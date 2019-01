Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sztrájkba léptek a győri Audi dolgozói, eladja az állam a Budapest Bankot, elkezdődött a találgatás, mi lesz a Vajna-örökség sorsa. Ez a hvg.hu heti gazdasági összefoglalója.","shortLead":"Sztrájkba léptek a győri Audi dolgozói, eladja az állam a Budapest Bankot, elkezdődött a találgatás, mi lesz...","id":"20190127_Es_akkor_keves_volt_a_negy_karika_a_fizetes_vegen_a_gyori_audisoknak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f1dfc3ca-5862-4736-8210-c3dd245822e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e526e548-a400-49af-b9ba-99f80857808e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_Es_akkor_keves_volt_a_negy_karika_a_fizetes_vegen_a_gyori_audisoknak","timestamp":"2019. január. 27. 07:00","title":"És akkor a négy karika kevés volt a győri audisok fizetésének végén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"A Fatal Error nyerte A Dal 2019 második válogatóműsorát szombaton. A zsűri döntésével még az Acoustic Planet, a The Middletonz, Vavra Bence és a The Sign, a tévénézők szavazataival a yesyes jutott tovább az elődöntőbe.","shortLead":"A Fatal Error nyerte A Dal 2019 második válogatóműsorát szombaton. A zsűri döntésével még az Acoustic Planet, a The...","id":"20190126_A_Dal_2019_masodik_valogato_Fatal_Error","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98c9ee82-4e92-42ca-bf06-f7975f8624cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94adba67-24c0-47c8-b93d-b3d1873f684a","keywords":null,"link":"/kultura/20190126_A_Dal_2019_masodik_valogato_Fatal_Error","timestamp":"2019. január. 26. 21:54","title":"A Dal 2019: Rockzenekar nyerte a második válogatót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f75cc85d-dd17-477a-b9ff-8d23330d55c8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ír miniszterelnök-helyettes szerint Írország támogatná a brit EU-tagság megszűnésére kijelölt március végi határidő meghosszabbítását.","shortLead":"Az ír miniszterelnök-helyettes szerint Írország támogatná a brit EU-tagság megszűnésére kijelölt március végi határidő...","id":"20190127_tamogatnak_az_irek_hogy_csusszon_a_brexit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f75cc85d-dd17-477a-b9ff-8d23330d55c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5c63a72-71bb-428b-8f17-da21a6577337","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190127_tamogatnak_az_irek_hogy_csusszon_a_brexit","timestamp":"2019. január. 27. 13:39","title":"Támogatnák az írek, hogy csússzon a Brexit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már kongatják a vészharangot: hiányoznak a fiatal gazdák a mezőgazdaságból.","shortLead":"Már kongatják a vészharangot: hiányoznak a fiatal gazdák a mezőgazdaságból.","id":"20190127_Ha_nem_lesz_valtozas_nem_lesz_aki_a_zoldseget_es_a_gyumolcsot_megtermelje","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6442825e-cfd0-4fbc-877c-0a81136f89cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb9cbaea-3d58-43fe-b778-7b0ffdbd14d6","keywords":null,"link":"/kkv/20190127_Ha_nem_lesz_valtozas_nem_lesz_aki_a_zoldseget_es_a_gyumolcsot_megtermelje","timestamp":"2019. január. 27. 10:56","title":"Ha nem lesz változás, nem lesz, aki a zöldséget és a gyümölcsöt megtermelje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"568b3393-6cd3-481d-a6a0-a29d1c6003b9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A világelső szerb teniszező hetedszer nyerte meg az ausztrál nyílt bajnokság férfi versenyét. A vasárnapi döntőben 6:3, 6:2, 6:3-ra legyőzte a spanyol Rafael Nadalt.\r

","shortLead":"A világelső szerb teniszező hetedszer nyerte meg az ausztrál nyílt bajnokság férfi versenyét. A vasárnapi döntőben 6:3...","id":"20190127_novak_djokovic_rafael_nadal_melbourne_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_ferfi_donto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=568b3393-6cd3-481d-a6a0-a29d1c6003b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76dc0b4c-cc1b-4783-8309-7e10c1d211d1","keywords":null,"link":"/sport/20190127_novak_djokovic_rafael_nadal_melbourne_ausztral_nyilt_teniszbajnoksag_ferfi_donto","timestamp":"2019. január. 27. 12:21","title":"Történelmi Djokovic-siker Melbourne-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb1b8dbe-17d1-4606-b491-384759571a23","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Továbbra sem várható általános sebességkorlátozás a németországi autópályákon a szövetségi kormány szóvivőjének hétfői nyilatkozata szerint.","shortLead":"Továbbra sem várható általános sebességkorlátozás a németországi autópályákon a szövetségi kormány szóvivőjének hétfői...","id":"20190128_Nem_lesz_vege_a_szaguldasnak_a_nemet_autopalyakon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fb1b8dbe-17d1-4606-b491-384759571a23&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba3f4abd-8c00-4aa8-8d1d-ff865f68d267","keywords":null,"link":"/cegauto/20190128_Nem_lesz_vege_a_szaguldasnak_a_nemet_autopalyakon","timestamp":"2019. január. 28. 14:29","title":"Nem lesz vége a száguldásnak a német autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Négyen megsérültek, az útszakaszt lezárták. A BKK pótlóbuszt indít.","shortLead":"Négyen megsérültek, az útszakaszt lezárták. A BKK pótlóbuszt indít.","id":"20190126_Baleset_az_Ulloi_uton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5a3479-e639-41d9-b6f0-d7cdd1c7d308&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"550d830e-a78f-4e24-8d82-125d8ad792a0","keywords":null,"link":"/itthon/20190126_Baleset_az_Ulloi_uton","timestamp":"2019. január. 26. 18:15","title":"Baleset az Üllői úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A YouTube száműzi ajánlórendszeréből videókat, amelyek nem sértik ugyan a tartalmi irányelveket, de nem is tekinthetők biztonságosnak.","shortLead":"A YouTube száműzi ajánlórendszeréből videókat, amelyek nem sértik ugyan a tartalmi irányelveket, de nem is tekinthetők...","id":"20190128_youtube_altudomanyos_video_osszeeskuves_elmelet_video_ajanlasa_algoritmus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0f19eb1-f33f-47d2-bbb5-bcf7b63b7e6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"403d461d-272a-4c45-9647-40778a87c969","keywords":null,"link":"/tudomany/20190128_youtube_altudomanyos_video_osszeeskuves_elmelet_video_ajanlasa_algoritmus","timestamp":"2019. január. 28. 10:03","title":"A YouTube karanténba zárja az áltudományos és összeesküvés-elméletes videókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]