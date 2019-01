Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A szombathelyi történet happy end, a kutyát kimentették a tűzoltók.","shortLead":"A szombathelyi történet happy end, a kutyát kimentették a tűzoltók.","id":"20190130_Hattyut_uldozott_a_labrador_beszakadt_alatta_a_jeg","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c9c103d4-205c-4f15-b4ce-fe997c1e3bc4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5fc02287-5a20-4db5-92bc-30fc07bdbbfc","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Hattyut_uldozott_a_labrador_beszakadt_alatta_a_jeg","timestamp":"2019. január. 30. 11:52","title":"Hattyút üldözött a labrador, beszakadt alatta a jég","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A szél viszont erős lesz, és eshet is. ","shortLead":"A szél viszont erős lesz, és eshet is. ","id":"20190131_15_fok_is_lehet_a_hetvegen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1f114eba-e6bd-462d-be46-7564d5cc3a42&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d4d79f44-bf8b-47cb-bdbd-4d4f8479c766","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_15_fok_is_lehet_a_hetvegen","timestamp":"2019. január. 31. 15:39","title":"15 fok is lehet a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4643e23-5ed2-4da9-9d94-add2eedc34c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Március 15-én hatályba lép az új Balaton-törvény, ami után már nem lehet növelni a beépíthetőséget és a beépítési magasságot, amit most a testület saját hatáskörben még megtehet. Keszthely meg is tesz, kiemelt fejlesztési területté nyilvánította a befektetők által hasznosítható vízparti részeket.","shortLead":"Március 15-én hatályba lép az új Balaton-törvény, ami után már nem lehet növelni a beépíthetőséget és a beépítési...","id":"20190130_Rohamtempoba_kapcsoltak_Keszthelyen_hogy_Meszaros_es_Tiborcz_kore_epitkezhessen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f4643e23-5ed2-4da9-9d94-add2eedc34c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9efaa0a-fcc4-4258-b506-2fd1788a790d","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Rohamtempoba_kapcsoltak_Keszthelyen_hogy_Meszaros_es_Tiborcz_kore_epitkezhessen","timestamp":"2019. január. 30. 11:30","title":"Rohamtempóba kapcsoltak Keszthelyen, hogy Mészáros és Tiborcz köre építkezhessen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9d7ff78-188f-4753-ac5e-76147ac234ca","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A korrupció nem más, mint az intézmények betegsége, a gyenge intézményrendszer pedig életveszélyes – mondja Tóth István János, a független Korrupciókutató Központ Budapest (CRCB) igazgatója a HVG-nek adott interjújában.","shortLead":"A korrupció nem más, mint az intézmények betegsége, a gyenge intézményrendszer pedig életveszélyes – mondja Tóth István...","id":"20190131_Ha_egy_kormany_korrupt_arra_torekszik_az_allampolgarok_se_lassanak_tisztan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9d7ff78-188f-4753-ac5e-76147ac234ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad83e2f6-5e50-4689-996d-48031b75eb21","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Ha_egy_kormany_korrupt_arra_torekszik_az_allampolgarok_se_lassanak_tisztan","timestamp":"2019. január. 31. 15:36","title":"„Ha egy kormány korrupt, arra törekszik, az állampolgárok se lássanak tisztán”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Tim Cook szerint az Apple decemberben kevesebb pénzt keresett az iPhone-okkal, mint azt korábban gondolták, a készülékek után ugyanis kisebb az érdeklődés a vártnál. Most úgy tűnik, meglépik azt, amit már rég meg kellett volna: csökkentik az iPhone-ok árát.","shortLead":"Tim Cook szerint az Apple decemberben kevesebb pénzt keresett az iPhone-okkal, mint azt korábban gondolták...","id":"20190130_apple_iphone_ara_mennyibe_kerul_arcsokkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9f5d6953-cea9-413a-9106-8a85c9187d07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b2778b07-fcd7-4393-80ea-427d42ae8650","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_apple_iphone_ara_mennyibe_kerul_arcsokkentes","timestamp":"2019. január. 30. 15:03","title":"Az Apple rájött, hogy túl drága az iPhone, Magyarországon is csökkenthetik az árát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Pedig a kérdés nem a magyar származású amerikai milliárdos személyére vonatkozott, hanem a túlóratörvény bevezetésére.","shortLead":"Pedig a kérdés nem a magyar származású amerikai milliárdos személyére vonatkozott, hanem a túlóratörvény bevezetésére.","id":"20190130_Tuloratorveny_a_Posta_utan_a_Volanbusz_is_ugy_valaszolt_hogy_Soros","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=9b0fe83a-84c7-4fe8-90de-3605fd327342&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"811e7527-6703-4bfd-b8dc-13c95828c95f","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Tuloratorveny_a_Posta_utan_a_Volanbusz_is_ugy_valaszolt_hogy_Soros","timestamp":"2019. január. 30. 14:22","title":"Túlóratörvény: a Posta után a Volánbusz is úgy válaszolt, hogy Soros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A világon először egy Lenovo telefon használta ki azt a tudást, amit a Qualcomm Snapdragon 855 lapkakészlete nyújt. Ezt (no meg a tudásához képest igen baráti árát) a felhasználók is értékelték, pillanatok alatt elkapkodták a készülék első készletét.","shortLead":"A világon először egy Lenovo telefon használta ki azt a tudást, amit a Qualcomm Snapdragon 855 lapkakészlete nyújt. Ezt...","id":"20190130_lenovo_z5_progt_32_villamertekesites","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e926921-f13f-4abb-ab87-277f7fb9dfbe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6be1d56-e9be-4b03-bd4d-32fff80cb742","keywords":null,"link":"/tudomany/20190130_lenovo_z5_progt_32_villamertekesites","timestamp":"2019. január. 30. 10:03","title":"32 mp alatt elfogyott az a telefonszállítmány, amire a legbüszkébb most a Lenovo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Fekete Péter kulturális államtitkárnak eddig nem sok szava volt az utóbbi évek két legfontosabb kultúrpolitikai válságához.","shortLead":"Fekete Péter kulturális államtitkárnak eddig nem sok szava volt az utóbbi évek két legfontosabb kultúrpolitikai...","id":"20190130_Meddig_sikerul_kibekkelnie_a_kulturalis_botranyokat_az_allamtitkarnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c74bf438-75bf-485e-a73e-385d4f7da074&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a4fec6b-b668-437e-975d-f23317b096e1","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Meddig_sikerul_kibekkelnie_a_kulturalis_botranyokat_az_allamtitkarnak","timestamp":"2019. január. 30. 10:57","title":"Meddig sikerül kibekkelnie a kulturális botrányokat az államtitkárnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]