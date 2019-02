Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8238c584-26fe-4e56-98c6-1cddb5b35e65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Liberálisok főpolgármester-jelöltje közleményében felsorolja annak a négy szép fizetéssel rendelkező főtanácsadónak a nevét, akiknek feladata volt az elektronikus jegyrendszer ügyének menedzselése is.","shortLead":"A Liberálisok főpolgármester-jelöltje közleményében felsorolja annak a négy szép fizetéssel rendelkező főtanácsadónak...","id":"20190131_Liberalisok_Tarlos_evi_40_millio_forintot_fizetett_fotanacsadoinak_az_ejegyrendszerert_is","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8238c584-26fe-4e56-98c6-1cddb5b35e65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8fba4e6-c9cd-4876-ad7b-7bc724f1e96e","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Liberalisok_Tarlos_evi_40_millio_forintot_fizetett_fotanacsadoinak_az_ejegyrendszerert_is","timestamp":"2019. január. 31. 13:57","title":"Liberálisok: Tarlós évi 40 milliót fizetett az e-jegyrendszerért is felelős főtanácsadóinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf1132a-9168-4385-8178-7d8c4511e5ad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó új modellje a különleges automataváltóval versenypályán sokkal gyorsabb lehet, mint kéziváltóval.","shortLead":"Az amerikai gyártó új modellje a különleges automataváltóval versenypályán sokkal gyorsabb lehet, mint kéziváltóval.","id":"20190131_izomauto_a_javabol_itt_a_10fokozatu_valtos_uj_chevy_camaro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0bf1132a-9168-4385-8178-7d8c4511e5ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e29d42d-953d-4be2-80d8-3eb8da73ef38","keywords":null,"link":"/cegauto/20190131_izomauto_a_javabol_itt_a_10fokozatu_valtos_uj_chevy_camaro","timestamp":"2019. január. 31. 13:21","title":"Izomautó a javából, itt a 10 fokozatú váltós új Chevy Camaro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4961cc77-c8ff-4a17-8825-b5af74ff0995","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cégei nevén lévő, januárig titkolt, elegáns Duna-parti lakást és romániai földjeit viszont most sem tüntette fel a bevallásban. A politikus sokat kavart 2018-ban: törlesztett egy nagyot a banki hiteléből, de közben magánszemélytől felvett egy másikat. A megtakarításai nagyjából annyival csökkentek, amennyit kölcsönadott valakinek. De mi lett vajon a 95+8 milliós osztalék sorsa?","shortLead":"A cégei nevén lévő, januárig titkolt, elegáns Duna-parti lakást és romániai földjeit viszont most sem tüntette fel...","id":"20190201_Banki_Erik_vagyonnyilatkozat_2019","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4961cc77-c8ff-4a17-8825-b5af74ff0995&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbdd30bd-3be3-4675-a706-e37a7dfd6243","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Banki_Erik_vagyonnyilatkozat_2019","timestamp":"2019. február. 01. 01:43","title":"104 milliós osztalékot vett fel erdélyi agrárcégeiből Bánki Erik ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A baleset egyik sérültjét feszítővágóval kellett kiszabadítani.","shortLead":"A baleset egyik sérültjét feszítővágóval kellett kiszabadítani.","id":"20190201_Harmas_karambol_es_serultek_az_54es_uton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307425df-7c40-4983-935b-479f3acf59ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Harmas_karambol_es_serultek_az_54es_uton","timestamp":"2019. február. 01. 06:25","title":"Hármas karambol és sérültek az 54-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d05fca86-7ede-464b-99c7-519077808566","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"E-mailben vagy felugró ablakban jelenhet meg a csalók felhívása. ","shortLead":"E-mailben vagy felugró ablakban jelenhet meg a csalók felhívása. ","id":"20190131_Figyelem_csalok_hirdetnek_nyeremenyjatekot_a_Posta_neveben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d05fca86-7ede-464b-99c7-519077808566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f5440f-a1f8-44cb-85c5-c97d2d6eb76d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_Figyelem_csalok_hirdetnek_nyeremenyjatekot_a_Posta_neveben","timestamp":"2019. január. 31. 15:27","title":"Figyelem, csalók hirdetnek nyereményjátékot a Posta nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"44 centi volt a hely, most már elfér egy kövér ember is.","shortLead":"44 centi volt a hely, most már elfér egy kövér ember is.","id":"20190201_Elbontottak_az_oszlopot_a_Realtanoda_utcai_szuperkarcsu_jardarol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4bb9503b-97ee-4201-824a-fb3c6f4ebaad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dadff986-2efe-42f3-aa28-9890f3a6fef1","keywords":null,"link":"/cegauto/20190201_Elbontottak_az_oszlopot_a_Realtanoda_utcai_szuperkarcsu_jardarol","timestamp":"2019. február. 01. 10:29","title":"Elbontották az oszlopot a Reáltanoda utcai szuperkarcsú járdáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b57290a-59a5-4234-b0c4-f9841db6ee0d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Samsung eddig igyekezett a legnagyobb titokban tartani az iparági mérföldkőnek számító, összehajtható kijelzős mobilját, most viszont egy porszem csúszhatott a gépezetbe.","shortLead":"A Samsung eddig igyekezett a legnagyobb titokban tartani az iparági mérföldkőnek számító, összehajtható kijelzős...","id":"20190201_samsung_okostelefon_hajlithato_kijelzos_mobil","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b57290a-59a5-4234-b0c4-f9841db6ee0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887cca99-284d-436d-9c12-217943d1b3a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190201_samsung_okostelefon_hajlithato_kijelzos_mobil","timestamp":"2019. február. 01. 14:03","title":"Óriásit bakizott a Samsung, kikerült egy videó a hajlítható kijelzős mobilról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"938dcb3f-a98e-4997-a363-e5bdfbc22130","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerelmesek napját, vagyis a Valentin-napot a gamerek is ünneplik, a játékosoknak szánt perifériákat gyártó Razer pedig kapott is az alkalmon.","shortLead":"A szerelmesek napját, vagyis a Valentin-napot a gamerek is ünneplik, a játékosoknak szánt perifériákat gyártó Razer...","id":"20190131_valentin_nap_razer_blade_stealth_quartz_pink_gamer_laptop_periferia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=938dcb3f-a98e-4997-a363-e5bdfbc22130&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6411a96a-3638-427a-8833-6e35ed88338e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_valentin_nap_razer_blade_stealth_quartz_pink_gamer_laptop_periferia","timestamp":"2019. január. 31. 10:03","title":"Valentin-napra laptopot, billentyűzetet, egeret is rózsaszínben adott ki a Razer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]