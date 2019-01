Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Leépítések jöhetnek a Tescónál – írta a Magyar Idők, a cég válaszul írt egy közleményt arról, hogy boltbezárásokat nem terveznek.","shortLead":"Leépítések jöhetnek a Tescónál – írta a Magyar Idők, a cég válaszul írt egy közleményt arról, hogy boltbezárásokat nem...","id":"20190129_Valaszolt_a_Tesco_nem_akarnak_boltokat_bezarni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac4e8e9f-94e1-4d02-b726-776dce638fd0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fff41660-3f16-4ef6-912b-335e1dc2b775","keywords":null,"link":"/kkv/20190129_Valaszolt_a_Tesco_nem_akarnak_boltokat_bezarni","timestamp":"2019. január. 29. 12:49","title":"Válaszolt a Tesco: nem akarnak boltokat bezárni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi ellen hasonló jellegű bűncselekmények miatt már több büntetőeljárás folyik.","shortLead":"A férfi ellen hasonló jellegű bűncselekmények miatt már több büntetőeljárás folyik.","id":"20190130_Unios_tamogatasokra_hivatkozva_csalt_ki_120_millio_forintot_egy_szegedi_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e069dfb2-a8f9-4bc6-9fae-a45632e56b87","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Unios_tamogatasokra_hivatkozva_csalt_ki_120_millio_forintot_egy_szegedi_ferfi","timestamp":"2019. január. 30. 09:11","title":"Uniós támogatásokra hivatkozva csalt ki 120 millió forintot egy szegedi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"929d234b-bc44-4131-857d-2b63ebb16fd8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magát IRA-nak nevező csoport bejelentette, a szervezet tagjai hajtottak végre pokolgépes merényletet január 19-én az észak-írországi Derryben. Az akció tovább erősíti azokat a félelmeket, hogy a Brexit és az északír-ír határ „keménnyé” válása miatt kiújulhat az ír konfliktus. Az autóba rejtett robbanóeszköz senkit sem sebesített meg.","shortLead":"A magát IRA-nak nevező csoport bejelentette, a szervezet tagjai hajtottak végre pokolgépes merényletet január 19-én...","id":"20190129_Az_IRA_robbantott_Derryben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=929d234b-bc44-4131-857d-2b63ebb16fd8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"136ca47f-faef-4bba-8a15-165db0b0f915","keywords":null,"link":"/vilag/20190129_Az_IRA_robbantott_Derryben","timestamp":"2019. január. 29. 16:14","title":"Az IRA robbantott Derryben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c82a2ba2-5aff-4758-9b30-ff1e1064f399","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Eddig soha nem látott snitteket tett közzé a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum a „Filmhíradók 100 éve” sorozatban Ady Endre temetéséről, mely 1919. január 29-én volt.","shortLead":"Eddig soha nem látott snitteket tett közzé a Magyar Nemzeti Filmalap – Filmarchívum a „Filmhíradók 100 éve” sorozatban...","id":"20190129_Kepsorok_Ady_Endre_temetese_Filmarchivum","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c82a2ba2-5aff-4758-9b30-ff1e1064f399&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de4ddcb2-951d-4809-a9cc-2b64670b58ea","keywords":null,"link":"/kultura/20190129_Kepsorok_Ady_Endre_temetese_Filmarchivum","timestamp":"2019. január. 29. 14:00","title":"Sosem látott képsorok kerültek elő az Ady-temetésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első gázolás után átesett a másik sávba, ahol szintén elütötték. Életben van, de megsérült.","shortLead":"Az első gázolás után átesett a másik sávba, ahol szintén elütötték. Életben van, de megsérült.","id":"20190130_Ketszer_utottek_el_ugyanazt_a_ferfit_Ujpesten","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69be2eea-e6be-48b9-8cb1-f12858bf1df4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Ketszer_utottek_el_ugyanazt_a_ferfit_Ujpesten","timestamp":"2019. január. 30. 09:02","title":"Kétszer ütötték el ugyanazt a férfit Újpesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"563d7953-1473-43bf-a401-d466df74ae02","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A román hajó közel két hete vesztegel Esztergom közelében a zátonyon. ","shortLead":"A román hajó közel két hete vesztegel Esztergom közelében a zátonyon. ","id":"20190129_Zatonyra_futott_egy_teherszallito_hajo_a_Dunan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=563d7953-1473-43bf-a401-d466df74ae02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f09e618d-1970-45f2-ad03-09b2f3f42789","keywords":null,"link":"/itthon/20190129_Zatonyra_futott_egy_teherszallito_hajo_a_Dunan","timestamp":"2019. január. 29. 19:46","title":"Zátonyra futott egy teherszállító hajó a Dunán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Reáltanoda utcában az új járdát le is díszkövezték, és karókat is tettek oda, aminek következtében van, ahol mindössze 43 centi maradt a közlekedők számára.","shortLead":"A Reáltanoda utcában az új járdát le is díszkövezték, és karókat is tettek oda, aminek következtében van, ahol...","id":"20190130_Felujitottak_es_hasznalhatatlanul_keskeny_jardaval_adtak_at_a_belvarosi_utcat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a18db1c7-fbbb-440a-b755-f1c2b78b49c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190130_Felujitottak_es_hasznalhatatlanul_keskeny_jardaval_adtak_at_a_belvarosi_utcat","timestamp":"2019. január. 30. 17:30","title":"Felújították, és használhatatlanul keskeny járdával adták át a belvárosi utcát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A hazai növekvő magánegészségügyi piacra tör be a Rózsakert Medical Center 51 százalékának megvásárlásával a legnagyobb romániai egészségügyi szolgáltató.","shortLead":"A hazai növekvő magánegészségügyi piacra tör be a Rózsakert Medical Center 51 százalékának megvásárlásával a legnagyobb...","id":"20190130_Olyan_allapotban_van_a_magyar_egeszsegugy_hogy_Romania_legnagyobb_maganszolgaltatoja_is_felfigyelt_a_piaci_resre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9a5a6a25-d5b0-45b8-a6aa-93de8a410d66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5f8c45ab-db27-4799-8281-91f8e2cde71b","keywords":null,"link":"/kkv/20190130_Olyan_allapotban_van_a_magyar_egeszsegugy_hogy_Romania_legnagyobb_maganszolgaltatoja_is_felfigyelt_a_piaci_resre","timestamp":"2019. január. 30. 11:35","title":"Olyan állapotban van a magyar egészségügy, hogy Románia legnagyobb magánszolgáltatója is felfigyelt a piaci résre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]