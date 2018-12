Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják a tömegközlekedést. Ha a helyzet tovább romlik, a gépjárműhasználatot is korlátozzák. Gyermekek, időskorúak, krónikus betegek számára rövid ideig is veszélyes lehet a szabadban tartózkodás.","shortLead":"Kérik, hogy csökkentsék a szilárd- és olajtüzelésű berendezések használatát, az autózás helyett használják...","id":"20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=92097451-9696-4370-bb8a-baaeeee7942f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aea17a55-4fd7-44fd-a0b0-f9730522ddf4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181220_Budapesten_elrendeltek_a_szmogriado_tajekoztatasi_fokozatat","timestamp":"2018. december. 20. 05:32","title":"Csapnivaló a levegő Budapesten, elrendelték a szmogriadó tájékoztatási fokozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4070b440-5173-4d4d-84c8-1a607c71e03b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rongálás miatt indult ellene eljárás.","shortLead":"Rongálás miatt indult ellene eljárás.","id":"20181219_Elfogtak_a_tuntetot_aki_lefujta_a_Parlament_elotti_zaszlorudat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4070b440-5173-4d4d-84c8-1a607c71e03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"686d845a-e576-4593-a86e-893bb0a595fe","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Elfogtak_a_tuntetot_aki_lefujta_a_Parlament_elotti_zaszlorudat","timestamp":"2018. december. 19. 10:04","title":"Elfogták a tüntetőt, aki lefújta a Parlament előtti zászlórudat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92","c_author":"","category":"elet","description":"Az úgynevezett kereszténydemokrata kormányzás igen távol áll a rászorulók segítését és megbékélést hirdető krisztusi tanításától – derül ki a HVG által megkérdezett bencés atyák és evangélikus püspök helyzetértékeléséből.","shortLead":"Az úgynevezett kereszténydemokrata kormányzás igen távol áll a rászorulók segítését és megbékélést hirdető krisztusi...","id":"20181219_Miert_serti_meg_a_kormanyt_azzal_hogy_bosszuallasat_feltetelezi_segito_szandeku_velemeny_miatt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70bb18d2-1c6f-4735-9f50-777ae23d6b92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"591710dc-79d3-48fc-9d44-eb1ce106fa83","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Miert_serti_meg_a_kormanyt_azzal_hogy_bosszuallasat_feltetelezi_segito_szandeku_velemeny_miatt","timestamp":"2018. december. 19. 14:10","title":"Fabinyi: Nem kell a kormány bosszúállását feltételezni segítő szándékú vélemény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A volt miniszteri biztos már sem kormányzati poszton, sem civilként nem képviseli a roma közösséget.","shortLead":"A volt miniszteri biztos már sem kormányzati poszton, sem civilként nem képviseli a roma közösséget.","id":"20181219_Ujabb_tisztsegerol_mondott_le_Farkas_Florian","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6d9f8bbd-1d91-420d-b3fc-df4fa613d8ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c81120db-1957-4a78-8054-3c5977c9109c","keywords":null,"link":"/itthon/20181219_Ujabb_tisztsegerol_mondott_le_Farkas_Florian","timestamp":"2018. december. 19. 07:45","title":"Újabb tisztségéről mondott le Farkas Flórián","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68958abd-aaca-4c8a-88a4-847678501f55","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Több országban bevált a rendszer, amelynél nem érdemes csak a kameránál lassítani, majd utána újra tövig lehet nyomni a gázt. ","shortLead":"Több országban bevált a rendszer, amelynél nem érdemes csak a kameránál lassítani, majd utána újra tövig lehet nyomni...","id":"20181220_atlagsebessegmeres_section_controll","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=68958abd-aaca-4c8a-88a4-847678501f55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"055d49ec-deb7-421d-a9c4-02805e25323a","keywords":null,"link":"/cegauto/20181220_atlagsebessegmeres_section_controll","timestamp":"2018. december. 20. 15:22","title":"A németek is elkezdik az átlagsebesség-mérést az autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az okostelefonok számára tokokat gyártó cég, az Olixar révén már most látni, hogy néz majd ki a Huawei 2019-es csúcsmobilja, a P30 Pro és a kistestvére, a P30.","shortLead":"Az okostelefonok számára tokokat gyártó cég, az Olixar révén már most látni, hogy néz majd ki a Huawei 2019-es...","id":"20181219_huawei_p30_huawei_p30_pro_okostelefon_olixar_okostelefon_tokok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5c491a98-e4fb-4776-b5c1-168f072734cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2ea872f-1ba4-435b-854d-5251f2b7a44e","keywords":null,"link":"/tudomany/20181219_huawei_p30_huawei_p30_pro_okostelefon_olixar_okostelefon_tokok","timestamp":"2018. december. 19. 19:03","title":"Kikerültek a képek a netre, így néz ki a Huawei 2019-es csúcsmobilja, a P30 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85c99c11-bf06-4bd7-9ad7-5053ccf7921e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ezúttal a CNN harcedzett újságírója pattant le a külügyminiszterről, akibe a jelek szerint senki nem tud belekötni.","shortLead":"Ezúttal a CNN harcedzett újságírója pattant le a külügyminiszterről, akibe a jelek szerint senki nem tud belekötni.","id":"20181220_444_Feligazsagokkal_szereli_le_Szijjarto_a_tamado_riportereket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=85c99c11-bf06-4bd7-9ad7-5053ccf7921e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"537843ae-c1d8-45b1-a077-37df7dc8b354","keywords":null,"link":"/itthon/20181220_444_Feligazsagokkal_szereli_le_Szijjarto_a_tamado_riportereket","timestamp":"2018. december. 20. 11:46","title":"444: Féligazságokkal szereli le Szijjártó a támadó riportereket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kerékpárosok védőmaszk nélkül ne is induljanak el – üzeni a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","shortLead":"A kerékpárosok védőmaszk nélkül ne is induljanak el – üzeni a Nemzeti Népegészségügyi Központ.","id":"20181219_Ezen_a_het_telepulesen_nagyon_egeszsegtelen_most_a_levego","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8b75b69-95bf-4990-b202-e7498905fb9e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f01b870-c79f-43a5-aece-a912cecba872","keywords":null,"link":"/elet/20181219_Ezen_a_het_telepulesen_nagyon_egeszsegtelen_most_a_levego","timestamp":"2018. december. 19. 10:50","title":"Ezen a hét településen nagyon egészségtelen most a levegő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]