[{"available":true,"c_guid":"b263e315-8ea4-43c5-b319-5eed48231d0c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A. Wess Mitchell korábban Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel is tárgyalt. ","shortLead":"A. Wess Mitchell korábban Szijjártó Péter magyar külügyminiszterrel is tárgyalt. ","id":"20190122_Lemondott_Trump_europai_ugyekert_felelos_politikusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b263e315-8ea4-43c5-b319-5eed48231d0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a824991-20cb-4e67-9728-8338eb88a498","keywords":null,"link":"/vilag/20190122_Lemondott_Trump_europai_ugyekert_felelos_politikusa","timestamp":"2019. január. 22. 18:27","title":"Lemondott Trump európai ügyekért felelős politikusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbfd938c-09a2-49ce-b308-5b0a8e88964b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjra esélyes a 62 éves brit színész, aki egy nagyon lelkes videóban osztotta meg örömét. Ezek után nem lehet nem neki szurkolni. ","shortLead":"A legjobb férfi mellékszereplőnek járó Oscar-díjra esélyes a 62 éves brit színész, aki egy nagyon lelkes videóban...","id":"20190123_Reg_orult_mar_igy_valaki_az_Oscarjelolesnek_Richard_E_Grant_ket_centivel_a_fold_folott_lebeg","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbfd938c-09a2-49ce-b308-5b0a8e88964b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d910cbd-b8ce-4186-993c-38a1976c175b","keywords":null,"link":"/kultura/20190123_Reg_orult_mar_igy_valaki_az_Oscarjelolesnek_Richard_E_Grant_ket_centivel_a_fold_folott_lebeg","timestamp":"2019. január. 23. 14:48","title":"Rég örült már valaki így az Oscar-jelölésnek: Richard E. Grant két centivel a föld fölött lebeg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4","c_author":"bankmonitor.hu","category":"gazdasag","description":"Már 300 ezernél is többen választották a kata adózási formát, mire számíthatnak a katás kisvállalkozók, ha lakáshitelt vennének fel? Adnak hitelt a pénzintézetek katás jövedelemre? Vagy a kisadózók lemaradnak a jelenlegi, „még” kedvező hitelkamatokról?","shortLead":"Már 300 ezernél is többen választották a kata adózási formát, mire számíthatnak a katás kisvállalkozók, ha lakáshitelt...","id":"20190123_A_nyomorusagos_nyugdijkilatasok_mellett_a_hitelfelvetel_is_gond_lehet_a_katas_vallalkozoknak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50fed24b-5a4d-4ce3-8131-0faa7b3c0da4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd656d2-733c-4af7-ab4a-47308f101169","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190123_A_nyomorusagos_nyugdijkilatasok_mellett_a_hitelfelvetel_is_gond_lehet_a_katas_vallalkozoknak","timestamp":"2019. január. 23. 14:45","title":"A nyomorúságos nyugdíjkilátások mellett a hitelfelvétel is gond lehet a katás vállalkozóknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ec37f5-44cb-45cd-ad54-73b0f052a7d1","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A LiveRobe egy újonnan indult kezdeményezés, amely segít felfrissíteni ruhatárunkat, és közben megszabadulni a már megunt ruhadaraboktól. A kapcsolódó alkalmazás már tölthető.","shortLead":"A LiveRobe egy újonnan indult kezdeményezés, amely segít felfrissíteni ruhatárunkat, és közben megszabadulni a már...","id":"20190122_live_robe_megunt_ruhak_eladasa_csereje_hasznalt_ruha_vasarlas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=89ec37f5-44cb-45cd-ad54-73b0f052a7d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba8ec115-b28c-4124-b1b6-cb9e05cbc645","keywords":null,"link":"/tudomany/20190122_live_robe_megunt_ruhak_eladasa_csereje_hasznalt_ruha_vasarlas","timestamp":"2019. január. 22. 16:33","title":"Új magyar alkalmazás készült, amellyel csereberélheti és el is adhatja megunt ruháit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7438f6c4-9f14-4da0-b6bb-5cb6b473ff0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Feltehetően gázrobbanás történt egy veszprémi társasházban kedd reggel.","shortLead":"Feltehetően gázrobbanás történt egy veszprémi társasházban kedd reggel.","id":"20190122_veszprem_gazrobbanas_serultek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7438f6c4-9f14-4da0-b6bb-5cb6b473ff0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff18105-38a0-49f5-9c67-9be05470ce1e","keywords":null,"link":"/itthon/20190122_veszprem_gazrobbanas_serultek","timestamp":"2019. január. 22. 12:46","title":"Súlyos sérültje is van a veszprémi gázrobbanásnak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az AP, a New York Times és a Reuters is beszámolt a bérvitáról.","shortLead":"Az AP, a New York Times és a Reuters is beszámolt a bérvitáról.","id":"20190124_Kulfoldon_is_tema_lett_a_gyori_Audisztrajk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3536c686-d60a-4fcb-bdfd-e81f0b67f604&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d46746c4-ea84-4f8b-af16-65d6a660df44","keywords":null,"link":"/kkv/20190124_Kulfoldon_is_tema_lett_a_gyori_Audisztrajk","timestamp":"2019. január. 24. 12:23","title":"Külföldön is téma lett a győri Audi-sztrájk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"955f2e24-77b9-4176-b850-0be721435858","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A vásárló boszorkánysághoz akarta felhasználni az emberi szervet. ","shortLead":"A vásárló boszorkánysághoz akarta felhasználni az emberi szervet. ","id":"20190122_Eladtak_egy_no_mehet_Malawiban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=955f2e24-77b9-4176-b850-0be721435858&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"940a31de-bff2-4d01-93d4-dab39407502a","keywords":null,"link":"/elet/20190122_Eladtak_egy_no_mehet_Malawiban","timestamp":"2019. január. 22. 18:30","title":"Eladták egy nő méhét Malawiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A katasztrófavédelem megkezdte a tűzvizsgálati eljárást, a tűz keletkezésének okait keresik a szakemberek. ","shortLead":"A katasztrófavédelem megkezdte a tűzvizsgálati eljárást, a tűz keletkezésének okait keresik a szakemberek. ","id":"20190124_ix_kerulet_kollegium_tuzoltok_katasztrofavedelem_tuzvizsgalat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b99fc2a7-ff4f-4a1b-8758-fe17903e4c61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ffb9dbeb-31f4-4684-b11a-f5f91dd264c9","keywords":null,"link":"/itthon/20190124_ix_kerulet_kollegium_tuzoltok_katasztrofavedelem_tuzvizsgalat","timestamp":"2019. január. 24. 10:03","title":"Drámai videón a IX. kerületi, halálos kollégiumtűz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]