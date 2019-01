Rogán Antalnak több mint 40 milliót hozott a találmánya

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Azokat, amiket ellenzékben még hevesen védtek.","shortLead":"Azokat, amiket ellenzékben még hevesen védtek.","id":"20190130_Megszuntetne_14_vasuti_mellekvonalat_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bec17317-a115-41c5-bd2c-d039e643eb29","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190130_Megszuntetne_14_vasuti_mellekvonalat_a_kormany","timestamp":"2019. január. 30. 07:14","title":"Megszüntetne 14 vasúti mellékvonalat a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság és a Parlament már régóta éles hangon kritizálja Orbánt, de a kormányfőket tömörítő Európai Tanács feltűnően hallgat. A mai EP-vita ébresztőleg kéne hasson rá, és úgy hírlik, a következő féléves EU-elnök Finnország is a bekeményítők pártján áll, írja az EUobserver véleménycikke.","shortLead":"Az Európai Bizottság és a Parlament már régóta éles hangon kritizálja Orbánt, de a kormányfőket tömörítő Európai Tanács...","id":"20190130_EUobserver_a_finn_EUelnokseg_elhozza_a_sanyaru_idoket_Orbannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cea5e2-991a-4617-a941-4e7bd8f4fb7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8feae00-eaff-42a4-857d-cb26d1f78d10","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_EUobserver_a_finn_EUelnokseg_elhozza_a_sanyaru_idoket_Orbannak","timestamp":"2019. január. 30. 14:08","title":"EUobserver: A finn EU-elnökség elhozza a sanyarú időket Orbánnak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01e4bee-d9b8-48d8-a91e-2057937b3846","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Áll a bál a triatlonszövetségnél: egy korábbi olimpikon-edző került szembe a vezetőséggel, aminek az élén az Orbán Viktor fogorvosaként ismert Bátorfi Béla áll. Az utóbbi években jóval több állami pénz érkezett a sportágba, csakhogy a kritikák szerint el is folyik vitatható megbízásokra és költésekre, miközben a versenyzők és az edzők anyagi áldozatokat hoznak, hogy sportolhassanak. Az elnök tagadta a problémákat, ő azt is rendben lévőnek tartja, hogy saját üzlettársából csinált elnöki tanácsadót. Közben gőzerővel készülnek Tokióra, bár eredetileg a budapesti olimpián szerettek volna dobogóra állni.","shortLead":"Áll a bál a triatlonszövetségnél: egy korábbi olimpikon-edző került szembe a vezetőséggel, aminek az élén az Orbán...","id":"20190131_All_a_bal_a_Magyar_Triatlon_Szovetsegben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f01e4bee-d9b8-48d8-a91e-2057937b3846&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adebfef2-3371-4ec7-8e68-4babda6aaaef","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_All_a_bal_a_Magyar_Triatlon_Szovetsegben","timestamp":"2019. január. 31. 06:30","title":"Olimpikon keresi az elköltött közpénzt Orbán fogorvosán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b24cbf-73b2-4d37-b12a-c640c400b343","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bécsben konferenciát tartottak, ahol a közép-európai régió aktuális kihívásaira keresték a választ politikusok és vállalkozók. Itt díjazták Szanyit.","shortLead":"Bécsben konferenciát tartottak, ahol a közép-európai régió aktuális kihívásaira keresték a választ politikusok és...","id":"20190130_Osztrak_eletmudijat_kapott_Szanyi_Tibor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=18b24cbf-73b2-4d37-b12a-c640c400b343&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7678049-aedc-41ea-a337-0f2764c54f04","keywords":null,"link":"/itthon/20190130_Osztrak_eletmudijat_kapott_Szanyi_Tibor","timestamp":"2019. január. 30. 14:58","title":"Osztrák életműdíjat kapott Szanyi Tibor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9662e68d-b0ed-42cc-9d63-3df0f7ba83f3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az amerikai R&B énekes és dalszerző 66 éves volt.","shortLead":"Az amerikai R&B énekes és dalszerző 66 éves volt.","id":"20190130_Meghalt_James_Ingram","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9662e68d-b0ed-42cc-9d63-3df0f7ba83f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6782267b-69b4-40a6-9702-8248391bdbc0","keywords":null,"link":"/kultura/20190130_Meghalt_James_Ingram","timestamp":"2019. január. 30. 09:12","title":"Meghalt James Ingram","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf1132a-9168-4385-8178-7d8c4511e5ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó új modellje a különleges automataváltóval versenypályán sokkal gyorsabb lehet, mint kéziváltóval.","shortLead":"Az amerikai gyártó új modellje a különleges automataváltóval versenypályán sokkal gyorsabb lehet, mint kéziváltóval.","id":"20190131_izomauto_a_javabol_itt_a_10fokozatu_valtos_uj_chevy_camaro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0bf1132a-9168-4385-8178-7d8c4511e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e29d42d-953d-4be2-80d8-3eb8da73ef38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_izomauto_a_javabol_itt_a_10fokozatu_valtos_uj_chevy_camaro","timestamp":"2019. január. 31. 13:21","title":"Izomautó a javából, itt a 10 fokozatú váltós új Chevy Camaro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cc5174f-2b47-445e-8f65-6539d432cf65","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szekeres Tamás a Legyen ön is milliomos új, TV2-es kiadásában jutott a pénzhez.","shortLead":"Szekeres Tamás a Legyen ön is milliomos új, TV2-es kiadásában jutott a pénzhez.","id":"20190130_Otmilliot_nyert_a_Bors_kirugott_foszerkesztoje_a_TV2_vetelkedojen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cc5174f-2b47-445e-8f65-6539d432cf65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ab010809-cd21-4502-a78c-27d59dacdd9b","keywords":null,"link":"/elet/20190130_Otmilliot_nyert_a_Bors_kirugott_foszerkesztoje_a_TV2_vetelkedojen","timestamp":"2019. január. 30. 08:10","title":"Ötmilliót nyert a Bors kirúgott főszerkesztője a TV2 vetélkedőjén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Oroszországi hackerek dezinformációs kampányt folytattak a Donald Trump kampánycsapatának tagjai és oroszok közötti esetleges összejátszást vizsgáló, Robert Mueller vezette különleges bizottság bizalmas információi alapján, amelyeket a 2016-os elnökválasztási folyamatba történt beavatkozással vádolt orosz Concord Management and Consulting cég amerikai ügyvédjeinek bizonyítékként adtak át – közölte a Mueller-bizottság hivatala. ","shortLead":"Oroszországi hackerek dezinformációs kampányt folytattak a Donald Trump kampánycsapatának tagjai és oroszok közötti...","id":"20190131_mueller_bizottsag_jelentes_dezinformacio_orosz_hacherek_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=39971465-a5be-46b6-b014-27871ca3b598&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07cad064-480d-45c8-801e-e83c63da29fc","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_mueller_bizottsag_jelentes_dezinformacio_orosz_hacherek_donald_trump_amerikai_elnokvalasztas","timestamp":"2019. január. 31. 07:35","title":"Még a Mueller-bizottság bizonyítékait is dezinformációra használták az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]