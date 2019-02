Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiú kedden tűnt el. ","shortLead":"A fiú kedden tűnt el. ","id":"20190131_Eltunt_egy_17_eves_fiu_Kispestrol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"991ef1d5-e28a-477b-8ec2-76ba4cd18395","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_Eltunt_egy_17_eves_fiu_Kispestrol","timestamp":"2019. január. 31. 18:56","title":"Eltűnt egy 17 éves fiú Kispestről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05dabf7-e4ac-4068-8836-427f365e621a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem szerente lemaradni a konkurenciától az LG, ezért alig fél évvel a V40-es mobil bemutatása után jöhet a széria újabb darabja: a V50.","shortLead":"Nem szerente lemaradni a konkurenciától az LG, ezért alig fél évvel a V40-es mobil bemutatása után jöhet a széria újabb...","id":"20190131_lg_v50_okostelefon_5g_modem_mobile_world_congress_mwc_2019","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c05dabf7-e4ac-4068-8836-427f365e621a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d95be9f-18cc-44b5-8009-6b3d0efac0a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190131_lg_v50_okostelefon_5g_modem_mobile_world_congress_mwc_2019","timestamp":"2019. január. 31. 16:03","title":"Meglepetés az LG-től: februárban jön az 5G-képes mobil, a V50","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed116cee-6f97-4587-8548-1241fb0dafa9","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"itthon","description":"Kádár, Rákosi és Orbán népe ellenáll mindennek, ami nem krumpliból készült.","shortLead":"Kádár, Rákosi és Orbán népe ellenáll mindennek, ami nem krumpliból készült.","id":"20190131_ParaKovacs_Magyar_nyar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed116cee-6f97-4587-8548-1241fb0dafa9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b183effd-6ccd-4754-adb6-e97a5c892b52","keywords":null,"link":"/itthon/20190131_ParaKovacs_Magyar_nyar","timestamp":"2019. január. 31. 15:30","title":"Para-Kovács: Magyar nyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcbda451-4eab-499e-8084-c0ef94b77699","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tábor külső létesítményeként használták korábban a területet, ami most egy magánbefektető tulajdonában van, de többen kiakadtak a terv miatt. ","shortLead":"A tábor külső létesítményeként használták korábban a területet, ami most egy magánbefektető tulajdonában van, de többen...","id":"20190131_A_buchenwaldi_koncentracios_tabor_teruletere_koltozne_a_sultkolbaszmuzeum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dcbda451-4eab-499e-8084-c0ef94b77699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc235b7d-6791-4bee-a880-b5af49a15037","keywords":null,"link":"/vilag/20190131_A_buchenwaldi_koncentracios_tabor_teruletere_koltozne_a_sultkolbaszmuzeum","timestamp":"2019. január. 31. 21:21","title":"A buchenwaldi koncentrációs tábor területére költözne a sültkolbász-múzeum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az, ami most Maduro alatt megy, a hitelezőknek sem jó – mondta Juan Guaidó.","shortLead":"Az, ami most Maduro alatt megy, a hitelezőknek sem jó – mondta Juan Guaidó.","id":"20190201_Maduro_ellenfele_azt_uzente_az_oroszoknak_es_Kinanak_hogy_ok_is_jobban_jarnanak_egy_kormanyvaltassal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7aacfd4f-b8f7-4412-9659-32772fad7394&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54fe5717-f228-41ba-a38f-5b4f41392574","keywords":null,"link":"/vilag/20190201_Maduro_ellenfele_azt_uzente_az_oroszoknak_es_Kinanak_hogy_ok_is_jobban_jarnanak_egy_kormanyvaltassal","timestamp":"2019. február. 01. 07:51","title":"Maduro ellenfele azt üzente az oroszoknak és Kínának, hogy ők is jobban járnának egy kormányváltással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0590ff0f-7915-43a4-9a44-7dd4cb676c05","c_author":"nyüzsi","category":"itthon","description":"A picike, de annál megmunkáltabb emlékművet a Petőfi Sándor Magyar Művészeti Front készítette, azt írják, \"olyan formára kreáltuk, hogy illeszkedjen az állampárt köztéri elvárásaihoz azaz harsány legyen és gagyi\".","shortLead":"A picike, de annál megmunkáltabb emlékművet a Petőfi Sándor Magyar Művészeti Front készítette, azt írják, \"olyan...","id":"20190201_Szobrot_kapott_Bayer_Zsolt_a_Pozsonyi_uton_nem_egy_rajongo_csinalta","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0590ff0f-7915-43a4-9a44-7dd4cb676c05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0d28722-6384-4cdd-9037-f47109579553","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_Szobrot_kapott_Bayer_Zsolt_a_Pozsonyi_uton_nem_egy_rajongo_csinalta","timestamp":"2019. február. 01. 21:39","title":"Szobrot kapott Bayer Zsolt a Pozsonyi úton, nem épp egy rajongó csinálta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dd55b4-6b0f-43a4-827c-b4195a7a4b32","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Alapítványok is lakmározhatnak a kutatási pénzekből, na vajon melyikek?","shortLead":"Alapítványok is lakmározhatnak a kutatási pénzekből, na vajon melyikek?","id":"20190201_A_Szazadveg_teheti_ra_a_kezet_az_Akademia_penzere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14dd55b4-6b0f-43a4-827c-b4195a7a4b32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc0911c2-04ee-465e-be5a-7e6bb5438a8c","keywords":null,"link":"/itthon/20190201_A_Szazadveg_teheti_ra_a_kezet_az_Akademia_penzere","timestamp":"2019. február. 01. 14:22","title":"A Századvég teheti rá a kezét az Akadémia pénzére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c378a5a-9ff7-4aac-a278-cf987d41225d","c_author":"S. A.","category":"kultura","description":"Miután beszámoltunk arról, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) nyomására a Candide című sorozat alkotóinak meg kellett vágnia az elkészült filmet, az NMHH-nak is feltettük az ügyre vonatkozó kérdéseinket. Válaszoltak.","shortLead":"Miután beszámoltunk arról, hogy a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) nyomására a Candide című sorozat...","id":"20190201_Candide_NMHH_cenzura_kozszolgalatisag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c378a5a-9ff7-4aac-a278-cf987d41225d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb458ec-ad45-4356-a794-3fa8654f862a","keywords":null,"link":"/kultura/20190201_Candide_NMHH_cenzura_kozszolgalatisag","timestamp":"2019. február. 01. 13:22","title":"Candide: ami a rendezőknek cenzúra, az az NMHH-nak közszolgálatiság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]