ellentmondanak.","shortLead":"Senkit nem akart megbántani, de csak azokat a mondatait bánja, amelyek Isten igéjének ellentmondanak.","id":"20190121_Hodasz_Andras_melegek_gyogyitasa_kozteve_adas_musor_botrany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4f61ef55-fd4d-4eb8-9acc-7fccf62c7fc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41658dd4-add9-4f4f-b988-eee3639c398a","keywords":null,"link":"/elet/20190121_Hodasz_Andras_melegek_gyogyitasa_kozteve_adas_musor_botrany","timestamp":"2019. január. 21. 12:31","title":"Reagált Hodász András a melegek gyógyításáról szóló műsor után kialakult botrányra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az elgázolt férfi a helyszínen meghalt. A Deák térig közlekednek a pótlóbuszok. ","shortLead":"Az elgázolt férfi a helyszínen meghalt. A Deák térig közlekednek a pótlóbuszok. ","id":"20190122_Gazolt_a_3as_metro_a_Nyugatinal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=41fb5f4c-1d0d-4454-9926-4134a0c58e8e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5286eecf-c90f-49b1-9ad6-79ba29045e7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_Gazolt_a_3as_metro_a_Nyugatinal","timestamp":"2019. január. 22. 16:30","title":"Gázolt a 3-as metró a Nyugatinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az egyik legtöbb embert foglalkoztató állami vállalat sem vezeti be az új változásokat.","shortLead":"Az egyik legtöbb embert foglalkoztató állami vállalat sem vezeti be az új változásokat.","id":"20190121_A_MAV_is_nemet_mondott_a_tuloratorvenyre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=827bd91d-8775-4eae-be5c-075e637f2ef7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b951f97-3498-424f-b775-58b4b6501855","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190121_A_MAV_is_nemet_mondott_a_tuloratorvenyre","timestamp":"2019. január. 21. 14:35","title":"A MÁV is nemet mondott a túlóratörvényre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Iain Lindsaynek a magyar kultúra a Balatont, a lángost és József Attilát jelenti.","shortLead":"Iain Lindsaynek a magyar kultúra a Balatont, a lángost és József Attilát jelenti.","id":"20190122_A_brit_nagykovet_szokirakossal_emlekezik_meg_a_magyar_kultura_napjarol__foto","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dea24013-0951-4435-a53a-2636509b3112&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec43c94e-1587-4527-947c-06d91c95218b","keywords":null,"link":"/elet/20190122_A_brit_nagykovet_szokirakossal_emlekezik_meg_a_magyar_kultura_napjarol__foto","timestamp":"2019. január. 22. 13:19","title":"A brit nagykövet szókirakóssal emlékezik meg a magyar kultúra napjáról – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]