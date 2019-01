Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az utóbbi idők tüntetéseinek egyik slágerterméke a füstgyertya, írja a Társaság a Szabadságjogokért, hozzátéve, hogy abban nincs egyetértés, hogy a használata mennyire jogszerű.","shortLead":"Az utóbbi idők tüntetéseinek egyik slágerterméke a füstgyertya, írja a Társaság a Szabadságjogokért, hozzátéve...","id":"20190124_TASZ_Nem_egyertelmu_a_fustgyertyak_hasznalata","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=41e7c8d8-0938-45c5-99ad-62a1b1d1078b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"96081e04-5cb4-4af8-b978-f68f9a541d7b","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_TASZ_Nem_egyertelmu_a_fustgyertyak_hasznalata","timestamp":"2019. január. 24. 12:50","title":"TASZ: Nem egyértelmű a füstgyertyák használata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daaa2d3b-9512-4b36-a0f3-5d48c1d6955a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szakszervezet szerint lasszóval kell fogni a jelentkezőket, mert egyre kevesebben választják ezt a pályát.","shortLead":"A szakszervezet szerint lasszóval kell fogni a jelentkezőket, mert egyre kevesebben választják ezt a pályát.","id":"20190123_Annyira_keves_a_penz_hogy_alig_akarnak_tuzoltonak_menni_az_emberek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=daaa2d3b-9512-4b36-a0f3-5d48c1d6955a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e600b39-59cd-4b99-bd58-142d52234ca9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_Annyira_keves_a_penz_hogy_alig_akarnak_tuzoltonak_menni_az_emberek","timestamp":"2019. január. 23. 16:24","title":"Annyira kevés a pénz, hogy alig akarnak tűzoltónak menni az emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0aadfbc-fd08-4466-b7d4-99be8ee4cbb5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bogárdi Szabó István a Facebookon köszönte meg a tűzoltók és a rendőrök munkáját, azt a segítséget, amit a szerdai halálos kollégiumi tűz eloltásakor nyújtottak. ","shortLead":"Bogárdi Szabó István a Facebookon köszönte meg a tűzoltók és a rendőrök munkáját, azt a segítséget, amit a szerdai...","id":"20190124_Reformatus_puspok_a_kollegiumi_tragediarol_Tehetetlenul_eltuk_vegig_ahogyan_bent_pusztit_a_tuz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0aadfbc-fd08-4466-b7d4-99be8ee4cbb5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b8fd9bf-3c44-4cdc-881d-fdb514021702","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_Reformatus_puspok_a_kollegiumi_tragediarol_Tehetetlenul_eltuk_vegig_ahogyan_bent_pusztit_a_tuz","timestamp":"2019. január. 24. 15:39","title":"Református püspök a kollégiumi tragédiáról: Tehetetlenül éltük végig, ahogyan bent pusztít a tűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Váratlanul el kellett költözniük a balmazújvárosi focistáknak az önkormányzati lakásaikból.","shortLead":"Váratlanul el kellett költözniük a balmazújvárosi focistáknak az önkormányzati lakásaikból.","id":"20190124_Kilakoltattak_a_balmazujvarosi_focistakat_irany_a_Potyi_Szallo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f8ae264-b8ea-4325-b11d-4d699b61fa27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab924798-a90b-402b-bfa7-d723ba29f36c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190124_Kilakoltattak_a_balmazujvarosi_focistakat_irany_a_Potyi_Szallo","timestamp":"2019. január. 24. 10:51","title":"Kilakoltatták a balmazújvárosi focistákat, irány a Pötyi Szálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86654470-b354-4992-9eb4-854fc6f15908","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 17-szeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal jutott be elsőként a fináléba az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi versenyében, mivel a csütörtöki elődöntőben könnyedén verte a görög Sztefanosz Cicipaszt.","shortLead":"A 17-szeres Grand Slam-győztes Rafael Nadal jutott be elsőként a fináléba az ausztrál nyílt teniszbajnokság férfi...","id":"20190124_Nadal_siman_elintezte_a_Federert_legyozo_Cicipaszt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86654470-b354-4992-9eb4-854fc6f15908&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"878d9244-39bf-4a36-8b4b-28e97c5f7f3f","keywords":null,"link":"/sport/20190124_Nadal_siman_elintezte_a_Federert_legyozo_Cicipaszt","timestamp":"2019. január. 24. 12:15","title":"Nadal simán elintézte a Federert legyőző Cicipaszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hosszas elemzést tett közzé az Eötvös Károly Intézet az MTVA-ban történtekről és a képviselői jogok érvényesüléséről. ","shortLead":"Hosszas elemzést tett közzé az Eötvös Károly Intézet az MTVA-ban történtekről és a képviselői jogok érvényesüléséről. ","id":"20190123_EKINT_az_allami_tevebe_bejuto_kepviselok_kovetelesei_jogosak_voltak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bf14443f-83a0-4d22-9241-036ccdfc8de1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"464650ce-e373-4634-aa53-302cde128513","keywords":null,"link":"/itthon/20190123_EKINT_az_allami_tevebe_bejuto_kepviselok_kovetelesei_jogosak_voltak","timestamp":"2019. január. 23. 18:54","title":"EKINT: az állami tévébe bejutó képviselők követelései jogosak voltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A Terminátor forgatásáról tett közzé videót a Filmalap. Ez volt Andy Vajna utolsó forgatás-látogatása, a videóban ő is megszólal. ","shortLead":"A Terminátor forgatásáról tett közzé videót a Filmalap. Ez volt Andy Vajna utolsó forgatás-látogatása, a videóban ő is...","id":"20190124_Video_Terminator_stab_Andy_Vajna_forgatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a34bbfa2-e02c-4a2b-8000-d7a0dc11f221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb6edc68-444f-460f-80ba-03db5c256520","keywords":null,"link":"/kultura/20190124_Video_Terminator_stab_Andy_Vajna_forgatas","timestamp":"2019. január. 24. 12:28","title":"Videóban mond köszönetet a Terminátor stábja Andy Vajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b61767-18fe-4b7d-bdbc-1b820fd7fa37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nincsenek olyan menő szárnyas ajtói, mint a Tesla Model X-nek, de azon túlmenően a kínai Xpeng G3 teljesen olyan, mint amiről koppintották.","shortLead":"Nincsenek olyan menő szárnyas ajtói, mint a Tesla Model X-nek, de azon túlmenően a kínai Xpeng G3 teljesen olyan, mint...","id":"20190123_xpeng_g3_tesla_model_x","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c2b61767-18fe-4b7d-bdbc-1b820fd7fa37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e2462392-74c0-4855-a027-f28d4345c47d","keywords":null,"link":"/cegauto/20190123_xpeng_g3_tesla_model_x","timestamp":"2019. január. 24. 04:04","title":"Csak egy valami hiányzik igazán a kínai Tesláról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]