"Méretes zsinórantennával hadonászva viszik el a kulcs nélküli autókat a tolvajok – videó" "Amennyire amatőrnek néz ki az egész jelenet, annyira egyszerű elvinni az ilyen autókat." 2019. január. 22. 09:22 A TV2 megindul a fideszes médiaholding felé, a kaszinóbizniszéért már nagyobb lehet a tolongás. "Osztozkodás Andy Vajna örökségén: a Filmalapnál pótolhatatlan, az üzletben nem" "Míg a Filmalapnál a HVG hetilap forrásai szerint káosz és küzdelem várható Andy Vajna halála után, addig az üzlet érdekeltségeinél más a helyzet. A TV2 megindul a fideszes médiaholding felé, a kaszinóbizniszéért már nagyobb lehet a tolongás. Felesége viheti a pénzt, az üzletet pedig a NER oligarchái osztják fel egymás között." 2019. január. 23. 13:06 "Ez egy gyorsasági verseny – ilyen volt a középiskolai felvételi" "A diákoknak rengeteg feladatot kellett megoldaniuk kevés idő alatt." 2019. január. 22. 14:23 "Hónapok óta tart Gruevszki menekültstátuszának felülvizsgálata" "Az expolitikus novemberben menekült hazánkba, hogy elkerülje a többéves börtönbüntetését." 2019. január. 22. 21:14 "Lekerülhetnek a zöld rendszámok a 300 lóerős hibrid autókról" "Az egyre inkább félre csúszó, a környezetvédelemre hivatkozó kedvezményt igazíthatja ki a lépéssel a kormányzat." 2019. január. 23. 08:56 "Egy Alfának még akkor is jó a dizájnja, ha nem ők tervezik" "Az Afa Romeo Nivola koncepció a 33 Stradale-nak állít emléket." 2019. január. 22. 10:23 "Australian Open: kiesett a Babos–Fucsovics-páros" "A második fordulóig jutott el Babos Tímea és Fucsovics Márton vegyes párosban." 2019. január. 22. 07:04 "Nem maradhat titokban a szívprobléma: ez az otthoni vérnyomásmérő EKG-t is készít" "Egymás után adja ki egészségügyi okoseszközeit a Nokiától immár függetlenné vált Withings. Népszerű vérnyomásmérőjét is felturbózta, ami így EKG-szerű görbét is készít." 2019. január. 23. 17:03 Népszerű vérnyomásmérőjét is felturbózta, ami így EKG-szerű görbét is készít.","shortLead":"Egymás után adja ki egészségügyi okoseszközeit a Nokiától immár függetlenné vált Withings. Népszerű vérnyomásmérőjét is...","id":"20190123_withings_bpm_core_ekgt_keszito_vernyomasmero","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cdd44e8f-d1a2-46ef-90c4-f9d4c21bf73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3630f834-c3b0-4ae5-a51d-204aba02483d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190123_withings_bpm_core_ekgt_keszito_vernyomasmero","timestamp":"2019. január. 23. 17:03","title":"Nem maradhat titokban a szívprobléma: ez az otthoni vérnyomásmérő EKG-t is készít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]